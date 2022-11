Herätys: SDP:n kannatus putosi | Venäläisiä pakenee Turkkiin | Varhaiskasvatuksessa uusia tuulia

Aamun pääuutiset:

Ylen kannatusmittaus: SDP menettää suosiotaan, keskusta ja vihreät nousevat hieman

Turkkiin on paennut kymmeniä tuhansia venäläisiä – vankilaan joutuminen oli liian suuri riski Irinalle: ”Minun on pakko ajatella lapsiani”

Asiantuntija pitää Venäjän kynnystä käyttää taktista ydinasetta korkeana, mutta ei sulje sitä pois: Voi olla keino sodan kulun kääntämiseksi

Ukrainan johdon toivomus: Omaisten ei pidä etsiä sodassa kadonneita netin kautta

Piirroshahmo opetti lapset puhumaan tunteistaan ja ymmärtämään, miksei toista saa satuttaa – malli leviää ensi vuonna päiväkoteihin ympäri maata

Sää jatkuu pilvisen harmaana

Kuva: Yle

Torstai on lauha mutta kostea. Läntisen Suomen yllä on hitaasti liikkuva rintama, jonka yhteydessä tulee vähäisiä sateita. Vielä iltapäivällä tihkuttaa paikoin lännessä ja myös pohjoisessa. Lapissa voi tulla jäätäviä sateita, jotka tekevät ajokelistä huonon. Pilvisyys on runsasta ja lämpötilat plussan puolella.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.