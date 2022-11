Puolustusvoimain komentaja tyrmää haaveet uudesta varuskunnasta Pohjois-Karjalaan – "Maata ei puolusteta varuskunnista"

Puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen mukaan Pohjois-Karjalan alueelle ei tarvita uutta varuskuntaa. Ylen Savo-Karjalan kansanedustajille tekemässä kyselyssä Pohjois-Karjalaan kaivataan varuskuntaa. Kontiolahdella sijainnut Savo-Karjalan prikaati lakkautettiin kymmenen vuotta sitten.

Kuopiossa Itä-Suomen foorumi -tapahtumassa tänään vierailleen Kivisen mukaan Suomen nykyinen varuskuntaverkosto on riittävä.

– Varuskuntaverkko etenkin maavoimissa lähtee siitä, että se on mitoitettu meidän koulutustarpeemme perusteella. On myös hyvä muistaa se, että maata ei puolusteta varuskunnista vaan meillä on ihan erikseen suunnitelmat muun muassa Pohjois-Karjalan puolustamiseen.

Kivinen pitää Itä-Suomea merkittävänä koko Suomen puolustusjärjestelmän kannalta. Alueella on lukuisia ja suuria joukko-osastoja.

– Itä-Suomi on monessa mielessä koko Suomen puolustuksen kannalta keskeinen alue. Puolustuksen pitää toimia täällä, että Suomea pystytään kokonaisuutena puolustamaan, Kivinen sanoo.

