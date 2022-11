Mediat: Useat avustajat kertovat epäselvyyksistä seksuaalisen suostumuksen varmistamisessa Sexhibition-erotiikkamessuilla

Helsingissä viikonloppuna järjestetyillä Sexhibition-messuilla on tullut ilmi useita epäselvyyksiä liittyen esityksissä avustaneisiin yleisön edustajiin.

Iltalehti kertoi maanantaina (siirryt toiseen palveluun), että lauantaina messujen päälavalla nähdyssä esityksessä yleisön joukosta valittu avustaja olisi silminnäkijöiden mukaan ollut vahvassa humalassa.

Helsingin Sanomien mukaan tapauksesta on tehty poliisille rikosilmoitus (siirryt toiseen palveluun) ja poliisi selvittää asiaa.

Ilta-Sanomat puolestaan on kertonut toisesta tapauksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa vapaaehtoisesti avustajaksi lavalle nousseelle naiselle tehtiin asioita, joista ei ollut sovittu etukäteen.

Kolmas tapaus nousi esiin Helsingin Sanomien jutussa (siirryt toiseen palveluun), jossa nuori nainen kertoo joutuneensa esiintymislavalla seksuaaliseen tilanteeseen, johon häntä ei ollut valmisteltu.

– Jos nämä tarinat pitävät paikkansa, niin järjestäjillä on aika paljon parannettavaa osallistujien suostumuksen ja hyvinvoinnin varmistamisessa, sanoo seksuaalioikeuksien asiantuntija ja Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen.

Paalanen korostaa, ettei tiedä miten suostumusta on avustajilta kysytty. Hänen mielestään asioiden jälkipuinti mediassa kuitenkin kertoo, että selkeyttämisen tarvetta asiassa on.

– Kun ollaan messujen kaltaisessa esiintymistilanteessa ja kyseessä on joku, joka ei ole varsinaisesti esiintyjä, vaan tulee yllättäen yleisöstä lavalle, niin hänen kanssaan on syytä tarkasti käydä läpi, mitä asioita on tarkoitus tehdä ja mihin niistä avustaja haluaa osallistua ja mihin ei.

Messujen tuottaja Terhi Westerberg kertoi maanantaina Iltalehdessä (siirryt toiseen palveluun), että messuilla on protokolla, joka vapaaehtoiseksi lava-avustajaksi haluavien kanssa käydään aina läpi ennen esitystä.

Esiintymistilanteessa tärkeää varmistaa suostumus

Messujen tapahtumista nousseessa kohussa on kyse siitä, onko ohjelmanumeroihin osallistuneilta kysytty suostumus seksuaalisiin tekoihin.

Suostumusta annettaessa henkilön pitää ymmärtää, mistä on kyse:

– Pitää olla selkeää, että henkilö kykenee antamaan suostumuksensa. Hänen pitää olla kirkasjärkinen ja tilanteen tasalla. Jos on tosi rajussa humalassa, ei pysty enää välttämättä arvioimaan tilannetta, Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen selittää.

Toinen oleellinen osa suostumusta on, että suostumuksen on oltava vapaaehtoisesti annettu. Toista ihmistä ei saa painostaa eikä manipuloida luvan antamiseen.

Messujen kaltainen esiintymistilanne voi heikentää ihmisen kykyä antaa suostumuksensa harkiten.

– Yleisöpaine on suuri, kun menee lavalle yleisön eteen. Silloin pitäisi erityisen tarkasti varmistaa, että henkilö tietää, mitä hän on tekemässä.

Kolmas tärkeä asia on tieto siitä, mihin ihminen on antamassa suostumuksensa.

– Jos kysytään vaan suostutko seksiin, pitää tarkentaa mitä tekoja se sisältää. Onko kyse esimerkiksi suuseksistä vai anaaliseksistä?

Järjestäjillä suuri vastuu

Suostumuksen saa myös milloin tahansa perua. Lavalla esiintymistilanteessa oleville tähän on iso kynnys. Voi tuntua hyvin vaikealta keskeyttää esitys, ja siksi suostumusta ei ehkä uskalla perua, vaikka tekeminen ei enää tuntuisikaan hyvältä.

– Esitysten järjestäjillä on vastuu huolehtia, ettei kukaan tule esitykseen liian humalassa.

Tommi Paalanen myös toppuuttelee messutapahtumista noussutta mediakohua.

– Nämä ihmiset ovat itse menneet Sexhibitionissa lavalle, jossa stripataan ja jossa muissa esityksissä on ollut seksuaalisia akteja. Epäkohdat pitää selvittää, mutta tapahtuman luonne on varmasti ollut kaikille selvä.

Yle uutiset ei yrityksistä huolimatta tavoittanut Sexhibition-messujen tuottajaa Terhi Westerbergiä keskiviikkona.