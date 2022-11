Vanhusasiainvaltuutettu: Yksityisten yritysten osuutta vanhusten hoivasta pitää miettiä

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo sanoo, että poliitikkojen olisi syytä päättää nopeasti, kuinka suuri osuus yksityisillä suuryrityksillä voi olla vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa.

Yle kertoi aiemmin, että suuret yksityiset hoivayritykset ovat lähteneet kiristämään itselleen suuria hinnankorotuksia palveluistaan irtisanomalla vanhusten kokoaikaisen hoivan sopimuksia. Yhtä aikaa ovat liikkeellä Attendo, Mehiläinen ja Esperi.

– Se, että kaikkein suurimmat hoivayritykset nyt lähtevät yhdessä yhtä aikaa irtisanomaan sopimuksia kertoo osaltaan siitä, että yritysten rooli on kasvanut huomattavan suureksi ympärivuorokautisen hoivantuotannossa, Topo toteaa.

Hänen mukaansa voi sanoa, että hoivatyön järjestämisessä on syntynyt rakenteellista vinoumaa.

Tähän olisi hänen mielestään poliittisten päättäjien syytä tarttua rivakasti.

– Nyt on aika varmasti miettiä, kuinka suuri osuus kannattaa olla yrityksillä ja kuinka suuri osuus puolestaan olisi julkista palvelua.

– Tässä on poliittisen keskustelun paikka hyvinvointialueilla: mikä on julkisen tuotannon osuus, koska on selvää, että julkinen tuotanto tuo enemmän vakautta palveluun iäkkäiden ihmisten näkökulmasta. Heitä vartenhan tämä kaikki on olemassa, Topo sanoo.

Se, että hoivakotipaikkoja ei ole nytkään tarpeeksi, on tuottanut iäkkäille ihmisille erittäin kohtuuttomia tilanteita. Sitä pitäisi Topon mukaan ryhtyä pikimmiten korjaamaan.

Kipein kohta on Topon mielestä työvoiman saanti.

– Nyt nähdään, että vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt. Se kertoo siitä, että työntekijöitä siirtyy pois yrityksistä tai julkisista palveluista ja sitten he palaavat takaisin vuokratyöyritysten kautta. Tämä tietenkin osaltaan nostaa kustannuksia ja tekee koko hoivan tuotannon paljon vaikeammaksi.

Akuutti ongelma on, että hoivakoteihin on liian pitkiä odotusaikoja. Tilanteen purkamiseen tarvitaan yksityisiä ja kunnallisia toimijoita – ja poliittisia päätöksiä

– Nyt tarvitaan ihan kaikki, jotka palveluja pystyvät tuottamaan. Sitten on poliitikkojen tehtävä linjata, miten kokonaisuus saadaan toteutettua, Topo sanoo.

