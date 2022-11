Miksi Suomi ja Saudi-Arabia tapaavat toisiaan nyt viikon välein? Kysyimme, miksi maa kiinnostaa Suomea juuri nyt

Saudi-Arabian kauppaministeri osallistui islamilaisen yhteistyöjärjestön informaatioministereiden kokoukseen Istanbulissa lokakuussa. Tällä viikolla hän on Suomessa vierailulla.

Saudi-Arabian kauppaministeri on parhaillaan vierailulla Suomessa ministeri Ville Skinnarin kutsusta. Myös Skinnari oli vähän aikaa sitten Saudi-Arabiassa.

Suomen ja Saudi-Arabian välillä on lennetty vilkkaasti reilun viikon aikana.

Ensin kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) oli vierailulla Saudi-Arabiassa ja Qatarissa viime viikolla kolmen päivän ajan.

Tällä viikolla Saudi-Arabian kauppaministeri Dr. Majid AlKassabi on Suomessa tiistaista perjantaihin.

On kuitenkin sattumaa, että ministerit tapaavat toisiaan nyt viikon sisään kahdesti.

Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari vieraili viime viikolla Saudi-Arabiassa ja Qatarissa, joissa hän tapasi maiden hallitusten ja elinkeinoelämän edustajia, sekä osallistui paneelikeskusteluun avainpuhujana. Kuva: Silja Viitala / Yle

Saudi-Arabian kauppaministerin matkaa Suomeen oli suunniteltu jo pidempään, ulkoministeriön Lähi-idän yksikön yksikönpäällikkö Riikka Eela kertoo.

– Sitten kävi niin, että ministeri Skinnaria pyydettiin panelistiksi erääseen tilaisuuteen Riadiin. Kyllä sitä ministeriössä mietittiin, onko hassua, että he tapaavat näin usein. Tilaisuus oli kuitenkin hyvä verkostoitumisen paikka, joten siitä tuli samalla vienninedistämismatka, hän jatkaa.

Saudi-Arabia on Suomen merkittävin vientikohde Persianlahden alueella.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Saudi-Arabian ihmisoikeustilanne on kuitenkin surkea. Kokoontumis- ja ilmaisunvapautta rajoitetaan voimakkaasti, naisten oikeudet ovat huonot ja kuolemanrangaistus on yhä käytössä.

Lisäksi ihmisoikeuspuolustajille on langetettu tekaistuja tuomioita epäoikeudenmukaisessa erityistuomioistuimessa ja pidätettyjen kidutus on yleistä, Amnestyn asiantuntija Anu Tuukkanen sanoo.

Ulkoministeriön Eelan mukaan Saudi-Arabian kanssa käydään kuitenkin kahdenvälistä keskustelua ihmisoikeuksista. Myös EU on asiassa aktiivinen.

Eli mitä bisneksiä Suomen ja Saudi-Arabian kesken nyt on?

Vierailut vain sattuivat olemaan peräkkäin. Skinnari kävi Saudi-Arabiassa ensisijaisesti paneelikeskustelun takia. Saudi-Arabian kauppaministerin vierailua Suomeen oli suunniteltu pitkään.

Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari oli viime viikolla Saudi-Arabiassa, koska hän osallistui Future Investment Initiative -paneeliin. Ulkoministeriön mukaan molemmat maat haluavat edistää maiden välistä kauppaa, minkä takia Saudi-Arabian matkaa oli suunniteltu jo jonkin aikaa.

Saudi-Arabialla on monia kunnianhimoisia tulevaisuushankkeita, sillä hekin ovat tunnistaneet muun muassa energiasiirtymän tarpeen. He investoivat paljon, ja se tekee heistä Suomelle kiinnostavia kumppaneita, Eela sanoo.

– Suomella on osaamista, jolle heillä on tarvetta ja kysyntää. Eivät he muuten tulisi vierailulle Suomeen, hän sanoo.

Miten ihmisoikeudet otetaan huomioon Saudi-Arabian kanssa?

Skinnari ei tavannut matkalla erikseen ihmisoikeustoimijoita, vaan sellaiset tapaamiset ovat enemmän ulkoministerin tonttia. Suomi käy kuitenkin keskustelua ihmisoikeuksista aina, kun on aihetta, ulkoministeriöstä vakuutetaan.

Ministeri Skinnari ei vierailunsa aikana tavannut ihmisoikeustoimijoita, sillä matkan tarkoitus oli olla vienninedistämismatka, Eela sanoo.

Se, ettei Skinnari tapaa ihmisoikeustoimijoita, ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Suomi kävisi kahdenvälisiä keskusteluja ihmisoikeuksien parantamisesta, hän jatkaa.

– Sitä ei kuitenkaan tuoda aktiivisesti julkisuuteen. Ihmisoikeusasiat ovat myös tämän hallituksen agendalla korkealla, hän muistuttaa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan on jossain määrin ongelmallista, että Suomella on aktiivinen yhteys Saudi-Arabiaan. Amnesty ei kuitenkaan kehota boikotteihin, asiantuntija Anu Tuukkanen sanoo.

– Mikäli Suomi päättää tavata Saudi-Arabian johtoa, tilaisuudessa täytyy tuoda esiin Saudi-Arabian mittavat ihmisoikeusongelmat. Näiden keskustelujen pitäisi olla tavoitteellisia, eli lupausten ja korulauseiden lisäksi ihmisoikeusongelmille pitäisi todella tehdä jotain.

Suomen pitää myös harkita omaa rooliaan erilaisissa hankkeissa esimerkiksi varmistamalla, että ihmisoikeusvaikutukset arvioidaan perusteellisesti eikä kaupankäynti aiheuta tulevia ihmisoikeusloukkauksia, hän jatkaa.

Saudi-Arabia on uskonnollisesti hyvin konservatiivinen maa, joka on avautunut viime vuosina hieman enemmän. Esimerkiksi naiset saivat maassa oikeuden ajaa autoa vasta vuonna 2018. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa vuodelta 2018 puidaan, miten suuriin uudistuksiin maa on valmis. Voit kuunnella ohjelman alta tai Yle Areenasta.

