Jättiristeilijän keulaan nostetaan valtava lasikupu – massiivinen nosto-operaatio tehdään Turun telakalla viikonloppuna

Meyer Turun telakalla tehdään viikonlopun aikana massiivinen nosto-operaatio.

Yle Turku on saanut telakalta tiedon, että rakenteilla olevan Icon-luokan jättiristeilijän keulaan nostetaan viikonlopun aikana jättimäinen lasikupu, jota telakka kutsuu nimellä ”dome”.

Domea on koottu telakalla jo pidemmän aikaa ja sen nostoa laivaan on valmisteltu kauan. Lasikupu on toistaiseksi suurin yksittäinen teräs- ja lasirakenne, joka nostetaan yhtenä kappaleena paikalleen laivaan.

– Kyseessä on niin haastava nosto-operaatio, ettei kukaan muu kuin Meyer Turku pysty vastaavaan, sanoo Meyer Turun viestintäjohtaja Anna Hakala.

Lasikupu odottaa tällä hetkellä nostamista aluksen vieressä. Kuva: Samuli Holopainen / Yle

Nostotyö alkaa näillä näkymin perjantaina ja jatkuu läpi yön lauantaiaamuun saakka. Valtava lasikupu roikkuu noston aikana ilmassa jättimäisten nostureiden varassa. Kun kupu on saatu laskettua paikalleen, se hitsataan kiinni sen verran, että nosturit saadaan irrotettua.

Hakalan mukaan viikonlopun sääolosuhteet voivat vielä vaikuttaa nostotyöhön.

Royal Caribbean International -varustamon ensimmäisen Icon-luokan alus, Icon of the Seas, pitäisi valmistua Turun telakalta ensi vuoden aikana. Meyer Turku rakentaa myös kaksi muuta Icon-alusta tulevina vuosina.