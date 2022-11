Oikeisto levittää salaliittoteorioita Nancy Pelosin kotiin tehdystä hyökkäyksestä – iskijää väitetään rakastajaksi ja murtoa lavastetuksi

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan aviomiehen pahoinpitelyä tutkiva poliisi on turhautunut valheisiin. Barack Obama varoittaa vihanlietsonnasta.

Kun vasaralla aseistautunut mies murtautui perjantaiyönä edustajainhuoneen demokraattipuheenjohtajan Nancy Pelosin kotiin ja pahoinpiteli tämän miehen Paulin, tuomitsivat molemmat Yhdysvaltain pääpuolueet tapahtuneen.

Paul Pelosi joutui viime viikolla leikkaukseen vasaraniskusta saamansa kallovamman ja käsivammojen vuoksi. Hänen toipumisensa arvioidaan kestävän pitkään.

Pian väkivaltaisen iskun jälkeen sävy joidenkin republikaanien ja oikeistomedian kommenteissa muuttui, ja monet alkoivat vitsailla tai levittää salaliittoteorioita tapauksesta, uutisoi The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun). Suhtautuminen asiaan on siis seurannut samaa kaavaa kuin tammikuussa 2021 tehdyn kongressivaltauksen yhteydessä nähtiin.

Paul Pelosin kimppuun hyökänneen miehen varsinaisena kohteena oli Nancy Pelosi. Kuva Paul ja Nancy Pelosista on otettu 29. kesäkuuta. Kuva: Stefano Costantino / AOP

Osassa oikeistomediaa ja erilaisissa keskusteluryhmissä suosituksi kommentiksi ovat nousseet epämääräiset viittaukset siihen, ettei iskusta Pelosien kotiin ole kerrottu kaikkea tai että siinä on jotakin hämäräperäistä.

– Etsikää sitä, mikä puuttuu ja ei sovi yhteen, kannusti politiikan kommentaattori David Webb Fox News -kanavalla sunnuntaina.

Erilaisten väitteiden levittäjien joukossa on esimerkiksi Nancy Pelosin johtamassa kongressin edustajainhuoneessa istuva republikaani Marjorie Taylor Greene.

Hän on muun muassa väittänyt, että hyökkääjä on Pelosin ”ystävä”. Myöhemmin Marjorie Taylor Greene on ryhtynyt syyttämään tapahtuneesta demokraattipuolueen politiikkaa ja sanoo hyökääjän olleen laittomasti maassa ja Pelosin kykenemätön puolustautumaan demokraattien aserajoitusten takia.

San Franciscon poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Pelosi olisi tuntenut pahoinpitelijänsä. Poliisipäällikkö William Scott sanoo uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun), että viranomaiset joutuvat käyttämään turhaan energiaansa ”säälittävien ja järkyttävien” salaliittoteorioiden torppaamiseen.

New York Times painottaa, ettei republikaanipuolueen korkein johto ole osallistunut valheiden levittämiseen, muttei toisaalta ole myöskään puuttunut niiden levittämiseen.

Yhdysvaltain entinen demokraattipresidentti Barack Obama viittasi tiistaina Las Vegasissa pitämässään puheessa Pelosien kotiin tehtyyn iskuun ja varoitti vihapuheen lietsomisesta.

– On poliitikkoja, jotka ihmisten yhtenäisyyden lisäämisen sijaan tekevät parhaansa eripuran lietsomiseksi. He yrittävät omaksi edukseen saada meidät vihaisiksi ja pelkäämään toisiamme, Obama varoitti.

– Ja kaikki tämä voimistuu. Sitä lietsotaan sosiaalisessa mediassa vuorokauden ympäri.

Hyökkääjä on aiemmin levittänyt monia salaliittoteorioita

Pelosin kotiin tunkeutumisesta epäillään 42-vuotiasta David DePapea, jonka varsinaisena kohteena uskotaan olleen Nancy Pelosi. DePapea vastaan on nostettu syytteet muun muassa murhayrityksestä ja sieppausyrityksestä.

DePape on aiemmin levittänyt internetissä äärioikeistolaisia ja juutalaisvastaisia salaliittoteorioita. Näihin samoihin salaliittoteorioihin vihkiytyneissä piireissa levitetään nyt valheita DePapen tekemiksi epäillyistä rikoksista.

Tekoa on muun muassa väitetty ”homorakastajan” tai ”miesprostituoidun” tekoseksi. Yksi ”miesprostituoidusta” puhuneista on edustajainhuoneen republikaanijäsen Clay Higgins, joka poisti viestinsä Twitteristä myöhemmin.

Joissakin oikeistomedioissa, muun muass Foxilla, on virheellisesti väitetty, että sekä uhrilla että hyökkääjällä olisi poliisien saapuessa ollut päällään vain alushousut. Fox perui väitteen myöhemmin, mikä taas johti epäilyihin ”totuuden” piilottelusta.

– Uusi päivä, uusi kertomus, republikaanipoliitikko Tricia Flanagan tviittasi maanantaina yli 70 000 seuraajalleen.

Esimerkiksi ”totuuden” piilottelusta on salaliittopiireissä nostettu myös Twitterin uuden omistajan Elon Muskin kadonnut tviitti. Musk ensin jakoi ja sitten poisti linkin valeuutisista tunnetulle sivustolle, jolla esitetään prostituutioväite. Marjorie Taylor Greenen mielestä ”valtamedian demokraattiaktivistit” tukkivat Muskin suun.

Yksi tapauksella ”vitsailleista” on ex-presidentti Donald Trumpin poika Donald Trump junior, joka on jakanut Twitterissä useita hyökkäykseen liittyviä viestejä. Yksi niistä esittää ”Paul Pelosi -naamiaisasua” eli vasaraa ja alushousuja.

Arizonan kuvernööriksi ensi viikon vaaleissa pyrkivä republikaani Kari Lake on puolestaan naurattanut vaalikampanjayleisöä puhumalla Nancy Pelosin kodin huonoista turvatoimista, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Tiistaina myös Donald Trump otti kantaa tapaukseen radiohaastattelussa ja antoi lisää vauhtia salaliittoteorioille väittämällä, ettei kukaan murtautunut Pelosien kotiin. Radiohaastattelua lainaavan Politicon (siirryt toiseen palveluun) mukaan Trump väitti, että sisään murtautumisen sijaan joku olisikin murtautunut ulos talosta.

– Koko juttu on ihan hullu, ja jos edes pieni osa siitä mitä sanotaan on totta...