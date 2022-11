Turussa rakennettu Carnival Celebration luovutettiin tilaajalle – matka Karibian aaltoihin alkaa jo loppuviikosta

Carnival Celebration on Carnival Cruise Line -varustamon 50-vuotisjuhlalaiva.

Meyerin Turun telakalla rakennettu Carnival Celebration luovutettiin keskiviikkona tilaajalleen Carnival Cruise Linelle.

Alus jättää Turun vielä tämän viikon aikana.

Carnival Celebration lähtee ensimmäiselle asiakasristeilylleen Southamptonista ensi sunnuntaina.

Alus tulee vakituisesti risteilemään itäisellä ja läntisellä Karibialla.

Laivaan mahtuu 5 374 matkustajaa. Miehistön määrä on 1 735.

Meyer Turun telakan toimitusjohtaja Tim Meyer uskoo yhtiön tiedotteessa risteily- ja laivanrakennusalan elpymiseen.

– Ensinnäkin kyseessä on Carnival Cruise Linen 50-vuotisjuhlalaiva. Toiseksi, Carnival Celebration aloittaa liikennöinnin välittömästi luovutuksen jälkeen, mikä vahvistaa, että risteilyjen ja sitä kautta risteilyalusten kysyntä on toipumassa.

Alus käyttää polttoaineena LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua. Alus liikennöi Panaman lipun alla.

Carnival Celebrationin lähdettyä Turun kuivatelakalla rakennetaan parhaillaan Icon of the Seas -risteilijää. Sen luovutus tapahtuu vuonna 2023.

Seuraavana rakenteilla on Mein Shiff 7, jonka luovutus on vuonna 2024. Vuosina 2025 ja 2026 telakalla on tarkoitus rakentaa Icon 2- ja Icon 3 -risteiljät