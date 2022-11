Yhdysvallat äänestää tänään välivaaleissa, jotka koettelevat jälleen maan demokratiaa – lue tästä, mitä on pelissä

Arizona

Arizonassa vastakkain ovat demokraattien istuva senaattori Mark Kelly ja republikaanihaastaja Blake Masters. Arizona oli vuosikymmeniä republikaanien luottoaluetta, mutta viime presidentinvaaleissa Biden nappasi osavaltiossa voiton.

Entinen astronautti Kelly voitti vuoden 2020 erityisvaalit, jotka järjestettiin senaattori John McCainin kuoleman takia. Nyt kokonaista kautta havitteleva Kelly on kampanjoinut poliittisen keskustan ääniä havittelevalla sanomalla.

Masters on entinen pääomasijoittaja, joka on väittänyt toistuvasti Trumpin voittaneen viime presidentinvaalit. Hän on kritisoinut Yhdysvaltojen sotilaallista tukea Ukrainalle ja vaatinut tiukempaa abortti- ja maahanmuuttopolitiikkaa.

Georgia

Georgia on toinen pitkään republikaaneja äänestänyt osavaltio, jossa Biden ja demokraattien senaattoriehdokkaat voittivat vuonna 2020. Senaattorin paikkaansa puolustaa demokraattien Raphael Warnock, jota haastaa republikaanien Herschel Walker.

Entinen pastori Warnock on Georgian ensimmäinen tummaihoinen senaattori, joka on tullut tunnetuksi etenkin Yhdysvaltain sairausvakuutusjärjestelmän laajentamisen tukijana.

Poliittinen untuvikko Walker on entinen amerikkalaisen jalkapallon pelaaja, joka nousi ehdokkaaksi Trumpin tuella. Walkerin kampanjaa on pidetty laajalti kriisintäytteisenä, sillä häntä on syytetty perheväkivallasta ja aborttien maksamisesta kahdelle naiselle, vaikka hän on kampanjoinut aborttioikeuden tiukentamisella.

Nevada

Nevadassa kuljetaan toiseen suuntaan: neljässä presidentinvaalissa putkeen demokraattiehdokasta äänestänyt osavaltio saattaakin kääntyä republikaaneille.

Demokraattien istuva senaattori Catherine Cortez Masto on ensimmäinen latinonainen senaatissa. Hänen kampanjansa on keskittynyt etenkin aborttioikeuden puolustamiseen ja reseptilääkkeiden hinnanalennuksiin.

Republikaanien Adam Laxalt on osavaltion entinen oikeusministeri, joka johti viime vaaleissa Trumpin vaalikampanjaa Nevadassa. Trumpin häviön jälkeen Laxalt väitti vaalitulosta vilpilliseksi. Hän kannattaa vahvempaa rajamuuria Meksikon rajalle ja lupaa kitkeä kovilla otteilla rikollisuuden Las Vegasin alueella.

New Hampshire

New Hampshire on osavaltio, jossa demokraateilla ei pitäisi olla hätää, mutta republikaanit uskovat olevansa mustia hevosia.

Viimeisessä viidessä presidentinvaalissa demokraattia äänestäneessä osavaltiossa istuva demokraattisenaattori Maggie Hassan on löytänyt itsensä odottamattomista vaikeuksista, kun republikaanien Donald Bolduc on kirinyt viime metreillä kannatuseroa kiinni.

Hassan on maltillinen demokraatti. Hän on kampanjoinut puoluerajojen yli tehtävällä yhteistyöllä ja lupaamalla puolustaa yleistä aborttioikeutta.

Entinen prikaatikenraali Bolduc on väittänyt edellisten vaalien olleen vilpilliset Trumpia vastaan, mutta hän on pehmentänyt puheitaan vaalipäivän lähestyessä. Hän on keskittynyt kampanjansa loppupuolella inflaatioon.

Pennsylvania

Pennsylvania on illan ainoa osavaltio, jossa demokraateilla on hyvät mahdollisuudet saada oma senaattori nykyisen republikaanisenaattorin tilalle.

Istuva republikaanisenaattori Pat Toomey, joka äänesti vuonna 2021 virkasyytemenettelyssä Trumpin viraltapanon puolesta, päätti olla asettumatta ehdolle uudelle kaudelle.

Republikaanien ehdokkaaksi päätyi Trumpin tuen saanut entinen sydänkirurgi Mehmet Oz, joka on tullut tunnetuksi tv-ohjelmastaan Dr. Oz Show. Hän on kotoisin naapuriosavaltio New Jerseysta, minkä on ennakoitu laskevan hänen pisteitään pennsylvanialaisten mielissä. Oz on korostanut lääkäritaustaansa ja keskittynyt lupaukseensa hillitä inflaatiota.

Demokraattien John Fetterman on osavaltion nykyinen varakuvernööri, jonka kampanjointia on vaivannut hänen toukokuussa saamansa aivohalvaus. Fetterman oli koko kesän poissa kampanjakentiltä, eikä hän ole vieläkään tervehtynyt kokonaan, mikä näkyi lokakuisessa vaaliväittelyssä. Fetterman on kampanjoinut aborttioikeuden puolustajana ja minimipalkkojen nostajana.