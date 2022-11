Uusin sääennuste: Talvesta tulee kylmä – säästä riippuu, miten Ukrainan sota etenee ja Eurooppa pärjää energiakriisissä

Tulevan talven sääennusteita seurataan tänä vuonna tarkemmin kuin koskaan. Mitä kylmempää, sitä enemmän energiaa kuluu.

– Ihmiset eivät tule laittamaan lämmitystä pois, jos heillä on kylmä, toteaa brittiläisen taloustutkimuskeskus Capital Economicsin taloustieteilijä Caroline Bain Bloombergin (siirryt toiseen palveluun)haastattelussa.

Euroopan viime viikkojen poikkeukselliset helteet toivat energiapulaan jopa yllättävän avun. Kaasunkulutus väheni reippaasti ja samalla sen hinta laski. Kaasusta on nyt hetkellisesti jopa ylitarjontaa. Euroopan kaasuvarastot ovat toistaiseksi täynnä, ja LNG-tankkerit ajelevat ympyrää täydessä lastissa Euroopan satamien liepeillä.

Sää antoi hengähdystauon

Helteiden myötä Ranskassa ja Espanjassa lämpötilat nousivat yli 10 astetta korkeammalle kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Etelä-Espanjassa lämpötila kipusi viime viikolla jopa yli 35 asteeseen.

Myös Sveitsi ilmoitti, että lokakuu oli lämpimin 158 vuoteen. Zürichissa lämpötila oli sunnuntaina yli 25 astetta. Britanniassa lämpötila nousi viikonloppuna monessa kaupungissa yli 20 asteeseen.

Britanniassa pystyi pyöräilemään lokakuussa ilman takkia. Euroopassa mitattiin lämpö­ennätyksiä. Kuva: Niklas Hallen / AFP

Lämpöaallon aikana Euroopan kaasuvarastot nousivat noin 94 prosenttiin kokonaiskapasiteetista. Muun muassa Saksassa kotitalouksien kaasun käyttö väheni viime viikkojen aikana 40 prosenttia.

Myös marraskuusta odotetaan leutoa. Se on helpotus kotitalouksille ja hallituksille, joiden ei tarvitse pelätä kaasuvarastojen hupenemista jo ennen talvea.

– Marraskuusta ennustetaan jopa selvästi keskimääräistä lämpimämpää koko Eurooppaan, sanoo Ylen meteorologi Elias Paakkanen.

Talvesta tulossa normaalia kylmempi

Syksyn lämmin sää ei kuitenkaan povaa helppoa talvea ainakaan Britanniaan ja Pohjois-Eurooppaan.

Maanantaina Ison-Britannian ilmatieteen laitos MET julkaisi pitkän ajan ennusteen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan talvesta olisi tulossa normaalia kylmempi. MET ennustaa tavallista kylmempää ja kuivempaa säätä tammikuulle sekä Isoon-Britanniaan että Pohjois-Eurooppaan.

Myös Euroopan keskipitkän aikavälin sääennusteiden keskuksen (ECMWF) lokakuun puolivälissä julkaisemat ennusteet kertovat, että Eurooppaan saattaa tulla kylmä jo joulukuussa.

– On merkittävä riski, että joulukuu on kylmä. Tämä riski on hieman tavallista korkeampi, kertoo ECMWF:n johtaja Carlo Buontempo uutistoimisto Reutersille (siirryt toiseen palveluun).

Ison-Britannian ilmatieteen laitos sanoi maanantaina, että suurella todennäköisyydellä talvikuukaudet ovat normaalia kylmempiä Britanniassa. Talvi on myös todennäköisesti normaalia kuivempi.

Ylen meteorologi Elias Paakkanen muistuttaa, että viimeisimmätkin vuodenaikaennusteet ovat vain suuntaa antavina.

– Tässä tilanteessa on tärkeää seurata pitkiä ennusteita ja varautua pahimpaan, mutta kiveen hakattuna ennustetta ei toki voi pitää, Paakkanen sanoo.

Meteorologi Elias Paakkanen seuraa tarkasti myös vuodenaikaennusteita. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Yhden muuttujan tuo myös maailmanlaajuinen La Niña -sääilmiö, joka tarkoittaa kylmempää pintalämpötilaa Tyynellämerellä. Se saattaa tuoda lämpimämpiä tuulia lopputalveen. Mutta sekään ei ole mikään ihmelääke.

– La Niñan vaikutukset Suomen ja Euroopan säähän ovat lopulta hyvin vähäisiä. La Niña -ilmiön aikana on nähty niin kylmiä kuin lämpimiäkin talvia. Globaalisti La Niña päinvastoin laskee maapallon keskilämpötilaa, toteaa Paakkanen.

Tulevien kuukausien sää siis määrää paljolti, kuinka pahaksi energiakriisi yltyy. Nähtäväksi jää, tarvitaanko säännöstelyä ja riittävätkö Euroopan kaasuvarastot kevääseen.

Euroopan toiveena olisi leuto, märkä ja tuulinen talvi, jotta tuulivoiman tuotanto kasvaisi ja paikkaisi energiavajetta.

Eiffel-torni pimenee tavallista aikaisemmin joka yö energiakriisin takia. Kuva: Anna Berkut / AOP

Kylmä ja kuiva talvi iso uhka Ukrainalle

Tulevan talven säällä on iso merkitys Ukrainan sodassa. Kylmä talvi vaikeuttaa ihmisten elämää ja lisää kärsimystä, mutta sillä on myös muita ikäviä seurauksia.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of War (ISW) (siirryt toiseen palveluun) mukaan kuiva tai jäätynyt maaperä kantaa hyvin panssariajoneuvoja ja on eduksi Venäjän joukoille. Myös monien Ukrainaa halkovien jokien jäätyminen helpottaisi hyökkääjien etenemistä.

Leuto ja mutainen maasto taas vaikeuttaisi huomattavasti moottoriajoneuvojen käyttöä.

ISW arvioi, että Venäjän seuraava suurhyökkäys Ukrainassa ajoittuu loppukeväälle, jolloin uudet sotilaat ovat saapuneet rintamalle ja maasto kuivunut.

ISW uskoo, että Vladimir Putin pyrkii talven aikana rajoittamaan energiavientiään EU-maihin, jotta talvi olisi EU-kansalaisille mahdollisimman vaikea.

Mitä ajattelet tulevan talven vaikutuksista Euroopan energiakriisiin ja sodan kulkuun Ukrainassa? Voit keskustella aiheesta torstaihin 4.11. kello 23 asti.

