Piraattituotteita myydään kirpparilla vähemmän kuin ennen, sanoo konkarikauppias – silti myyntipisteet tarkastetaan joka päivä

Asiakkaiden tietoisuus piraattituotteista on kasvanut, sanoo vaasalaisen Combo-kirpparin yrittäjä. Jos piraattituotteita löytyy, myyjä kutsutaan hakemaan tuotteet pois myynnistä.

Suomi on erilaisten kirpparien ja myyjäisten luvattu maa.

Vaikka kaikki pääsääntöisesti kaupanteossa sujuukin suunnitelmien mukaan, välillä saatetaan törmätä ongelmiinkin.

Yksi kuluttajan kannalta ikävä asia on, jos hän tulee tietämättään ostaneeksi aidoksi luulemansa tuotteen, joka sitten osoittautuukin piraatiksi tai halvaksi kopioksi.

Vaikeampaa kuin ennen

Kirpputorit olivat varsinkin vielä 2000-luvun alussa paikkoja, joissa piraattituotteita liikkui paljon. Mutta miten on nyt, ja millaisen seulan myyntiin päätyvät tuotteet käyvät etukäteen läpi?

Pienemmillä toimijoilla tuotteiden seulomiseen ja tarkempaan syynäykseen ei ole ehkä samanlaisia mahdollisuuksia kuin isommilla paikoilla, joilla henkilökuntaakin on huomattavasti enemmän.

Vaasalaisen Combo-kirpparin ja sen sisaryritysten omistaja Andreas Berg tietää 15 vuoden kokemuksella, että ihmisten tietoisuus piratismista on lisääntynyt selvästi.

– Tänä päivänä on paljon paljon vaikeampaa yrittää edes myydä kuluttajalle piraattia. Asiakas on hyvin tietoinen tuotteista, joskus jopa tietoisempi kuin minä, Berg sanoo.

– En sano, ettei sitä tapahtuisi, mutta ei läheskään samassa mittakaavassa kuin yrityksiä oli 15 vuotta sitten.

Berg kertoo, että viranomaiset ovat tehneet myös hänen yrityksessään valvontaa. Samoin yrittäjän itsensä osaaminen on kasvanut.

Piraattituotteiden myyminen on ehdottomasti kielletty vuokrasopimuksissa, jotka kirpparin myyjät allekirjoittavat.

– Katsoimme paremmin meidän vuokraehtoja, joihin myyjät sitoutuvat. Vuosien aikana sinne on lisätty asioita, ja siellä on selvästi kerrottu, että piraattikopioiden myyminen on ehdottomasti kielletty meidän tloissamme.

Päivittäistä valvontaa

Henkilökunta kiertää vaasalaiskirpparin joka aamu ennen avaamista. Myyntipisteillä katsotaan, löytyykö niistä jotain epäilyttävää tai jotain vaarallista.

– Eihän täällä 30 sentin metsästyspuukkoakaan saa myydä hyllystä, Andreas Berg sanoo.

Bergin mukaan valvontaa helpottaa se, että moni työntekijöistä on kokeneita ja löytää piraattituotteet helposti. Jos epäilyttävää löytyy, yritys ottaa myyjään yhteyttä ja pyytää hakemaan tuotteet pois.

Joskus pirattiepäilyn herättää asiakas.

– Jos kyseinen myyjä kääntyy ovella, se käy meille.

Suuri toimija

Vaasalaisella Combo-kirpparilla ja sen Outlet-myymälällä on 5000 neliömetrin tilat ja yli 400 myyntipaikkaa. Ne tekevät siitä pohjoismaiden suurimman alan toimijan.

Kokonaisuutta täydentää vielä Vaasan keskustassa sijaitseva Comboliina-kirpputori, josta löytyy vielä 300 myyntipaikkaa lisää. Nämä avainluvut nostavat kuukausittiasen kävijämäärän jo 100 000 hujakoille.

Aiheesta enemmän:

Tuukka Tervosen kolumni: Piratismi palaa jos siitä tehdään helpoin vaihtoehto

Vaikuttavat nettikaupassa aidoilta, mutta ovatkin halpoja kopioita – tältä näyttävät tullin takavarikoimat hyvin tutun näköiset tuotteet