Väitöskirjatutkimus: Liuotus ei aina ole paras hoito aivovaltimotukokseen – TAYSissa on panostettu myös muihin keinoihin

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on panostettu trombektomiapotilaiden hoitoketjun kehittämiseen jo vuosia.

Aivovaltimotukosten liuotushoidosta on puhuttu paljon viime vuosina, mutta isoissa tukoksissa on suonensisäinen avaus työvälineellä monesti nopeampi keino.

Liuotus ei ole aina paras ratkaisu aivovaltimotukoksen hoitoon. Asiaa on selvittänyt lääketieteen lisensiaatti Juha-Pekka Pienimäki väitöskirjatutkimuksessaan, joka tarkastetaan Tampereen yliopistossa 4. marraskuuta.

Aivot eivät kauan pärjää ilman happea, joten tukostapauksessa on kiire. Tutkimuksen mukaan monesti liuotusta parempi ratkaisu on suonensisäinen mekaaninen aukaisu, eräänlainen putkirassi. Tältä osin laitteet ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti.

Menetelmä, lääketieteen kielellä mekaaninen trombektomia, on osoittautunut tehokkaaksi varsinkin suurten kaula- ja aivovaltimoiden aukaisussa. Laskimoon annettava liuotushoito ei tahdo tehota isoihin tukoksiin.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on panostettu trombektomiapotilaiden hoitoketjun kehittämiseen vuodesta 2011. Silloin avattiin ensimmäisiä kertoja valtimosuonitukoksia nykyaikaisilla välineillä. Sairaalan sisäinen hoitoketju on hiottu erittäin sujuvaksi ja viiveet on minimoitu. Näissä oloissa liuotushoitoa ei aina tarvita lainkaan, tutkimuksessa arvioidaan.

