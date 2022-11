Analyysi: Mitä Helsingin seksimessuilla oikein tapahtui? Kolme tärkeintä kysymystä

Jälkipuinti viime viikon Sexhibition-messuista ei ota laantuakseen. Useat esityksiin osallistuneet yleisön edustajat ovat medioissa kertoneet kokeneensa, että he joutuivat lavalla seksuaalisiin tilanteisiin, joihin heitä ei oltu valmisteltu.

Messujen järjestäjät ovat olleet syytteistä hyvin vaitonaisia. Yle Uutiset ei ole onnistunut tavoittamaan heitä vastaamaan kysymyksiin.

Kohun keskiössä on kolme hankalaa kysymystä.

1. Miten hyvin avustajat ovat ymmärtäneet, mihin suostuvat lavalle noustessaan?

Kaikkiin seksuaalisiin tekoihin tarvitaan osallistujien vapaaehtoisesti antama suostumus. Sexhibitionin tapahtumissa on epäselvää, miten perusteellisesti avustajien suostumus on kysytty. On eri asia kysyä “haluatko lavalle” ja “haluatko osallistua seksuaalisiin tekoihin.”

Messujärjestäjät ovat kertoneet Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun), että messuilla on “protokolla, joka vapaaehtoiseksi lava-avustajaksi haluavien kanssa käydään aina läpi ennen esitystä”. Emme tiedä, minkälainen tämä protokolla tarkasti ottaen on.

2. Onko avustajilla ollut mahdollisuus keskeyttää show, jos osallistuminen ei olekaan tuntunut hyvältä?

Messujen kaltainen suuri ja eroottisesti virittynyt tapahtuma aiheuttaa esiintyjille suuren paineen onnistua esityksessä. Yleisön joukosta poimituilla avustajilla tämä paine on erityisen suuri, koska he eivät ole valmistautuneet tilanteeseen etukäteen. Harvalla on aiempaa esiintymiskokemusta.

Lavalla suuren ja innostuneen yleisön edessä jostain esiintyjän tekemästä tai ehdottamasta seksuaalisesta teosta kieltäytyminen vaatii kovaa itsetuntoa ja uskallusta. Tällöinhän avustaja ikään kuin “pilaa” esityksen.

Seksuaalioikeuksien asiantuntija, Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen muistuttaakin, että yleisön paineen takia järjestäjillä on erityisen suuri vastuu varmistaa, että avustajat ymmärtävät mihin ovat suostumassa. Suostumus pitää myös olla aina peruttavissa, vaikka kesken esityksen.

3. Onko seksin harrastaminen humalaisen avustajan kanssa ok?

Iltalehti kertoi maanantaina, että lauantaina esityksessä avustanut nainen oli silminnäkijöiden mukaan vahvassa humalassa (siirryt toiseen palveluun). Helsingin Sanomien mukaan tapauksesta on tehty rikosilmoitus (siirryt toiseen palveluun).

Saako seksiä siis harrastaa humalassa olevan kanssa? Itsestään selvää on, että sammuneen ihmisen kanssa seksiä ei saa harrastaa. Vahva päihtymystila voi myös vaikuttaa siihen, miten hyvin henkilö kykenee arvioimaan suostumustaan.

Humalatilan arvioinnissa tilanteet vaihtelevat. Yksityisissä oloissa ja tutun kumppanin kanssa tilanne on erilainen kuin julkisessa tilassa ennalta tuntemattoman kumppanin kanssa.

Tommi Paalasen mukaan messujen kaltaisessa esiintymistilanteessa järjestäjillä on vastuu huolehtia siitä, ettei kukaan osallistu esityksiin liian päihtyneenä.

Edellä esitettyihin kysymyksiin ei ole helppoja vastauksia.

Tapahtumia arvioitaessa on myös otettava huomioon, että yleisö on messuille osallistuessaan ymmärtänyt tapahtuman luonteen. Sexhibition-messuja on järjestetty 30 vuotta.

Lavalla nähdään rajultakin tuntuvia pornoesityksiä. Jos lavan tapahtumat ovat niihin osallistuville ok, mitään väärää ei ole tapahtunut. Katsojalla on aina mahdollisuus poistua paikalta, jos esitys ylittää oman sietokyvyn.

Jutun kirjoittaja on terveystoimittaja, joka on opiskellut myös seksuaaliterapiaa.

Mediat: Useat avustajat kertovat epäselvyyksistä seksuaalisen suostumuksen varmistamisessa Sexhibition-messuilla