Venäläisten kerrotaan vetäytyvän Hersonista – voiko väitteeseen uskoa?

Hersonin alueen miehityshallinnon varajohtaja Stremousov vetosi videollaan hersonilaisiin, jotta he suojautuisivat.

Venäjän joukot ovat todennäköisesti vetäytymässä Dneprjoen länsirannan sillanpääasemasta, kertoi Venäjän Hersonin alueelle perustaman miehityshallinnon varajohtaja Kirill Stremousov tänään torstaina. Hän puhui Kremlille myönteisen Solovjov Live -uutiskanavan haastattelussa.

Sama Stremousov julkaisi aiemmin päivällä Telegramissa videon, jolla hän kehottaa Hersonin asukkaita suojautumaan.

Stremousovin lausunnoista käynnistyi huhumylly, jossa innokkaimmat näkivät Venäjän joukkojen jättävän pikavauhtia Hersonin ja laajan sillanpääaseman. Huhuja lisäsi sosiaalisessa mediassa levinnyt tieto siitä, että venäläiset olisivat ottaneet alas Hersonin kaupungintalolla liehuneen Venäjän lipun.

Parin viime viikon aikana venäläiset ovat kehottaneet tai pakottaneet kymmenet tuhannet Hersonin asukkaat siirtymään Dneprin itärannalle. Julkisuudessa liikkuneiden vahvistamattomien tietojen mukaan myös venäläishallinto on siirtynyt joen yli, ja jopa kuuluisan venäläisen sotapäällikön, vuonna 1791 kuolleen prinssi Grigori Potemkinin ruumis on tiettävästi siirretty pois kaupungista.

Varmaa tietoa venäläisten laajasta vetäytymisestä ei kuitenkaan ole saatu. Venäjän miehittämältä alueelta on erittäin vaikeaa saada mitään puolueetonta tietoa. Kansainväliset uutistoimistot eivät ole kertoneet venäläissotilaiden olevan lähdössä.

Sillat tuhottu

Jos Venäjän Dneprin länsirannan sillanpääasemassa olevat joukot alkaisivat laajassa mitassa siirtyä joen toiselle rannalle, ei se jäisi huomaamatta, eikä myöskään tapahtuisi hetkessä.

Venäjällä sillanpääasemassa olevien sotilaiden määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa. Heillä on myös mukanaan suuret määrät raskasta kalustoa, muun muassa taistelupanssarivaunuja. Evakuointia ei voisi tehdä kenenkään huomaamatta.

Ukrainan taktiikka sillanpääaseman suhteen on jo kuukausien ajan ollut venäläisten kuljetusyhteyksien katkaiseminen. Pitkän kantaman HIMARS-raketinheittimillä on tuhottu Dneprin yli johtavat sillat. Niitä on noin sata kilometriä leveän sillanpääaseman kohdalla vain kolme; Antonovskin suuri maantiesilta Hersonin kaupungin kohdalla, rautatiesilta sen lähellä, sekä Kahovkan suuri patosilta.

Venäläiset ovat mahdollisesti saaneet Kahovkan sillan kohdalla kulkevan maantien ajettavaan kuntoon, mutta sillalle muodostuisi melkoiset ruuhkat, jos Venäjä alkaisi vetää sitä kautta pois prikaatejaan ja divisiooniaan.

Antonovskin sillat ovat ilmeisesti poissa käytöstä. Hersonista välitetyistä videokuvista kävi ilmi, että kun kaupungin siviilejä evakuoitiin länsirannalta, heidät piti kuljettaa lautoilla.

Venäläiset ovat rakentaneet Dneprin yli kevyitä ponttoonisiltoja, jotka eivät kanna raskaita ajoneuvoja. Yli puoli kilometriä leveän Dneprin yli rakennetut ponttoonisillat ovat Ukrainan raketinheittimien armoilla. Jos venäläiset haluavat siirtää panssarivaununsa joen yli, on ne todennäköisesti vietävä yksi kerrallaan lautoilla.

Kuva: Samuli Niemi-hukkala / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Vahvistaako Venäjä joukkojaan?

Viime päivien aikana on itse asiassa liikkunut vahvistamattomia tietoja siitä, että Venäjä olisi vahvistanut joukkojaan sillanpääasemassa. Sinne olisi tuotu ainakin reserviläisiä paikkaamaan tappioita kärsineiden joukko-osastojen rivejä. Venäjän on myös kerrottu rakentavan linnoitteita, joiden avulla se valmistautuisi kaupunkitaisteluun Hersonissa.

Sotilasasiantuntijat ovat pohtineet, että mikäli Venäjä todella on luopumassa sillanpääasemasta, sen ei kannata luopua itse Hersonin kaupungista ilman taistelua. Venäjän pureutuminen suurkaupunkiin sitoisi suuren määrän Ukrainan joukkoja, jotka olisivat pois muilta rintamilta. Kuten Mariupolissa nähtiin, melko pienikin joukko voi puolustaa hyvin linnoitettua puolustusasemaa kauan.

Ukraina on pitänyt tiukkaa uutissulkua Hersonin tapahtumien suhteen. Mainittavasta etenemisestä rintamalla ei ole tullut tietoa.

Ukrainan asevoimien tiedottaja arveli uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että lipun poistaminen kaupungintalolta ja puheet vetäytymisestä voivat olla venäläisten ansa, jolla vain houkutellaan Ukrainan joukot marssimaan huolettomasti kaupunkiin ja venäläisten väijytykseen.

LÄHDE: REUTERS