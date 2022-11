Helsinki ja Espoo vaativat lisää varhaiskasvatuksen koulutusta Uudellemaalle – ukrainalaisten kotikuntaoikeus tuo haasteita päiväkoteihin

Vantaalla vanhempia on kehotettu hakemaan lapsensa jo iltapäivällä päiväkodista kotiin. Espoon kaupunginjohtaja pohtisi, pitääkö kaikkien työntekijöiden osata täydellistä suomen tai ruotsin kieltä.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisista on pääkaupunkiseudulla huutava pula. Esimerkiksi Helsingissä on jouduttu sulkemaan leikkipuistojen iltapäivätoimintaa ja siirtämään niistä työntekijöitä päiväkoteihin, jotta kaupunki saa hoidettua lakisääteisen päivähoidon. Osa leikkipuistoista on suljettu vielä ainakin ensi viikon.

Pääkaupunkiseudun kunnat kertoivat aamupäivällä yhteisessä tiedotustilaisuudessa varhaiskasvatuksen henkilöstövajeesta ja siihen liittyvistä ratkaisuehdotuksista.

– Työvoimapula on kasvun este. Nyt ollaan jo myöhässä, mutta emme luovuta. Koulutusmääriin tarvitaan ratkaisu, avasi Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) tilaisuuden.

Vartiaisen mukaan joka neljäs lapsi asuu pääkaupunkiseudulla vuonna 2030. Kun lapset kasvavat, he tarvitsevat koulutuspaikkoja eikä Uudellamaalla ole tarpeeksi aloituspaikkoja jatkokoulutuksessa. Vartiainen vaatikin lisää alan koulutuspaikkoja ja nimenomaan Uudellemaalle.

– Pääkaupunkiseutu tulee tarvitsemaan 6 000 varhaiskasvatuksen korkeakoulutettua vuoteen 2030 mennessä. Aloituspaikkoja tulee lisätä yli 3 000:lla, että vaje saadaan kurottua umpeen. Tilanteen vakavuutta kuvaa hyvin se, että koko Suomen tasolla tarvitaan lähes yhtä paljon korkeakoulutettuja varhaiskasvattajia kuin mitä nyt alalla työskentelee. Kunnille ei tule vierittää vastuuta koulutuksesta, Vartiainen sanoi.

Tilannetta heikentää Vartiaisen mukaan myös eläköityminen ja sosionomien haluttomuus jatkokouluttautua.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on samoilla linjoilla.

– Ongelma korostuu erityisesti kasvukaupungeissa, erityisesti Espoossa, jossa lasten ja nuorten määrä on suuri ja edelleen kasvussa. Uudenmaan koulutusresursseja on kasvatettava, vaati Mäkeläkin.

Hänen mukaansa opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut väärin koulutusmäärien kasvun koko Suomessa, samoin alan kelpoisuusehdot on säädetty samaan aikaan liian tiukaksi.

Työntekijäpulaan vaikuttaa olennaisesti myös vuonna 2030 voimaan tuleva lakimuutos, jonka jälkeen päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevistä vähintään kahdella kolmasosalla pitää olla joko varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin koulutus. Henkilöstöstä vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Esimerkiksi Helsingissä tarvittaisiin nykyiseen verrattuna kaksinkertainen määrä varhaiskasvatuksen opettajia.

– Liian tiukoilla pätevyysvaatimuksilla olemme ampuneet itseämme jalkaan. Seuraavassa hallitusohjelmassa haasteisiin pitää vastata, Espoon kaupunginjohtaja Mäkelä sanoi. Hän on kokoomustaustainen.

Mäkelän mukaan esimerkiksi täydellistä suomen tai ruotsin kieltä ei voi enää jatkossa vaatia kaikissa työrooleissa.

Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen mukaan henkilöstöpula tulee näkymään vastaantulona palkkauksessa.

– Mitään palkankorotuksia en voi luvata, mutta pyrkimykseni on saada tällä vuosikymmenellä lisää taloudellista liikkumavaraa, että palkkaustoiveisiin voidaan vastata, Vartiainen sanoi.

Ukrainalaisten kotikuntaoikeus tuo lisää haasteita

– Kun ukrainalaiset saavat ensi vuonna kotikuntaoikeuden, Espoossa on tuhannesta kahteen tuhanteen lasta, jotka tarvitsevat varhaiskasvatus- tai koulupaikan. On selvää, että kasvukaupungit eivät pysty järjestämään näitä palveluita, Mäkelä ennakoi.

Mäkelä toivoi kiireellisesti poikkeuslainsäädäntöä ukrainalaisten tarpeen vuoksi. Ensi maaliskuussa ensimmäiset sotaa paenneet ukrainalaiset voivat hakea kotikuntaa Suomesta, tiedotti hallitus toissapäivänä (siirryt toiseen palveluun).

– Kuusi suurinta kaupunkia perusti Ukraina-ryhmän heti Ukraina-kriisin alettua, mutta emme ole saaneet keskusteluyhteyttä valtioon. Tilanne voi kriisiytyä ensi keväänä. Jos kaikkien nykyisten vaikeuksien päälle tulee vielä 2 000 ukrainalaisen lapsen lisävelvoite ilman valtion apua, emme todellakaan onnistu siinä, Mäkelä varoitti.

Mäkelä moitti rajusti hallitusta myös siitä, että se sälyttää muitakin kustannuksia kunnille, etenkin kasvukunnille.

Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä korosti, että nykyisin työssä olevien varhaiskasvattajien työhyvinvoinnista huolehtiminen on kuntien tärkeimpiä tehtäviä.

– Koulutus ei ole kuntien vastuulla, mutta lastenhoitajien monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajiksi on hyvä väylä saada sitoutuneita työntekijöitä, sitä kunnat voivat tukea. Aloituspaikkoja pitää olla tarpeeksi ja sen rahoitukselle pitää saada jatkoa, Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Mäkelä korosti.

Hän korosti myös sitä, että alalle tulevat pitää saada pysymään alalla.

– Korostan laadukasta johtamista ja sitä, että ammattilaiset saavat tehdä sitä pedagogista työtä, mihin ovat kouluttautuneet.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) muistutti, että jokainen lapsi ansaitsee laadukasta varhaiskasvatusta ja jokainen työntekijä ansaitsee laadukkaan työpaikan.

– Me tarvitsemme myös sosionomeja, sitä haluan korostaa.

Pula työvoimasta jatkuu

Henkilöstöpula todennäköisesti jatkuu, arvioi myös Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi Yle Uutisille kaksi viikkoa sitten. Tällä hetkellä osaavaa henkilöstöä ei ole vapailla markkinoilla, ja vuodenvaihteessa päiväkoteihin on tulossa lisää uusia lapsia.

Helsinki on pyrkinyt helpottamaan henkilöstöpulaa nostamalla varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkoja 150 eurolla kuukaudessa.

Espoo puolestaan nosti varhaiskasvatuksen johtajien palkkoja 350 eurolla ja maksaa 160 euron ”kannustuslisää” niissä päiväkodeissa, joihin on ollut vaikeuksia saada työntekijöitä.

Vantaalla yksi päiväkoti joutui kehottamaan vanhempia hoitamaan lapsensa kotona, koska henkilöstöä ei yksinkertaisesti ollut riittävästi. Henkilöstön puuttumista on paikattu viikoittain myös pyytämällä vanhempia hakemaan lapsensa varhaiskasvatuksesta jo aikaisin iltapäivällä.

Opetusministeri Li Anderson (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) keskustelivat viime viikolla tilanteesta työntekijöiden, työnantajien ja koulutuspuolen edustajien kanssa. Kokouksessa nousi esiin koulutuspaikkojen lisäksi alan niin sanotut veto- ja pitovoima sekä arvostus.

Voit keskustella aiheesta 4.11.2022 kello 23:een saakka.

