”Melkoista sirkusta”, arvioi Markku Jokisipilä viime vaalikausien hallituksien loppumetrejä

Eduskuntavaaleihin on aikaa viisi kuukautta, ja hallituspuolueet jakautuneet.

Erimielisyyttä on hallituksessa viimeksi ollut esimerkiksi EU:n ennallistamisasetuksesta ja arvonnousuverosta. Eroja on etenkin keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton näkemyksissä.

Kuinka toimintakykyinen hallitus tällä hetkellä on?

– Tämän vuosituhannen poliittisen kulttuurin piirre on ollut se, että tästä hallitustyöskentelystä on ilmiselvästi tullut vaikeampaa. Jos me ajattelemme kahden viimeisen vaalikauden loppuvaiheita, niin melkoista sirkusta kummallakin kertaa päästiin todistamaan, sanoo Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

Esimerkiksi Alexander Stubbin (kok.) vuosina 2014–2015 johtaman hallituksen viime metreillä SDP ja kokoomus ajautuivat riitoihin.

– Voi sanoa, että tämä Marinin hallituskoalitiotilanne pistää kyllä pääministerille erittäin kovia johtamisvaatimuksia myös.

Vaalien lähestyminen näkyy Jokisipilän mukaan poliittisessa ilmapiirissä yhä enemmän, ja kansanedustajien irtiottoja tullaan näkemään vielä lisää. Viiden puolueen muodostamaan hallituksen sisällä on erilaisia painotuksia.

Luonnon monimuotoisuutta koskevan ennallistamisasian on esitetty voivan olla keskustalle jopa hallituskysymys. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on todennut, ettei hän pääministerin vaatimuksesta huolimatta aio edistää arvonnousuveroa.

Onko mahdollista, että keskusta lähtee ja hallitus kaatuu? toimittaja Annika Damström kysyi A-studiossa.

– No kyllähän se on mahdollista, arvioi Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

– Mutta kyllä nyt uskoisin tämän päivän näkökulmasta kuitenkin, että tässä on enemmän hävittävää kuin voitettavaa siinä, että jos tämän hallituksen taival tähän nyt sitten kaatuisi.