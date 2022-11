Kotimainen tomaatti voi talvella olla luksusta – jatkossa Suomeenkin virtaa entistä enemmän marokkolaista peruspyöreää

Tomaattitilastot kertovat huolestuttavaa tarinaa.

Suomen tämän talven tomaatintuotanto supistuu alle puoleen tavallisesta, kun iso osa kasvihuoneista on luopuu talviviljelystä nousseiden energiahintojen vuoksi.

Se näkyy väistämättä kaupan hyllyllä.

– Tuleva talvi on poikkeuksellinen sekä Suomessa että jossain määrin koko Euroopassa. Etenkään kotimaista tomaattia ei ole riittävästi ainakaan entiseen kysyntään nähden, toteaa S-ryhmän hedelmistä ja vihanneksista vastaava tuoteryhmäjohtaja Veli-Matti Puhakka.

Loppuuko kaupasta peruspyöreä?

Kaupat paikkaavat kotimaan tomaattivajetta tuontitavaralla, mutta ongelma on, että tomaattivirrat ovat hidastuneet muuallakin.

Isossa tomaattimaassa Hollannissa viljelypinta-ala on Kauppapuutarhaliiton tietojen mukaan tippunut jopa 90 prosenttia, ja Ruotsissa suurin tomaatintuottaja pistää niin ikään ovet säppiin talveksi (siirryt toiseen palveluun).

Kuiva ja kuuma kesä on hidastanut myös tomaattijätti Espanjan taimien kehitystä, vaikka siellä kasvatuspinta-alaa onkin lisätty. Euroopan komissio on arvioinut, että maanosan tomaatintuotanto supistuu tänä vuonna yhteensä yhdeksän prosenttia.

Suomeen tomaatteja tuodaan eniten juuri Espanjasta ja Alankomaista.

Loppuuko kaupoista nyt peruspyöreä?

Vihanneskriisiä tuskin tulee, kaupoista kerrotaan.

Sen sijaan syömme talvella ehkä entistä enemmän marokkolaisia tomaatteja.

Tuotantohaasteet pakottavat etsimään uusia tuontimaita vanhojen rinnalle, sanoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Hanna Karikallio.

– Marokko on nousemassa isojen tomaatinviejien joukkoon paikkaamaan EU:n vajetta. Sieltä vienti on kasvanut jo 19 prosenttia alkuvuoden aikana. Se on todennäköisesti yksi maa, mistä tänä talvena saadaan tomaatteja Eurooppaan ja Suomeenkin, Karikallio sanoo.

Jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuonti Marokosta ja myös Turkista Suomeen on lisääntynyt kymmeniä prosentteja. Espanjasta ja Hollannista tuonti sen sijaan on vähentynyt.

Siitä huolimatta ehdoton enemmistö tuontitomaateista on hollantilaista tai espanjalaista alkuperää: viime vuonna Suomeen tuotiin 25 miljoonaa kiloa tomaatteja, joista lähes 20 miljoonaa kiloa näistä kahdesta maasta.

Tuontitomaatit halutaan mahdollisimman läheltä

S-ryhmän Veli-Matti Puhakka vahvistaa, että esimerkiksi Marokko ja Turkki ovat suuntia, joista kauppa etsii kotimaisen tomaatin korvaajia talveksi – mutta myös vanhat maat säilyvät listalla. Tuontimaat vaihtelevat myös kunkin maan sesongin mukaan.

– Vaikka tuotanto joissain isoissa viejämaissa vähenee, tuontitomaattia kyllä löytyy. Paljon riippuu siitä, mikä näiden maiden tuotanto lopulta on, Puhakka sanoo.

Samaa toteaa Keskon osto- ja myyntipäällikkö Liisa Eronen. Tomaatin satoa poimitaan päivittäin ja viikoittain, ja sääolosuhteista johtuvat tuotantomäärien heilahtelut ovat isoja tavallisestikin, hän sanoo.

– Aika näyttää, minkä verran tomaatteja mistäkin lopulta saadaan. Talviaikaan tuontimaat ovat perinteisesti Välimeren seudulla, ja siellä vaihtoehtoja on. Jotakin tomaattia kaupasta kyllä löytyy, hän sanoo.

Euroopan ulkopuolella suuria tomaatinviejiä ovat Meksiko, Kanada ja Yhdysvallat, mutta kovin kaukaa herkkänahkaista tomaattia ei säilyvyyden vuoksi edes voi kuljettaa. Siksi tuontitomaattejakin katsellaan mieluiten niin läheltä kuin mahdollista.

Marokko on nousemassa entistä merkittävämmäksi tomaattimaaksi Espanjan ja Alankomaiden rinnalle myös Suomen tuonnissa, sanoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Hanna Karikallio.

Kotimainen tomaatti on talvella luksusta

Muun maan tomaattia asiakas ei välttämättä purematta niele, sillä suomalaiset ovat tottuneet kotimaisiin kasviksiin.

Tomaatissa kotimaisuusaste on 60 prosenttia ja kurkussa peräti 90 prosenttia.

– Kaupan tiskissä on ennenkin ollut vaihtoehtona tuontituote. Vaikka hintaero kotimaiseen on huomattava, kuluttajan käsi käy kotimaisen tuotteen tiskillä. Kotimaisuutta vaalitaan hinnankin yli, Puhakka sanoo.

Vielä avoin kysymys onkin, mihin kotimaisen tomaatin hinta asettuu, ja miten se tekee kysynnälle.

Kaupan toimijat eivät lähde arvuuttelemaan kuluttajan kipurajaa.

– Tomaatti on vain yksi osa ruokakoria, ja kaikki kustannukset nousevat nyt samaan aikaan. On vaikea arvioida, missä kukin kuluttaja säästönsä pyrkii tekemään, Puhakka sanoo.

Keskon Liisa Erosen mukaan kuluttajien ostoskäyttäytymistä seurataan tarkasti.

– Kuluttaja päättää, mitä ostaa, ja me reagoimme kysyntään. Siirtyykö kysyntä esimerkiksi muihin kotimaisiin kasviksiin?

Luonnonvarakeskuksen Hanna Karikalliolla on arvio tomaatin hintatasosta: siitä tulee talvella luksusta.

Karikallio uskoo, että tomaatti voi kallistua talvella kymmeniä prosentteja. Alalla on kuultu arvioita jopa 15 euron kilohinnoista.

– Kun tarjonta vähenee näin voimakkaasti, hinnannousukin on tosi rajua. Kotimaisesta tomaatista tulee luksustuote, jota on tarjolla niille, jotka siitä pystyvät maksamaan.

Juttua varten on haastateltu myös Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajaa Niina Kangasta.

