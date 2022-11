Palomiespulaa haluttaisiin helpottaa alueellisella lisäkoulutuksella – majoituskustannukset hankaloittavat suunnitelmia

Haaveet saada palomiesten lisäkoulutus järjestettäväksi alueellisesti ovat haihtumassa savuna ilmaan.

Sisäministeriön pelastuneuvos Janne Koivukosken mukaan todennäköisyys alueellisten kurssien järjestämiseen on pienentynyt merkittävästi, koska opetuksen järjestäjän pitää nykyisin kustantaa myös kurssilaisten majoitus.

– Yhdenvertaisuusvaltuutettu on puuttunut majoituskustannuksiin alueellisissa kurseissa ja vaatii, että koulutuksen järjestävä taho järjestää myös majoituksen. Se nostaa alueellisten kurssien kustannuksia niin, että ne ovat huomattavasti kalliimpia järjestää kuin Kuopiossa, Koivukoski sanoo.

Tällä hetkellä pelastajia koulutetaan pääasiassa Kuopiossa, jonka toiminta pyörii valtion rahoituksella.

Pelastusalan tarve olisi kaksinkertaistaa koulutusmäärät. Sisäministeriö on jättänyt useita esityksiä koulutuksen rahoittamisesta ilman vastakaikua.

– Koulutuksen suunnittelua varten on määrärahaesitys ensi vuoden valtion budjetissa. Se on ainoa raha mitä on luvassa. Koulutuksen varsinaista toteutusta varten ei kuitenkaan ole rahaa, Janne Koivukoski toteaa.

”Vaasan kokemuksia yleistetään liikaa”

Satakunnassa on vahvaa halua osallistua uusien palomiesten koulutukseen.

Satakunnan pelastusjohtaja Pekka Tähtinen ei täysin allekirjoita sisäministeriön näkemystä majoituksen korkeista kustannuksista.

Tähtisen mukaan taustalla on Vaasassa tehty selvitys koulutuksen järjestämisestä, jota käytetään yleistäen koskemaan kaikkia alueita.

– Vaasassa on menossa ruotsinkielinen koulutus ja sieltä saatuja kokemuksia nyt yleistetään niin, että ne pätisivät kaikessa alueellisessa koulutuksessa. Ruotsinkielisessä opetuksessa on moni muukin asia eri tavalla kuin suomenkielisessä, esimerkiksi ryhmäkoot ovat pienemmät.

Tähtinen on vakuuttunut, että samanlaisia kustannuksia ei Satakunnassa tulisi. Hän pitää valitettavana että Länsi-Suomen koulutusmahdollisuuksia vierastetaan.

– Jos koulutusta olisi myös Länsi-Suomessa, hakijoita olisi varmasti enemmän. Tämän alueen nuoret hakeutuisivat helpommin koulutukseen lähellä kotiseutuaan. Näin saataisiin tasapainoitettua hakijoiden ja valmistuvien maantietellistä jakautumista, Tähtinen toteaa.

Poria kampanjoidaan tarmokkaasti

Muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru kampanjoi Porin puolesta lisäkoulutuksen järjestäjäksi.

– Kun koulutuspaikkojen lisäämiselle on tilapäinen tarve, pitäisi ehdottomasti hyödyntää alueilla jo olevia resursseja. Porissa meillä on Suomen toiseksi paras harjoitusalue heti Kuopion jälkeen, Huru toteaa.

Huru epäilee, että taustalla saattaa olla aluepoliittisia syitä, miksi asiaa ei ole saatu vielä etenemään. Pyrkimykset ovat kuitenkin kovat, että Porissakin koulutettaisiin tulevaisuudessa pelastajia.

