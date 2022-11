Kristiinankaupunkiin aiotaan rakentaa jättimäinen vetyvoimalaitos, sopimus allekirjoitetaan pian – investoinnin arvo 450 miljoonaa

Tähän Kahusaaressa on määrä rakentaa 200 megawatin vetylaitos.

Vetylaitoksessa on määrä jalostaa vedystä synteettistä metaania, jota käytetään polttoaineena. Valmistus on mahdollista uusiutuvan energian kuten tuulivoiman avulla.

Sopimus Kristiinankaupungin Karhusaareen suunnitteilla olleesta 200 megawatin vetylaitoksesta allekirjoitetaan tämän viikon aikana, kertoo CPC Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast. Yhtiö pääsi noin 37 hehtaarin kokoisen tontin ostosta sopuun keskiviikkona.

– Teimme mittavan tutkimuksen, mitä e-metaanin tuotantoa varten tarvitaan. Tutkimuksen lopputulos oli, että Karhusaari on erittäin erinomainen paikka investoinnille, Trast sanoo.

Itse laitos tulee olemaan kooltaan noin 400 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Investoinnin kokonaissumma on 450 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä käynnissä on lupaprosessi, ja Trastin mukaan laitoksen rakentaminen voisi alkaa vuoden 2024 loppupuoliskolla.

Vihreää vetyä ja synteettistä metaania

Tuotantolaitoksessa on määrä tuottaa vetyä elektrolyysin avulla. Vetyyn lisätään hiilidioksidia, jolloin lopputuotteena saadaan synteettistä metaania. Sitä voidaan käyttää polttoaineena muun muassa raskasliikenteessä, mutta mahdollisesti myös laivoissa ja teollisuudessa.

Trastin mukaan tällä hetkellä kaikelle tulevalle tuotannolle löytyy ostaja Saksasta.

– E-LNG:tä tarvitaan erittäin paljon, ja sitä ei ole riittävästi. Saamme myytyä koko tuotannon.

Vedyn tuottaminen vaatii paljon sähköä. Tarkoituksena on hyödyntää alueella tuotettavaa tuuli- ja aurinkoenergiaa. CPC Finlandilla on yhdessä saksalaisen Prime Capital-yrityksen kanssa rakenteilla 200 megawatin verran tuulivoimaloita, joiden on määrä valmistua tämän vuoden puolella.

Tämän lisäksi yrityksillä on 600 megawatin edestä suunnitelmia alueella eri vaiheissa.

– Sähköä tarvitaan erittäin paljon, ja meidän liiketoimintamallin erikoisuus on se, että sähkö tulee omasta tuotannosta emmekä ole täysin markkinoista riippuvaisia. Olemme laskeneet, että noin 80 prosenttia pitäisi tulla omasta tuotannosta, Trast toteaa.

CPC Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast kertoo, että sopimus tontin ostosta allekirjoitettiin keskiviikkona. Kuva: Juho Teir / Yle

Ihanteellinen paikka investoinnille

Karhusaaren entinen voimalaitosalue soveltuu Trastin mukaan täydellisesti laajamittaiseen vedyn ja synteettisen metaanin tuotantoon.

– Täällä on erittäin hyvät verkkoliityntämahdollisuudet, alue on ollut teollisuuskäytössä eli kaavoituksen pitäisi olla helpompaa. Oikeastaan kaikki asiat täsmäävät tällä alueella.

Lisäksi etuna on Kristiinankaupungin syväsatama, josta asiakas voi noutaa valmiin tuotteen.

Hankkeen luvitusprosessi on samanaikaisesti käynnissä.

– Luvituksiin tarvitaan kuusi eri lupaa: kaavoituksen, YVAn, ympäristöluvan, kemikaaliluvan sekä rakennusluvat. Paljon on tekeillä, yritämme tehdä luvitusta samanaikaisesti, niin pitkälle kuin mahdollista.

Valmis laitos tulee työllistämään noin 30 henkilöä, rakennusvaiheessa huomattavasti useampia.

