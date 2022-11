Salaisen jäähallihankkeen vetäjät astuvat julkisuuteen – kertovat nyt, miksi SaiPan pitäisi päästä kauppatorin päälle, katso tallenne tästä

Salaperäisyys Lappeenrannan keskustaan suunnitellun jäähallihankkeen taustalla raottui, kun hanketta ajavat henkilöt astuivat tänään julkisuuteen.

Lappeenrannassa on kummasteltu jo kesästä lähtien salaperäisiä jäähallisuunnitelmia, joiden mukaan Lappeenrannan uusi jäähalli sijoitettaisiinkin kaupungin keskustaan kauppatorille.

Lappeenrannan kauppatorilla toimittaja Marika Anttosen haastattelussa ovat hallia suunnittelevan Kisakenttä oy -nimisen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouni Okko ja toimitusjohtaja Simo Tahvanainen. Kuvaajana on Mikko Savolainen.

Tällainen siitä tulisi

Lappeenrannan keskustaan, kauppatorin tuntumaan, on Kisakenttä oy kaavaillut modernia monitoimiareenaa. Siinä olisi urheilutapahtumia varten noin 5 000 katsojapaikkaa ja esiintymislavallisiin tapahtumiin noin 7 000 katsojapaikkaa.

Monitoimiareenan yhteydessä sijaitsisi ravintola- ja oheismyyntipalveluita tarjoavia tiloja, jotka palvelisivat osittain myös silloin, kun itse hallissa ei ole tapahtumia.

Kauppatorin pinta-ala on säilytetty suunnitelmassa nykyistä vastaavana. Sen yhteyteen on kaavailtu myös muun muassa liikuntapuistoa.

Alueelle on suunniteltu myös asunto- ja liikerakentamista. Sinne on tehty myös tilavaraus hotellille.

Alueen paikoitus on suunniteltu paikoitushalliin, jonne tulisi suunnitelman mukaan 560 autopaikkaa. Torialueella nykyisin sijaitsevat paikoitusalueet siirtyisivät muualle, ja parkkipaikat jakautuisivat jatkossa sekä maan päälle että paikoitushalliin.

He ovat hankkeen taustalla

Kauppatorin jääareenaa varten perustetussa Kisakenttä oy -nimisessä yhtiössä on 19 osakasta.

Heistä moni on jääkiekkojoukkue SaiPan omistajia tai hallituksen jäseniä. Kisakenttä oy:n hallituksen puheenjohtajana on Jouni Okko, joka on myös SaiPan suurin omistaja Timo Tersan kanssa. Myös Tersa on yksi yhtiön osakkaista.

Kisakenttä oy:n toimitusjohtaja on Simo Tahvanainen, joka kuuluu myös SaiPan hallitukseen. Mukana on myö SaiPan liigajoukkueen kapteeni Jarno Koskiranta ja ex-saipalainen Petteri Nokelainen.

Pääosa osakkaissa on tunnettuja lappeenrantalaisia liikemiehiä, kuten esimerkiksi Visma software oy:n johtaja Tommi Laitinen, isännöintialalla toimivan Reim groupin omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Timo Multanen sekä kiinteistösijoittaja Tuomo Räsänen.

Tässä ovat kaikki Kisakenttä oy:n osakkaat:

Jouni Okko

T.T.Rauta Oy, Timo Tersa

Jussi Markkanen

Teemu Toiviainen

Stysi Oy, Simo Tahvanainen

Suni Oy, Tapani ja Ville Suni

Carel Capital Oy, Tuomo Räsänen

Rakennusliike Evälahti Oy, Jukka Evälahti

Tommi Laitinen

Timo Vartiainen

Kiinteistö Ossi Rautio Oy, Ossi Rautio

Elena Multanen

Timo Multanen

Krabin Oy, Toni Parkkinen

Greenspire Holding Oy, Saku Hyttinen ja Juho Suninen

Kirsi-Kiinteistöt Oy, Kirsi ja Jari Koskimies

PeN Holding Oy, Petteri Nokelainen

Ari-Pekka Salovaara

Jko Holding Oy, Jarno Koskiranta

Kisakenttä oy:n tavoitteena on hankkia Lappeenrannan kauppatorin alueelta kiinteistöomistuksia ja myydä ne, kuten he itse sanovat, ”maakuntahengessä” eteenpäin kaupungille.

Yhtiö kertoo, ettei se kiinteistöomistuksilla tavoittele voittoa, vaan kaupunki voi itse kaavoittaa alueen ja vuokrata sen tulevaisuudessa alueelle sijoittuvalle areena- ja kiinteistötoiminnalle. Jäähallia alkaisi siis pyörittää erillinen, uusi yhtiö.

Omien sanojensa mukaan Kisakenttä oy:n rahoittajilla on motivaationa kaupungin ja maakunnan elinvoiman sekä kulttuuritarjonnan kehittäminen.

Kisakenttä oy ei aio olla osallisena tulevassa areenayhtiössä, vaan yhtiön tavoite on mahdollistaa vain hankkeen eteneminen.

Yhtiön mukaan hanketta on toistaiseksi ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Kisakentän omistajina olevia yksityishenkilöitä. Heidän mukaansa kaikki hankkeeseen kohdistunut työ on tehty korvauksetta.

Yhtiön mukaan hanketta on ollut selvittämässä henkilöitä, joilla on rooleja myös Liiga-SaiPassa. Liiga-SaiPa ei ole ollut hankkeen tässä vaiheessa kuitenkaan toimijana.

Mikäli areenahankkeen investointiin edetään, on Liiga-SaiPalla tavoitteena olla aktiivisesti mukana areenan jatkokehityksessä.

35 miljoonan kustannusarvio

Suunnitellun areenarakennuksen kustannusarvio on noin 35 miljoonaa euroa.

Kisakenttä oy:n tekemien alustavien laskelmien mukaan keskusta-areenan kokonaiskustannukset olisivat kaupungille noin 16 miljoonaa euroa. Summaan on laskettu mahdoliset kaupungin saamat tulot.

Yhtiö muistattaa, että Lappeenrannan Kisapuistoon suunnitellut jäähallin vastaavat kustannukset ovat 37 miljoonaa euroa.

Kisakenttä oy on laskenut, että kauppatorille tuleva jäähalli tuottaa julkiselle sektorille eli käytännössä kaupungille 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtiön kertoman mukaan Kisapuiston uudesta jäähallista puolestaan tulisi kaupungille kuluja 1,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhtiön arvion mukaan areenassa olisi mahdollista järjestää vuosittain noin 50 sellaista tapahtumaa, jotka vetäisivät tuhansia katsojia. Lukuun on laskettu Saipan pelit.

Tällainen olisi kaupungin rooli

Kisakenttä oy:n alustavien suunnitelmien perusteella kaupunki olisi hankkeessa maa-alueen vuokranantajana. Lisäksi kaupungin tulisi toteuttaa alueelle sijoittuva parkkihalli.

Kaupungin investointivastuulle kuuluisivat myös kauppatorin ja liikuntapuiston alueen rakentamis- ja ylläpitokulut.

Kaupungin tulisi lisäksi rakentaa uusi kauppahalli.

Kisakenttä oy haluaa, että Kisapuisto, jossa kaupungin nykyinen jäähalli on, tulisi jatkossakin olemaan jääurheilun harrastuskeskus. Sinne tulisi yhtiön mukaan turvata asialliset olosuhteet junioreille ja harrastajille myös jatkossa, mikäli nykyinen liigahalli puretaan ja jo aiemmin päätetty jäähalli päätetään olla sinne rakentamatta.

Keskustaan suunniteltu halli vaatii yhtiön mukaan kannattavasti toimiakseen myös kaupungin osallistumista kustannuksiin areenan käyttäjänä. Sen mukaan kaupungin kanssa ei ole vielä sovittu ja neuvoteltu tarkemmin jäähallin mahdollisista tulevista vastuista ja velvoitteista.

Näin suunnitelmaa edistetään seuraavaksi

Kisakenttä oy:n mukaan hanke on nyt siinä vaiheessa, että yhtiön ja kaupungin olisi mahdollista selvittää merkittäviltä osin hankkeen jatkomahdollisuuksia myös kaupungin näkökulmasta.

Kaupungin kannan selvittäminen vaatii yhtiön mukaan lisävalmistelua sekä tarkempia neuvotteluja hankkeen toteuttamisesta.

Yhtiön mukaan tulevan areenan rahoitusmalli nojaa siihen, että Lappeenrannan kaupunki ostaaa sieltä vuosittain palveluita, pääasiassa jääaikaa. Liiga-SaiPa on ilmoittanut voivansa maksaa keskusta-areenasta noin kolminkertaista vuokraa Kisapuistoon verrattuna.

Liiga-SaiPan mielestä kaavaillun areenan liiketoimintamallin on realistinen.

Avoimet kysymykset

Toistaiseksi avoinna ovat muun muassa se, miten Lappeenrannan kaupunki suhtautuu hankkeeseen, kuka areenan lopulta maksaa, onko sille kannatusta ja jos, niin millä aikataululla keskusta-areena voisi toteutua.

