Jäniksenä laivalla? Ei, vaan lintuna, rottana tai merikrottina – Myös eläimet tykkäävät matkustamisesta

Niin kauan kuin ihminen on itse kehittämillään kulkuneuvoilla liikkunut paikasta toiseen, ovat myös eri eläimet matkustaneet mukana – osa tahallisesti, osa tahattomasti. Laivat ovat olleet ja ovat tässä ylivertaisia apukeinoja monille lajeille.

Rotta - ihmisen seuralainen

Rotta on vuosisatojen saatossa seurannut aina ihmistä. Siksi rotat ovat yleisiä missä tahansa asutuskeskuksissa, mutta korvesta niitä ei löydy, koska siellä ei ole ruokaa.

Rotta on ihmisen seuralainen ja levinnyt laivojen mukana ympäri maailmaa. Kuva: Valter Veijola

Jo purjelaivojen aikakaudella nämä viekkaat jyrsijät hakeutuivat satamissa aluksiin ja levittäytyivät hyvinkin tehokkaasti maasta ja mantereesta toiseen.

Silloin laivaa tasapainotettiin hiekalla, kivillä ja kaikella painavalla ja näiden painolastien mukana kulki myös kaikkea ei-toivottua.

Rotan levinneisyys noudattaa suoraan maailman laiva- ja kauppaliikenteen yleistymisen historiaa.

Suomeen rotta on saapunut joskus 1700-luvun loppupuolella tai 1800-luvun alkuvuosina. Englantiin vahinkojyrsijä saapui noin vuonna 1720, Norjaan n. 1760 ja Ruotsiin hiukan ennen Suomea.

Vesitankkien turistit

Tasapainottamiseen on myöhempinä aikoina käytetty vesitankkeja, joissa on pääasiassa merivettä. Laivan säiliöt täytetään ja tyhjennetään pumppujen avulla. Itämerelle on painolastiveden mukana kulkeutunut 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien useita kymmeniä vieraslajeja.

Sirokatkarapu on vesitankeissa jäniksenä matkanneita meren asukkeja. Kuva: Linus Hoffman/Yle

Sirokatkarapu, petovesikirppu, amerikan kampamaneetti ja nykyisin jo hyvin yleinen merikrotti plus erilaiset polyypit ovat esimerkiksi tämän vesitankki-turismin tuliaisia.

Lisäksi laivojen pohjiin kiinnittyneinä matkaa tekevät monet merien asukit.

Multa- ja hiekkalastien mukana on levinnyt myös runsaasti erilaisia kasveja. Suomenlinnasta löytyvät edelleen maahamme tätä kautta saapuneet Jaakonvillakko, Rohtorasti ja Valkomesikkä.

Eniten painolastikasveja löytyy satamatoiminnan vuoksi Porin Reposaaresta, jossa kasvaa nykyään noin 75 vierasperäistä kasvilajia.

Lintujen liikkuva lepopaikka

Lintujen silmin merellä liikkuva laiva vertautuu mihin tahansa vedestä erottuvaan tasoon, johon voi voimien ehtyessä pysähtyä lepäämään.

Tähän vaikuttavat erityisesti sääolosuhteet. Kova myrsky, sumu tai sade voi saarten puuttuessa saada ihan tavallisen pikku- tai varpuslinnun kuten hippiäisen, tiltaltin ja punarinnan laskeutumaan laivan kannelle.

Erilaiset lokit seuraavat varsinkin isoja laivoja ravinnon toivossa. Ne viihtyvät satamissa ja saaristoissa myös itse laivalla. Jotkin yksilöt ovat jopa niin leimaantuneita, että vaikkapa Ruotsin ja Suomen välillä säännöllisesti liikkuvilla laivoilla niitä on ruvettu pitämään lemmikkeinä ja antamaan nimiä.

Kurki on pitkän matkan muuttaja, joka talvehtii Afrikassa, Etelä-Aasiassa tai Etelä-Euroopassa. Kuva: Yle/Anna Wikman

Laivoilla lepäämisessä on lintujen kannalta myös arvaamaton vaara: siivekkäillä ystävillämme kun ei ole harmaintakaan aavistusta siitä, mihin suuntaan laiva on liikkeellä.

Jos vaikka näin syksyllä muuttolintu lähtee Suomesta kohti etelää ja Saksasta tulee laiva vastaan ja lintu erehtyy laskutumaan yöksi lepäämään laivan kannelle, niin aamulla se on takaisin Helsingissä ja lentomatka alkaa alusta.

Se saattaa vähän harmittaa.