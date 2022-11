Nuorten aikuisten tieturmat ovat lisääntyneet tänä vuonna

Nuorten kuljettajien aiheuttamat tieturmat ovat lisääntyneet tänä vuonna. 85 prosenttia Suomen tieliikenneonnettomuuksissa kuolleista on miehiä.

Nuorten, 21–24-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamat tieturmat lisääntyivät Suomessa tämän vuoden tammi-elokuussa. Asia käy ilmi Onnettomuustietoinstituutin kokoamista ennakkotiedoista.

Kaikkien muiden ikäluokkien kuljettajien onnettomuusmäärät vähenivät edellisvuoteen verrattuna.

– Yleisesti ottaen nuorilla kuljettajilla on Suomessa korkea onnettomuusriski, varsinkin suhteessa ajokorttien määrään. Näin laskien nuoria kuolee liikenteessä viisinkertaisesti verrattuna keski-ikäisiin, kertoo erityisasiantuntija Riikka Rajamäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Liikenneturvan Hanna Rutila sanoo, että nuorten kuljettajien turmien taustalla on kaksi isoa syytä.

– Ensimmäinen on kokemattomuus, ajokokemusta ei ole vielä ehtinyt karttua. Tästä johtuen omat kyvyt ratissa helposti yliarvioidaan. Toinen syy on se, että aivojen tunnesäätely on vielä kehitysvaiheessa. Näin esimerkiksi (autossa olevien) kaverien vaikutus, ryhmäpaine, voi olla isossa roolissa onnettomuuksissa.

Liikenneturvan suunnittelija Rutila kuitenkin korostaa samalla, että valtaosa nuorista kuljettajista ajaa turvallisesti liikenteessä.

Porvoon lokakuun kuolonkolarissa 18-vuotiaan kuljettajan kyydissä oli seitsemän 16-vuotiasta tyttöä ja poikaa. Heistä kolme oli auton takakontissa. Poliisin mukaan kaikki autossa olleet loukkaantuivat eriasteisesti.

Yli 30 kuolonuhria

Kuolemaan johtaneita tieonnettomuuksia ei ole vuosittain Suomessa kovin monia kymmeniä.

– Tästä johtuen myös sattumalla voi olla osuutta siihen, millaiseksi jonkin yhden vuoden tiekuolemien määrä esimerkiksi nuorilla kuljettajilla muodostuu. Kovin varmoja johtopäätöksiä muutoksista ei kannata siksi tehdä, Rajamäki lisää.

Tänä vuonna oli kirjattu ennakkotietojen mukaan syyskuun loppuun mennessä tieliikenteen kuolonuhrien määräksi 32.

– Loppusyksystä on sattunut vakavia liikenteen onnettomuuksia, joten uhrien määrä on noussut tuosta.

Tuorein jobinposti saatiin tiistai-iltana Savonlinnasta. Kuljettaja ja etupenkillä ollut kuolivat ja takapenkillä kolme matkustajaa loukkaantui ulosajossa. Kaikki viisi olivat noin 20-vuotiaita.

Miesten synkkä saldo

Miehet ajavat autoa Suomessa(kin) enemmän kuin naiset.

– Ajokilometrien isompi määrä ei kuitenkaan selitä miesten suurempaa onnettomuusalttiutta. Vuonna 2016 Suomessa tehdyn laajan tutkimuksen mukaan miehet ajoivat päivässä keskimäärin kolmasosan enemmän kuin naiset. Henkilöauton ratissa turmissa kuolevista 85 prosenttia on meillä miehiä, Rajamäki vertaa.

Tieturmien loukkaantuneissa miehet eivät sen sijaan ole yliedustettuina: heitä on Suomen tämänvuotisten tietojen mukaan kolmasosa enemmän kuin naisia.

Rutila muistuttaa, että miesten suurempi alttius vakaville liikenneonnettomuuksille on kansainvälinen ilmiö.

"Auton oltava nuorempi kuin kuski"

Rutilan mukaan Suomi on jäänyt muista Pohjoismaista jälkeen siinä, miten vakavien tieturmien määrää on saatu vähenemään.

– Jos Suomessa aiotaan puolittaa liikennekuolemien määrä vuoteen 2030 mennessä, kuten tavoitteeksi on asetettu, tehtävää riittää.

Rajamäen mukaan on mahdollista, että autojen parantuneet turvavarusteet ovat vähentäneet osaltaan liikennekuolemia. Tästä syystä hän suosittaa, että jos perheessä on useampi auto, sitä kaikkein vanhinta ei anneta nuoren käyttöön.

– Olen sanonut joskus, että auton pitäisi olla nuorempi kuin kuljettaja.

