Mattilat tuskastuivat 600 kilometrin viikoittaiseen harrastusmatkaan, nyt perhe asuu kahdessa kodissa tuntien ajomatkan päässä toisistaan

Punainen auto kaartaa iltahämärissä aivan punaisen talon rappujen Kangashäkin kylällä, Uuraisilla. Auto pysähtyy ja ulko-ovelle syttyy valo. Heikki Mattila kiirehtii rappusille.

Mattilan perhe on ollut koolla edellisen kerran kaksi viikkoa sitten.

Kazuyo Mattila ja tyttäret Leea ja Aino muuttivat elokuussa lähes 300 kilometrin päähän Porvooseen tyttöjen harrastuksen takia. Vuosien ajan kerran viikossa ajettu satojen kilometrien matka alkoi käydä kaikkien voimille.

Mattilat alkoivat pohtia muuttoa ensimmäisen kerran yli vuosi sitten, eikä 10-vuotias Aino ollut kovin innostunut.

Kazuyo, Leea ja Aino Mattila ajavat parin viikon välein Porvoosta kotiin Uuraisille. Kuva: Jaana Polamo / Yle

– Ajattelin ihan ekaksi, että aika tyhmää muuttaa sinne, koska kaikki kiva on täällä Uuraisilla. Mutta kyllä Porvoossakin on ollut kivaa, sanoo Aino.

Isosisko Leea Mattila, 13, sanoo, että uuteen kotiin ja kouluun sopeutuessa arkikin alkoi sujua.

– Nyt meillä on molemmilla kavereita ja viihdymme hyvin, sanoo Leea.

Mattiloiden ratkaisu arjen jakamisesta kahdelle paikkakunnalle ei herättänyt ystävissä ja tuttavissa huomiota. Läheiset tietävät, miten paljon perhe on jo vuosia panostanut musiikkiin.

Vanhemmat tekevät kaikkensa

Leea aloitti viulunsoiton 4-vuotiaana ja Aino 3-vuotiaana. He molemmat valmistuivat musiikkiopistosta 9-vuotiaina, kun, yleensä perusopinnot saadaan suoritettua peruskoulun loppuun mennessä.

Jo ennen perusopintojen valmistumista molemmat tytöt pääsivät Porvoossa sijaitsevaan viuluakatemiaan. Kolme vuotta sitten he alkoivat käydä kerran viikossa soittotunnilla Porvoossa.

Sisaruksilla riittää hauskoja juttuja erossa olon jälkeen. 17-vuotias Leo asuu isän kanssa kotona ja käy lukiota Jyväskylässä. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Lahjakkaiden soittajien vanhemmat ovat ajatelleet, että he haluavat auttaa tyttöjä soittoharrastuksessa niin paljon kuin on mahdollista.

– Tytöt tietysti joutuvat jossain vaiheessa tekemään omat ratkaisunsa. Mitään harmiteltavaa ei jää, kun olemme tehneet kaikkemme auttaaksemme, sanoo Heikki Mattila.

Perheen äiti Kazuyo Mattila on pianisti, ja hän on opiskellut niin Japanissa, Suomessa kuin Saksassa.

Ihmiset uskaltavat tehdä omia ratkaisuja

Monimuotoiset perheet verkoston johtava asiantuntija Anna Moring sanoo, että perhe-elämään ja parisuhteeseen liittyy yhteiskunnassa todella paljon normeja. Esimerkiksi vanhempien lukumäärään, sukupuoleen tai sosioekonomiseen asemaan liittyviä käsityksiä on kuitenkin viime aikoina purettu ja kyseenalaistettu.

Leea Mattila on menestynyt myös kansainvälisissä viulukilpailuissa. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Yhteiskunnan vapautumisen ansiosta ihmiset uskaltavat tehdä entistä enemmän oman näköisiä perhettä koskevia ratkaisuja, sanoo Moring.

Monimuotoiset perheet -verkoston toiminnassa näkyy tällä hetkellä nousevana trendinä kumppanuusvanhemmuus.

– Se on vanhemmuuden jakamista, joka ei perustu vanhempien väliseen parisuhteeseen, vaan vanhemmat ovat vaikkapa ystäviä keskenään, sanoo Moring.

Erillään asuvien puolisoiden määrästä ei ole olemassa tilastotietoa. Tutkijat odottivat erillään asuvista, niin sanotuista living apart together -pareista uutta parisuhdemuotoa avoliittojen yleistymisen jälkeen.

Professori Marika Jalovaara sanoo, että useimmiten puolisot asuvat erillään työn vuoksi. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Sosiologian professori Marika Jalovaara sanoo, että alunperin tutkijat ajattelivat, että erillään asumisen taustalla olisi halu säilyttää itsenäisyys parisuhteesta huolimatta.

– Tutkimus näyttää kuitenkin, että pareilla on yleensä käytännön syitä erillään asumiseen, eikä se ole itse valittu ratkaisu. Yleensä kyse on myös lyhytkestoisesta ratkaisusta, sanoo Jalovaara.

Eniten pohditutti tyttöjen sopeutuminen kouluun

Eniten Mattilan perhettä muutossa mietitytti tyttöjen koulun vaihtuminen.

– Ainakin itse mietin eniten, miten tytöt sopeutuvat uusiin olosuhteisiin. Toiseksi myös se vaivasi, etten ole itse paikalla tukemassa ja auttamassa läksyissä, sanoo Heikki Mattila.

Mattilat asuivat seurusteluaikana vuosia eri maissa. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Kazuyo Mattilaakin hirvitti, miten hän yksin osaisi auttaa vaikkapa ruotsin kielessä. Hänen mielestään muutolle oli nyt kuitenkin hyvä aika, kun Leea siirtyi yläkouluun.

– Meillä on mennyt Porvoossa hyvin. Muutto on helpottanut tyttöjen soittamista. Myös minä pääsen siellä paremmin harjoittelemaan kuin kotona, Kazuyo Mattila sanoo.

Tyttöjen musiikillisen tulevaisuuden kannalta Kazuyo Mattila pitää Porvoon aikaa tärkeänä, koska siellä on mahdollista soittaa kamarimusiikkia yhdessä muiden kanssa.

Heikki Mattilan mielestä erossa asuminen ei ole ainakaan huonontanut parisuhdetta. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Kukaan perheenjäsenistä ei näe kokeilussa huonoja puolia, vaikka välillä tuleekin ikävä. Silloin voi soittaa videopuhelun.

– Ei tämä meidän parisuhdetta ole ainakaan huonontanut. Eivätkä meidän erossa olemiset ole kovin pitkiä, keskimäärin näemme parin viikon välein, sanoo Heikki Mattila.

Moni suhde loppuu, kun pitäisi sitoutua

Erossa oleminen on Kazuyo ja Heikki Mattilalle tuttua jo seurustelun ajalta, jolloin Kazuyo opiskeli pianonsoittoa Saksassa. Sitoutuminen toiseen oli niin selvää, että Saksan vuosien aikana he menivät naimisiin.

Toisin on yhteiskunnassa yleisesti. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että sitoutumisesta pitkäaikaisin parisuhteisiin on tullut yhä vaikeampaa, sanoo Turun yliopiston professori Jalovaara. Parisuhteita alkaa ja yhteen muutetaan, mutta avioituminen on vähentynyt.

– Myös eronneisuus on kasvanut, etenkin matalasti koulutetuilla, ja usein erilleen muutetaan jo ennen kuin ensimmäistäkään lasta on syntynyt. Tämä on yhteydessä syntyvyyden laskuun, mikä on yhteiskunnan kannalta merkittävää, sanoo Jalovaara.

Koko perhe koolla. Vasemmalta Kazuyo, Aino, Leo, Leea ja Heikki Mattila. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Siihen, miksi sitoutumisesta on tullut entistä vaikeampaa, ei Jalovaaran mukaan ole vielä paljoa tutkimusta. Viitteitä on kuitenkin yhteydestä päätöksenteon vaikeutumiseen. Ehdotonta varmuutta on vaikea löytää, koska vaihtoehtoja on näenneäisesti loputon määrä, esimerkiksi deittisovelluksissa.

Heikki Mattila tietää, että erossa asumista voi tulla tulevina vuosina lisää, vaikka tämänhetkinen ratkaisu kahdesta taloudesta kestää ensi kevääseen asti.

– Jos klassisessa musiikissa tähtää huipulle, se todennäköisesti vaatii Etelä-Suomessa asumista.