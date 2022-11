Ilmaiset vastikkeet kahdeksi vuodeksi – koronaan hyytynyttä asuntokauppaa yritetään piristää Rovaniemellä ja viidellä muulla paikkakunnalla

Kerrostaloasuntojen myyntiajat ovat pidentyneet esimerkiksi Rovaniemellä. Tammikuussa valmistuvaan Taiga-taloon on valmistumassa 98 yksiötä ja kaksiota. Näistä myytävänä on yhä yli puolet, 57 asuntoa.

Rovaniemellä tarjouskampanjan kohteena on tammikuussa valmistuva kerrostalo, joka sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa. Enimmillään etu voi olla jopa yli 6000 euroa kahden vuoden aikana asunnon koosta riippuen.

Kiinteistöalan yhtiö Lehto Group kirittää nyt asuntomyyntiään kuudessa kaupungissa tarjouskampanjalla. Yhtiö tarjoaa Rovaniemelle, Ouluun, Tampereelle, Turkuun, Vantaalle ja Espooseen valmistuviin kohteisiin vapautusta hoitovastikkeesta kahdeksi vuodeksi.

– Ostaja maksaa vain asuntokohtaisen vesi- ja sähkömaksun, tarkentaa Lehto Asuntojen myyntipäällikkö Miika Pihjalaniemi.

Rovaniemellä tarjous koskee tammikuussa valmistuvaa kerrostaloa aivan kaupungin ydinkeskustassa. Sen rakentaminen jäi kesken kesällä 2020, kun koronapandemia runteli asuntomarkkinoita. Rovaniemellä pandemia romahdutti majoituskäyttöön tarkoitettujen sijoitusasuntojen kysynnän.

Pihlajaniemi ei myönnä, että myynnin osalta oltaisiin paniikissa, vaan että kampanja on yhtiön normaali toimi.

– Lehto Group on aiemminkin vauhdittanut myyntiä muualla Suomessa erilaisilla kampanjoilla, vaikka Rovaniemellä tätä ei ole aiemmin tehty. Olemme käyttäneet tämän tyyppistä kampanjointia joskus Oulussa ja pääkaupunkiseudulla.

Yhtiö luottaa ydinkeskustan vetovoimaan

Rovaniemellä Korkalonkadun ja Toripuistikon kulmaan nousevaan Taiga-taloon on valmistumassa 98 yksiötä ja kaksiota. Näistä myytävänä on yhä yli puolet, 57 asuntoa.

Myyntipäällikkö Miika Pihlajaniemen mukaan kohteen myynti on aloitettu normaalia myöhemmin talon valmistumiseen nähden ja siksi asuntoja on myyty tavanomaista vähemmän.

Hänen mukaansa kampanja on jo tuottanut ostajia. Luottamus on myös korkealla siihen, että asunnot saadaan myytyä, vaikka Rovaniemellä on myynnissä satoja valmistuvia kerrostaloasuntoja.

– Kovasta tilanteesta huolimatta varmasti tehdään useita kauppoja ennen vuoden vaihdetta, mutta suurin rysäys tulee, kun talo valmistuu tammikuussa, Pihlajaniemi sanoo.

Hän ei myöskään pelkää, että hinnat romahtavat, vaikka sellaista on ennustettu.

– Uudiskohteissa ei ole odotettavissa hintojen laskua, vaan se tapahtuu lähinnä vanhoissa kohteissa. Tulevat remontit tai olemassa olevat korjausvelat vaikuttavat niiden hintaan, arvioi Pihlajaniemi.

Ostotarjous tehdään valmiimpana

Yleinen hintojen nousu hankaloittaa asuntokauppaa, sillä myyntiajat ovat pidentyneet. OP Kodin mukaan asuntojen myynti on laskenut koko maassa kuukaudessa noin viidenneksellä.

Esimerkiksi Rovaniemellä uusien kerrostaloasuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli lokakuussa noin 4,5 kuukautta, kun kesällä aika oli noin kolme kuukautta. Markkinointiajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kohde on ollut esillä Suomen suurimmalla asuntomarkkinointisivustolla Etuovi.com -palvelussa.

Sivuston mukaan myytävien kerrostaloasuntojen määrä on lisääntynyt vuodessa noin 4000 asunnolla.

OP Koti Pohjoisen myyntipäällikkö Tiina Juntusen mukaan asuntoja on nyt paljon myynnissä.

– Rakenteilla olevien kohteiden myynti on hiukan hitaampaa, mutta oikean hintaiset kohteet menevät kaupaksi edelleen, kertoo Tiina Juntunen.

Juntunen on havainnut, että ostajat miettivät pitempään ja liikkeellä ovat oikeasti ostoaikeissa olevat, jotka ovat neuvotelleet pankkien kanssa ennen ostotarjouksen tekemistä.

– Tämä on huomattu erona aikaisempaan. Nyt kilpailutetaan lainoja ennen kuin aletaan etsiä uutta kotia, sanoo OP Kodin myyntipäällikkö Tiina Juntunen.