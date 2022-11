Oletko miettinyt millaiset hautajaiset haluat? – Kuolemasta kannattaa puhua etukäteen

Terveystieteiden tohtori Anja Terkamo-Moisio Itä-Suomen yliopistosta on omassa työssään tutkinut elämän loppuvaiheen hoitoa ja kuolemaan liittyviä asenteita.

Hänen mielestään jokaisen meistä tulisi kuunnella itseään ja ajatella omaa elämäänsä. Siksi on tärkeää olla sovussa itsensä ja omaan maailmaan kuuluvien ihmisten kanssa.

Miten voin valmistautua omaan kuolemaani?

– On tärkeää miettiä, mitä kuolema sinulle tarkoittaa. Pohdi omaa kuolemaasi vaikka pieninä palasina ja mieti, mitä jäät kaipaamaan. Hyväksy, että elämä jonakin päivänä päättyy.

Miten minun pitäisi puhua kuolemasta?

– Kun me puhumme kuolemasta, itse asiassa puhumme siitä, mikä on meille tässä elämässä tärkeää. Keskustelu kuolemasta voi lähteä hyvin pienestä asiasta, kuten hautakivestä, kuolinilmoituksesta tai sairastumisesta. Ketään ei kuitenkaan saa pakottaa puhumaan kuolemasta. Kuolemasta puhuminen on julmaa, jos se tuntuu ahdistavalta tai vastenmieliseltä.

Perinteet ja traditiot tuovat turvaa, ja ne auttavat vaikean asian käsittelyssä. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Miksi kuolemasta on vaikea puhua?

– Kuolemaan liittyy paljon avoimia kysymyksiä, joihin kenelläkään elävällä ei ole vastauksia. Kuolema on myös siirtynyt arkielämämme ulkopuolelle. Siksi emme oikein tiedä, miten aloittaa kuolemasta puhuminen.

Mitä minun pitäisi ajatella kuolemasta?

– Kuolema ei ole niin lohduton ja lopullinen, koska läheisillemme jää muistoja yhdessä eletyistä ajoista. Heille jää sinusta opit ja perinteet, joita he ovat sinulta omaksuneet ja saaneet. Sinusta jää muisto ja jälki, joka kestää seuraaville sukupolville. Vaikka kuolet, niin et katoa kokonaan.

Millainen on hyvä kuolema?

– Hyvä kuolema on sellainen, jossa ihminen on sinut kohtalonsa kanssa. Hän on ehtinyt miettiä omaa elämäänsä ja hyväksynyt elämänsä sellaisena kuin se on ollut. Pitää olla varmuus siitä, että ei ole mitään hätää. Tarvittaessa ihminen saa myös lääketieteellistä hoitoa.

Kuolema on luonnollinen osa elämää. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Mitä minun kannattaa tehdä ennen kuolemaa?

– Voit miettiä, millaiset hautajaiset olisivat sinun näköiset. Asioita voi laittaa ihan vaikka ruutupaperille. On tärkeää, että omaiset ja läheiset tietävät tällaisen paperin olemassaolon. Hautaustestamentin voi tehdä yhdessä hautaustoimiston kanssa. Omaisille on tärkeää tietää, haluatko esimerkiksi polttohautauksen vai perinteisen arkkuhautauksen. Myös testamentti ja hoitotahto kannattaa tehdä.

Nyt kun vielä elän, mitä vinkkejä antaisi loppuelämälle

– Pohdi, mikä on sinulle itsellesi tärkeää ja uskalla elää sen mukaan.

Kysymyksiin vastasi terveystieteiden tohtori Anja Terkamo-Moisio Itä-Suomen yliopistosta.

Kuuntele tästä koko haastattelu. Toimittajana on Sirkka Haverinen.