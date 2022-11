Vakuutusyhtiö irtisanoo 4 000 asiakkaansa sairausvakuutukset ja tarjoaa tilalle kalliimpaa vaihtoehtoa – lääkekuluja ei jatkossa korvata

Asiakkaat saavat tiedon vakuutuksen irtisanomisesta kirjeitse tulevien kuukausien aikana, jolloin he voivat päättää uuden sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola irtisanoo noin 4 000 asiakkaansa sairauskuluvakuutukset ja tarjoaa tilalle kalliimpaa vaihtoehtoa.

Irtisanottavat vakuutukset ovat vanhoja omavastuuttomia sairauskuluvakuutuksia, joista on korvattu esimerkiksi yksityisellä puolella tehtyjä hoitoja ja lääkemenoja.

Nyt Lähi-Tapiola irtisanoo kaikki tällaiset vakuutukset ja tarjoaa näille asiakkaille uutta vakuutussopimusta – mutta muuttunein ehdoin:

Vakuutusmaksu nousee yhdeksällä prosentilla, eikä vakuutuksesta jatkossa korvata enää lääkkeitä, lääkevalmisteita tai lääkkeenomaisia tuotteita.

Irtisanomisen taustalla on se, että kerätyt vakuutusmaksut eivät enää riitä kattamaan kasvaneita menoja, sanoo johtaja Veera Lammi Lähi-Tapiolasta.

– Kun sairauskuluvakuutuksia myydään, pitää myös varmistaa, että kerätyt maksut riittävät kaikissa tilanteissa korvauksiin. Tämän vanhan vakuutuskannan osalta näin ei ole.

Kuva: Lukijan kuva

Sopimus irtisanotaan vakuutuskauden loppuun

Korvausmenojen kasvun syiksi vakuutusyhtiö listaa lisääntyneet yksityisten lääkäripalveluiden tarjonnan ja käytön sekä Kela-korvauksiin tehdyt leikkaukset. Sairaanhoidon kulut ovat kasvaneet, mutta Kela-korvaukset eivät ole seuranneet perässä, mikä on nostanut myös vakuutusyhtiöltä haettavia korvauksia.

Vakuutusmaksujen nostokaan ei ole riittänyt kattamaan nousseita menoja, yhtiö kirjoittaa asiakkailleen lähettämässään kirjeessä.

Muutos lääkekorvauksiin koskee vain tiettyä muutaman tuhannen asiakkaan vakuutuskantaa, ei kaikkia asiakkaita.

Lammin mukaan Lähi-Tapiola ei ole myynyt sairauskuluvakuutuksia ilman omavastuuta yli kymmeneen vuoteen. Kaikissa uusissa sairauskuluvakuutuksissa on omavastuu.

– Sairauskuluvakuutus ilman omavastuuta on tänä päivänä aika harvinainen, ja omavastuuttomuus on näille asiakkaille tärkeä etu. Se on voitu säilyttää ainoastaan muuttamalla näiden sopimusten ehtoja, Lammi toteaa.

Sopimukset irtisanotaan kunkin asiakkaan vakuutuskauden loppuun, ja jokainen asiakas saa tiedon kirjeitse. Lääkkeiden korvaaminen päättyy jokaisella samaan aikaan, 1. marraskuuta 2023 – jos siis hyväksyy uudet sopimusehdot.

Vakuutusneuvonta: Tutustu uusiin sopimusehtoihin

Irtisanominen on Lähi-Tapiolan vakuutusehtojen mukainen. Vakuutusyhtiö voi irtisanoa sopimuksen vakuutuskauden loppuun, kun ilmoittaa siitä viimeistään kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä kerrotaan, että kokonaisten vakuutuskantojen irtisanominen on harvinaista, mutta ei tavatonta – ja laki mahdollistaa sen.

Finen jaostopäällikkö Kaisa Laine kehottaa vakuutusyhtiön asiakkaita tässä tilanteessa tutustumaan uusiin sopimusehtoihin ja harkitsemaan, ottaako ne vastaan vai hakeeko vakuutusturvaa muualta.

Yksityisiä sairauskuluvakuutuksia oli kesäkuun lopussa 1,2 miljoonalla suomalaisella. Hyvätuloiset ottavat yksityisiä vakuutuksia muita useammin (siirryt toiseen palveluun).

Alla olevalla klipillä Finen Kaisa Laine kertoo, mitä tilanteessa erityisesti kannattaa ottaa huomioon: