Olisitko valmis pulittamaan rahaa Twitter-tilin varmentamisesta? Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen maksaisi, meteorologi Anniina Valtonen ei

Elon Musk haluaa tehdä Twitter-tilin varmentamisesta maksullista. Meteorologi Anniina Valtonen on huolissaan siitä, pysyykö Twitter luotettavana. Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen näkee suunnitelmassa myös hyvää.

Iso joukko Twitter-käyttäjiä on närkästynyt siitä, että palvelun uusi omistaja Elon Musk haluaa tehdä tilin varmentamisesta eli verifikaatiosta maksullista.

Muun muassa artistit, poliitikot, yritysjohtajat, toimittajat ja yritykset ovat voineet saada tilinsä varmennettua: käyttäjänimen viereen ilmestyy sininen symboli, joka kertoo, että twiittaaja on todistetusti se joka väittää olevansa.

Tähän asti varmennuksen on voinut saada ilmaiseksi hakemuksella. Musk on kuitenkin vihjannut muuttavansa sen maksulliseksi palveluksi.

Musk twiittaa, että varmennus maksaisi jatkossa 8 dollaria kuukaudessa. Suunnitelmaa ei ole vielä toteutettu.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen on ollut Twitterissä jo noin 12–13 vuotta, mutta sai tilinsä varmennettua vasta tänä vuonna. Sitä ennen hänen tiliään matkivat feikkitilit olivat jatkuva riesa.

– Perustetaan samannäköinen tili, samalla nimellä ja samalla kuvalla, ja yritetään esiintyä minuna, Hyppönen kertoo.

– Siihen verifiointi auttaa oikein hyvin. Seuraajani tietävät, että oikea Mikko on se, jonka tili on verifioitu, ja väärät jäävät helpommin kiinni.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen pääsi valetileistä eroon, kun sai Twitter-tilinsä varmennettua. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Anniina Valtonen pitää maksullisuutta ”hölmönä”

– Tuo idea on minusta ihan kauhean hölmö, toteaa Ylen meteorologi Anniina Valtonen. Hän ei ole varma, olisiko valmis maksamaan kuukausimaksua varmennuksesta.

Valtonen on ollut Twitterissä kymmenisen vuotta ja hänen tilinsä on varmennettu. Valtosen mukaan se tuo hänelle uskottavuutta ja luotettavuutta: ihmiset kysyvät häneltä paljon sääkysymyksiä, ja verifikaation avulla he tietävät puhuvansa oikealle ihmiselle.

Suomessa on myös monta Anniina Valtosta, ja varmennus auttaa erottamaan meteorologin kaimoistaan.

Myös Valtonen törmää silloin tällöin häntä matkiviin valetileihin. Hän uskoo, että ihmiset tunnistavat ne paremmin, kun oikean tilin tunnistaa sinisestä täpästä.

– Ihmiset osaavat olla skarppina ja ilmiantaa väärät tilit.

Ylen meteorologi Anniina Valtonen vastailee Twitterissä ihmisten sääkysymyksiin. Hänelle varmennus tuo luotettavuutta ja uskottavuutta. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Hyppönen maksaisi, Valtonen epäilee

Hyppönen olisi valmis myös maksamaan rahaa varmennuksesta, sillä Twitter on hänelle tärkeä työväline.

Hän pitää jopa ihan positiivisena ajatusta siitä, että sosiaalisen median palvelut olisivat maksullisia – nykyisin ihmiset ikään kuin maksavat niistä henkilökohtaisilla tiedoillaan, joita palvelut keräävät ja myyvät mainostajille.

Hyppönen pitää Muskin suunnitelmia silti riskialttiina.

– Kun on totuttu siihen, että palvelusta ei makseta rahaa, niin rahan pyytäminen myöhemmin on aina vaikeaa.

Hyppöstä myös huolettaa se, ettei kaikilla varmennusta tarvitsevilla välttämättä ole varaa maksaa siitä. Hän nostaa esimerkiksi totalitaristisissa maissa toimivat aktivistit ja toimittajat.

Jos verifioinnin suosio laskee, on entistä vaikeampi todistaa, että Twitter-käyttäjä on juuri se joka väittää olevansa.

– Toivoisin, että tämä jotenkin huomioidaan. Että esimerkiksi yleishyödylliset tahot saisivat tähän maksuun jonkin poikkeuksen, Hyppönen ehdottaa.

Anniina Valtosta mietityttää esimerkiksi se, miten varmennus jatkossa tapahtuisi – olisiko tilien tarkistus entistä lepsumpaa ja käyttäisivätkö ihmiset sitä valetilien luomiseen.

– Ehkä ainakin alkuun testailisin, mitä tapahtuisi, jos sitä ei olisi.

Valtonen tulisi Twitterissä entistä epävarmemmaksi, jos varmennuksen suosio laskisi.

– En voisi enää luottaa siihen, kenen kanssa siellä juttelen. Varsinkaan, jos kyseessä on joku tunnettu ihminen. Meno voisi muuttua eläimelliseksi, Valtonen pohtii.

Maailman rikkain ihminen Elon Musk sanoo haluavansa pelastaa ihmiskunnan tulevaisuuden. Samaan aikaan hän sekoilee Twitterissä, jonka hän päätti vastikään ostaa 44 miljardilla dollarilla. Kuka Elon Musk oikein on ja mitä ihmettä hän haluaa? Uutispodcastin vieraana Ylen teknologiatoimittaja Teemu Hallamaa. Jakso julkaistu 6.5.2022.

