Sähkötöitä ja millintarkkaa jäädyttämistä – näin Tampereen areena muunnettiin NHL-näyttämöksi

Tampereen areenalla on ehditty tänä vuonna pelata jo sekä SM- että MM-kiekkoa. Nyt areena on valmis NHL-joukkueiden kohtaamiseen.

Tänään perjantaina Tampereen areenalla pelataan ensimmäinen kauan odotetuista NHL-otteluista, kun kesällä Stanley Cupin voittanut Colorado Avalanche kohtaa Columbus Blue Jacketsin. Toinen ottelu pelataan huomenna lauantaina.

Osa yleisöstä sai esimakua peleistä jo eilen, kun areenalle oli mahdollista päästä seuraamaan joukkueiden harjoittelua.

Valmistautuminen NHL-peleihin ei suinkaan ole alkanut eilen, vaan työtä pelien eteen on tehty jo hyvän aikaa.

NHL-joukkueiden harjoituksia oli torstaina seuraamassa suuri joukko yleisöä. Kuva: Tomi Hänninen

Tampereen areenan toimitusjohtaja Marko Hurme, kuinka hyvin areena taipuu NHL-näyttämöksi?

– Tämähän on ihan suunniteltu siihen. Olemme jo vuosia tehneet töitä sen eteen, että areena täyttäisi kaikki mitat, isommille areenoille emme häviä kuin oikeastaan yleisökapasiteetissa. Laadullisesti olemme ihan NHL-luokkaa, joissakin teknisissä asioissa, kuten verkoissa jopa kilpailevia toimijoita edellä.

NHL-otteluissa jäälle on asetettu erilaiset standardit ja laatuvaatimukset kuin SM-liigassa. Nyt areenan 28 metriä leveä jää on muutettu 26 metriä leveäksi. Millainen urakka se oli?

– Ei se ihan niin yksinkertaista ollut, sillä koska olemme monitoimiareena, meillä on monta muutakin tapahtumaa. Jouduimmekin jakamaan työn useampaan osaan. Sulatimme jään kokonaan pois ennen viime viikon Cats-musikaalia, poistimme kaukalon ja teimme jääpadon, jota kansankielessä voisi kutsua asennusrenkaaksi. Se kiinnitetään betoniin, ja sillä saadaan vesi pysähtymään. Jäädytimme siihen sitten kaksi metriä kapeamman jään. Sitä on kolmen vuorokauden ajan milli milliltä kasvatettu, jotta olemme saaneet sen NHL-mittoihin sopivaksi.

NHL-peleissä kaukalon tulee olla 61 metriä pitkä ja 26 metriä leveä. SM-liigapeleissä käytettävä jää sai siis kaventua parin metrin verran. Jään saattaminen tiptop-kuntoon vei noin viisi vuorokautta. Myös NHL-organisaatio tarkisti jään – ei metri metriltä, vaan jalka jalalta. Kuva: Tomi Hänninen

Pukukoppeihin tarvittiin sähkömiestä

Millaisia järjestelyjä on jouduttu tekemään joukkueiden ja pelaajien osalta?

– Ilveksen ja Tapparan huoltajat yhdessä NHL-joukkueiden huoltajien kanssa ovat tehneet suurimman työn. He ovat olleet keskenään yhteydessä, ja tehneet valmisteluja nimenomaan pelillisiin asioihin. Tietenkin olemme myös areenan yhtiön puolesta auttaneet. Tässä on ollut satoja ihmisiä töissä jo hyvän aikaa, kymmeniä jo ainakin vuoden verran.

Onko esimerkiksi pukukoppien suhteen ollut muutostarpeita?

– Pukukoppeihin on haluttu yllättävän vähän muutoksia. Tässä on se onni, että olemme uutena areenana tehneet kaiken valmiiksi sellaiseen kuntoon, että täällä pystytään NHL-pelejä järjestämään. Ne muutokset, joita pukukoppeihin on tehty, liittyvät enemmän sähköön, sillä verkkovirta on kovin erilaista tuolla rapakon takana. Olemmekin tehneet valtavan määrän töitä sen eteen, että sähköt on saatu heille toimimaan joka paikassa.

Tampereen areenan toimitusjohtaja Marko Hurme kertoo, ettei valmistelujen alla ole juuri tullut vastaan yllätyksiä. ”Ehkä itselle oli vähän erikoisempi asia se, että harjoituksissa mukana olivat myös illan tuomarit.” Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Missä tunnelmissa valmistaudutte illan otteluun?

– Me olemme täydessä valmiudessa ja valmiina iltaan.

Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets kohtaavat kahdessa NHL-ottelussa Tampereen areenassa perjantaina 4.11. ja lauantaina 5.11. Yle näyttää ottelut suorina lähetyksinä TV2:ssa, Yle Areenassa ja Yle-sovelluksessa. Sekä perjantaina että lauantaina lähetykset alkavat kello 19.45.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 5.11. kello 23:een saakka.

