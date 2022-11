Turun hullaannuttanut valotapahtuma palaa tänä vuonna entistä suurempana

Valon polku -valotaidetapahtuma palaa tänä vuonna Turkuun entistä suurempana.

Viime vuonna valotaideteoksia kävi katsomassa 100 000 kävijää.

Tapahtuman valoteokset tulevat Aurajoen rantaan, joen molemmin puolin. Teokset tulevat kaupunkiin itsenäisyyspäivänä ja sitä edeltävinä päivinä 3–6. joulukuuta.

Tänä vuonna teokset ammentavat Turun merellisyydestä ja hyödyntävät jokivarren maisemia.

– Sijainniltaan tapahtuma on viimekertaista kompaktimpi ja yhtenäisempi. Reitti on siten helpommin kuljettava. Aikaa käynnille on silti syytä varata reilusti teosten ja ohjelman runsauden vuoksi, kertoo tapahtuman tuottaja Minna Heiniö.

Turun kaupungin mukaan valotaidetapahtuma voidaan järjestää energiakriisistä huolimatta, sillä tapahtuma kuluttaa suhteellisen vähän sähköä. Kaupungin mukaan arvio sähkönkulutuksesta on kaksi megawattituntia.

– Jos jokainen tapahtumakävijä sammuttaa tunnin ajaksi kotoaan 10 watin valon, riittää se jo korvaamaan tapahtuman energiankulutuksen, Heiniö sanoo kaupungin tiedotteessa.