Sähköinen vallankumous koittaa myös lumessa liikkumisessa, kun markkinoille tulee lumiskoottereita ja sähkökelkkoja – kelkkailun suurtapahtuman ennakkotunnelmia suorana kello 13

Sähköautot ovat tehneet läpimurtonsa polttonesteiden hintojen kovan nousun myötä. Moottorikelkoissa ja kevyemmissä lumikulkuvälineissä ei ole ollut mitään isoa sähköboomia – vielä. Sitä voi kyllä hyvällä syyllä odottaa.

Sähköisillä lumikulkuneuvoilla on kohta kysyntää. Moottorikelkat ovat kovia litkimään kallista bensaa, haisevat ja meluavat. Sähkökelkka on ekologisempi vaihtoehto ja halvempi ajettava, jopa nykyisillä sähkön hinnoilla.

Toimintamatkakin alkaa olla jo sadan kilometrin luokkaa yhdellä latauksella ja akkujen kehityksen myötä sekin varmasti kasvaa. Mutta mistä sellaisia vehkeitä oikein löytää?

Rovaniemeläiskelkkaa tehdään markkinoinnin tarpeisiin

Rovaniemen Kelekkamessut on ikkuna lumikulkuneuvojen tuoreimpaan kehitykseen. Jo jokunen vuosi taaksepäin siellä nähtiin Rovaniemellä kehitettyjä sähkömoottorikelkkoja, joiden tuotanto alkoi pienimuotoisesti puolenkymmentä vuotta sitten.

Rovaniemeläisinnovaatiota on testattu kovassa käytössä safareilla ja hiihtokeskuksissa. Pääpaino on edelleen tuotekehityksessä.

– Uutta mallia on lanserattu vastikään, ja sen ympärillä tehdään töitä, että saadaan tuotannollistettua se, kertoo kelkkojen tekevän Aurora Powertrains -yhtiön pääsuunnittelija Olli Haavikko.

Uutta sähkökelkkamallia tehdään aluksi lähinnä markkinointia varten.

– Tänä talvena kelkkoja tehdään pieni erä pilottiasiakkaille ja meidän Pohjoismaissa tehtävää markkinointikiertuetta varten, kertoo Aurora Powertrainsin toimitusjohtaja Matti Autioniemi.

Rovaniemellä kehitettyä sähkömoottorikelkkaa on testattu myös safarikäytössä. Kuva: Aurora Powertrains

Sähkömoottorikelkkojen sarjatuotantoa Kanadassa

Markkinoille rovaniemeläisiä sähkökelkkoja voi odottaa seuraavalle talvikaudelle.

– Uuden mallin ennakkotilaukset ovat käynnissä ja toimitukset on kaudelle 2023–24, Autioniemi sanoo.

Sähkömoottorikelkkoja tehdään myös Kanadassa. Vuonna 2015 perustettu Taiga Motors valmistaa kolmea eri sähkökelkkamallia ja myös sähköllä toimivia vesijettejä. Yhtiö lienee tällä hetkellä ainoa, jolla on kuluttajamyynnissä sähkömoottorikelkkoja.

Kilpailijoita on lähivuosina luvassa. Yksi tulevista kilpailijoista on BRP, jolla on Rovaniemellä ainoa kelkkatehdas Euroopassa.

– BRP on ilmoittanut julkisesti pari vuotta sitten, että vuoteen 2026 mennessä jokaisesta tuoteryhmästä tulee sähköllä toimiva ajoneuvo, sanoo BRP Finlandin paikallisjohtaja ja Skandinavian alueen kaupallinen johtaja Valto Ristimella.

Isoista moottorikelkkavalmistajista myös Polaris on ilmoitttanut, että vuoteen 2025 mennessä sillä olisi tuotannossa sähkökelkka.

Maailmalta löytyy toistaiseksi kuitenkin erilaisia kevyempiä lumessa kulkemiseen tarkoitettuja sähkövempeleitä enemmän kuin sähköisiä kelkkamalleja.

Sähköllä kulkevia lumiskoottereita on jo moneen lähtöön

Keveiden lumelle tarkoitettujen sähköskoottereiden ja vastaavien laitteiden kunnollista läpimurtoa saa vielä odotella. Niin sanottu suuri yleisö ei ole niitä vielä löytänyt. Tarjontaa kuitenkin alkaa olla monen merkin alla.

Kelekkamessuilla esiteltiin vuosi sitten keskisuomalainen innovaatio eLyly. Lähinnä sähköskuuttia muistuttava lumiskootteri voitti vuonna 2019 Suomen teollisuuden ideakilpailu MPIDEA:n.

Lähinnä sähköskuuttia muistuttava lumiskootteri eLyly voitti vuonna 2019 Suomen teollisuuden ideakilpailu MPIDEA-palkinnon. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Tänä vuonna eLyly ei ole mukana messuilla, skoottereita on tehty pienimuotoisesti lähinnä tilausten mukaan.

– Parina talvena niitä on tehty muutamia kymmeniä ja nyt tehdään lisää. Me yritetään saada tuotantoa sellaiselle tasolle, että voitaisiin pitää pientä varastoakin. sanoo eLyly oy:n toimitusjohtaja Pasi Kauppinen.

Kelekkamessuilla voi törmätä Moonbikes-nimiseen ranskalaiseen lumiskootteriin. Se onkin tällä kertaa messujen ainoa sähkökäyttöinen lumiajoneuvo. Laite näyttää hieman skootterilta, jossa on edessä suksi ja takana tela.

Moonbikes julkisti viime joulun alla tuotantomallinsa tekniset tiedot ja hinnan.Viime keväänä sitä markkinoitiin voimakkaasti.

Suomessa kulkuneuvo ei ole vielä ollut kuluttajamyynnissä.

– Myyntiä on päästy avaamaa ja ensimmäiset toimitukset on tulossa marraskuun lopussa. sanoo sähkölumiskootteria Suomessa edustavan Managewell oy:n toimitusjohtaja Ismo Hulmi.

– Kelekkamessuilla sitä päästään esittelemään suurelle yleisölle ja talven aikana kierretään sopivia testipaikkoja, Hulmi sanoo.

Keveitä lumiskoottereita tuotetaan myös Venäjällä. Snienik-nimellä myydään kolmea eri sähköskootterimallia.

Tarjolla on myös erikoisempia laitteita

Toinen toistaan erikoisempia innovaatioita tulee hyvään tahtiin.

Kanadalainen Envo tekee sähköpyörän tapaista laitetta, jossa on suksi ja tela. Tela liikkuu polkemalla sähkömoottorin avustuksella. Toimintaperiaate on sama kuin sähköpolkupyörässä.

Yhtiöllä on myös tarjolla telasarja, jolla sähköpyörästä saa tehtyä poljettavan sähköavusteisen lumikulkuneuvon.

Sarjassa hurjimman näköisiä sähköisiä lumikulkuneuvoja on Envon Snowkart.

Nimensä mukaisesti kartingautoa hieman muistuttavassa ajokissa on kuppi-istuin ja takana kaksoistela. Ajoneuvo ei kuitenkaan ole mikään vauhtivehje, vaan sitä markkinoidaan enemmän kevyeen työkäyttöön.