Pienellä Pännäisten asemalla on parkkikaaos, kun junamatkustajien määrä räjähti käsiin: ”Rakentaminen vie aikaa”

Pohjalaisaseman kaaoksen yksi syy on Kruunupyyn lentojen katkeaminen Helsinkiin. Junamatkustajien määrä on lisäksi kasvanut koko Suomessa koronapandemian jälkeen.

Pietarsaari-Pedersören, tutummin Pännäisten, juna-aseman ympäristössä Pohjanmaalla on parkkikaaos.

Enimmillään autoja on pysäköity jopa pari sataa juna-aseman ympäristöön, mistä vain tilaa on löytynyt. Osa autoista on pysäköity lähellä olevan vanhainkodin parkkipaikalle. Joku sisäänkäynnin luona nurmikolle ojaan.

Pietarsaari-Pedersören aseman pysäköintialuetta laajennettiin viisi vuotta sitten. Silloin paikkojen määrä lähes tuplaantui.

Tänä päivänä tilanne on kuitenkin se, että pysäköintitila ei kaikille matkustajille enää riitä.

Lähikuntien Kruunupyyn, Pietarsaaren ja Luodon yhteistyövaliokunta on kokoontunut asian tiimoilta, mutta ongelmaan ei ole saatu ratkaisua.

– Aamulla tänne saa vielä paikan, mutta ongelma syntyy iltapäivisin kun ihmisiä tulee enemmän, sanoo Pännäisten asemalla torstai-aamuna junan kyytiin hypännyt Emeka Umenfowor.

– Useat poliitikot kulkevat paljon Helsinkiin ja heidän autonsa ovat sitten täällä, Umenfowor toteaa.

Lähikuntien asukkaat kasautuvat pienelle asemalle

Yhtenä syynä parkkisumalle on epäilty olevan Kruunupyyn lentojen katkeaminen Helsinkiin. Siksi yhä usemmat pietarsaarelaiset ja lähikuntien asukkaat turvautuvat työmatkoissaan junaan.

Pedersören kunnan teknisen osaston johtaja Yvonne Liljedahl-Lund kertoo parkkipaikan käytön kasvaneen koronan jälkeen ja olleen täynnä pitkin syksyä.

– En osaa sanoa mistä kaikki ihmiset tulevat, mutta luultavasti suurin osa on lähikunnista, Liljedahl-Lund pohtii.

Kunta on miettinyt asiaan nyt kahta ratkaisua. Toinen on lisäpaikkojen rakentaminen ja toinen pysäköinnin muuttaminen maksulliseksi.

– Rakentaminen on vaihtoehto, mutta se vie aikaa, Liljedahl-Lund toteaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johanna Holmäng on aiemmin todennut, että uusia pysäköintipaikkoja yritetään hankkia.

Tällä hetkellä pysäköintipaikkoja autoille on 160. Pietarsaaresta kulkee lisäksi bussi useimpiin junien lähtöihin viikon aikana.

– Jos ihmiset tulevat Pietarsaaresta, vaihtoehtona on myös junabussi. Kaikkien ei tarvitse ottaa omaa autoa, Liljedahl-Lund sanoo.

Junabussi ei kuitenkaan kulje lauantaisin, ja harvemmin sunnuntaisin. Muualta kuin Pietarsaaresta tuleville matkustajille bussi ei tuo helpotusta.

Liljedahl-Lundin mukaan myös parkkipaikkojen maksullisuudesta on keskusteltu, mutta mitään ei ole vielä lyöty lukkoon.

Umenfowor ei pidä ajatuksesta muuttaa parkkipaikkoja maksullisiksi. Suomessa eläminen hänen mielestään muutenkin jo kallista.

– Jos saisimme nämä paikat ilmaiseksi jatkossakin, se olisi mahtavaa.

– Kiitän niitä viranomaisia, jotka ovat alunperin mahdollistaneet ilmaiset pysäköintipaikat, hän sanoo.

Junamatkustajien määrä kasvaa kaikkialla Suomessa

Junamatkustajien määrät ovat kasvussa. Matkoja tehtiin esimerkiksi kesäkuussa noin 70 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna, ja kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Heinäkuussa VR:llä rikottiin kaikkien aikojen ennätys 1,4 miljoonalla matkustajalla (siirryt toiseen palveluun).

VR:n viestinnän asiantuntija Elina Vuoksenmaan mukaan VR:llä ei olla oltu tietoisia Pietarsaari-Pedersöre aseman ruuhkautumisesta.

– Asiasta ei ollut kantautunut meille tietoa. Olemme saaneet vain yhden palautteen invapysäköintipaikkojen vähäisyydestä Pietarsaaren asemalla.

Vuoksenmaan mukaan yksi selittävä tekijä aseman ruuhkautumiselle voi olla junamatkustajien määrän yleinen kasvu korona-ajan jälkeen.

– Juna-asemat ovat vilkastuneet kaikkialla Suomessa vuosiin 2020 ja 2021 verrattuna.

– Pietarsaaren asemalle ajetaan nykyään yhtä paljon junavuoroja kuin ennen koronapandemiaa. Lisäksi IC 26 -junalle Oulusta Helsinkiin lisättiin 4. toukokuuta 2020 alkaen pysähdys Pietarsaareen ja se on voimassa edelleen, Vuoksenmaa vastaa sähköpostitse.

Aikaisemmin pysäköintitilan puutetta asemilla on Vuoksenmaan mukaan ollut esimerkiksi Toijalassa, jossa kaupunki rakennutti omalla kustannuksellaan lisää parkkipaikkoja ratapihan toiselle puolelle.

Loppupeleissä suunnitteluvastuu Pietarsaari-Pedersören asemasta on Pedersören kunnalla, joka hallinnoi rakennusta. Maksuosuuksista sopivat Pedersöre ja sen lähikunnat yhteisesti.

Kuntaliiton Yhdyskunta ja ympäristö -yksikön kehittämispäällikkö Johanna Vilkunan mukaan liityntäpysäköintiä on toteutettu esimerkiksi Helsingin seudulla ja Pirkanmaalla yhteisrahoitteisesti seudullisesti tärkeissä kohteissa.

– Näillä seuduilla on laadittu kustannusjakomalleja liityntäpysäköintipaikkojen rakentamisen kustannusten jakoa varten.

Myös valtio osallistuu malleissa kustannuksiin.

– Liityntäpysäköintialueilla, joille kohdistuu suuri kysyntä, voidaan pysäköinnin maksullisuudella pyrkiä tehostamaan paikkojen käyttöä ja saatavuutta niitä tarvitseville, Vilkuna sanoo.

