Ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen sinkoili seinille ennen lääkitystä – ADHD-epidemian syy on koulussa ja henkisissä kalsareissa, asiantuntija sanoo

ADHD on tehnyt liikunta- ja hyvinvointivalmentaja Markus Pöyhösen tunneskaalasta laajan. ”Masennus on vieraillut muutamaan otteeseen elämässä, mutta iloisista asioista olen leijaillut ihan pilvissä.”

Nuorisolääkäri Silja Kosola on pahoillaan koko terveydenhoitojärjestelmän puolesta, ettei ADHD:stä kärsiviä osata auttaa. Hänestä koulumaailma ja päättäjät saisivat nostaa kätensä pystyyn syyllisyyden merkiksi.

– Nollasta sataan mennään nopeasti ja tullaan takaisin. Sattuu ja tapahtuu aina. Kaikenlaisia ajatuksia ja ideoita tulee koko ajan. Ulkomaanmatkalle lähdetään heti huomenna, tai mieluiten tänään.

Ex-pikajuoksija, nykyinen liikunta- ja hyvinvointivalmentaja Markus Pöyhönen on ollut kyvytön aloittamaan mitään ja toisaalta kimpoillut masennuskausista pilviin leijailemaan. Hän kertoo elämästään ADHD:n kanssa Yle Perjantain lähetyksessä. Perjantaina 4.11. ohjelmassa keskustellaan siitä, miksi tarkkaavaisuushäiriö ADHD:stä on tulossa uusi kansantauti.

Kouluaikoina vipinä meinasi olla ongelma, Pöyhönen kertoo juontaja Sean Ricksille.

– Lapsena sinkoilin kyllä ihan seinille. Kun koulussa teki koetta, oli pelkkää mustaa massaa päässä. Jos aihe ei hirveästi kiinnostanut, teksti vain vilisi, mutta ei meinannut jäädä millään päähän.

Tiukat rajat sekä kotona että eritoten koulussa auttoivat pysymään jollain tavalla kelkassa mukana. Vasta aikuisena lääkityksen avulla Pöyhönen sai tuntea, millaista on saada ote arjestaan.

Henkiset kalsarit pesuun

ADHD on hitusen myös yksilöiden vastuulla. Enää puolet yläkoululaisista nukkuu riittävästi, sanoo nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola Perjantain lähetyksessä.

– Sillä aikaa kun nukumme, aivoissa on käynnissä pesuohjelma. Laitatko sä likaisia kalsonkeja päälle, Sean? Et laita, vaan haluat, että aivot on aamulla pesty, kun lähdet töihin. Muistakaa, että pesette teidän henkisiä kalsareitanne siellä!

– Jos leimaamme kaikki keskittymisongelmat ADHD:ksi, voi jäädä hoitamatta vaikkapa univaje, stressi ja muut keskittymistä vaikeuttavat tekijät.

Jokaisen on joskus vaikea keskittyä. ADHD:sta voi olla kyse, jos on joka päivä ja melkein joka hetki vaikea keskittyä, dosentti Silja Kosola kertoo. Kuva: Noora Haapaniemi

Lisäksi jos tutkimusjonot tukkeutuvat, hoitoon ei enää pääse niitä, joilla oikeasti on kyse ADHD:stä, Kosola sanoo. Esimerkiksi nuorisovankiloissa hoitamaton ADHD on yliedustettuna.

– On kohtuutonta, miten nuorten elämä on saanut mennä näin ilman että he ovat saaneet hoitoa, jota meillä olisi ollut olemassa.

Kosola sanoo olevansa pahoillaan koko terveydenhoitojärjestelmän puolesta. Nuoren hädän äärelle ei ymmärretä pysähtyä, vaan nuorta juoksutetaan psykologilta kuraattorille ja lähetteet kimpoilevat takaisin minkään edistymättä.

”Aivan älyttömiä juttuja!”

Koulumaailma ja päättäjät saisivat Kosolan mielestä nostaa kätensä pystyyn syyllisyyden merkiksi.

– Koulussa on digiharpottu sinne tänne.

Kosola on äimistellyt tyttärensä kanssa, miten läksyt merkitään kuuteen eri järjestelmään, ja matikassa pakotetaan käyttämään laskentaohjelmaa, joka saisi it-firman työntekijät irtisanoutumaan saman tien.

– Ja sitten ihmetellään, onko lukiolaisella nyt ahdistuneisuushäiriö, keskittymishäiriö vai mikä häiriö, kun hän ei suoriudu. Aivan älyttömiä juttuja! Kosola puuskahtaa Ricksille.

– Koko ajan on hirveä kiire, ja päättäjät luovat vain lisää kiirettä meidän nuorille. Pitää tietää nyt, mitä haluaa olla isona, pitää nyt heti päästä kouluun, pitää unohtaa välivuodet.

Piilevä supervoima

Suomen kolmanneksi nopein mies Markus Pöyhönen sai lopulta aikuisena diagnoosin ja lääkityksen. Nykyään lääkkeitä kuluu harvemmin, sillä kun pallon saa pyörimään oikeaan suuntaan, siitä tulee hyvä mieli ja positiivinen kierre ruokkii itseään.

– Mitä haluaisit sanoa tarkkaavuushäiriön kanssa painiskeleville katsojille? Ricks kysyy Pöyhöseltä lopuksi.

– Sanoisin, että ADHD:ssa piilee myös supervoima. Oikealla tavalla valjastettuna siitä voi tulla kovaa, hyvää jälkeä aikaiseksi.

Perjantain jakso Diagnoosi ADHD nähdään perjantaina 4. marraskuuta klo 21.05 Yle TV1:llä ja Areenassa. Vieraina ovat ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen sekä nuorisolääkäri Silja Kosola.

Yhä useampi kärsii tarkkaavaisuushäiriöstä. Miksi ADHD jää usein löytämättä ja milloin diagnoosi on väärä? Vieraina ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen ja nuorisolääkäri Silja Kosola. Perjantai-dokkari: Juliette ja ADHD.

Lisää aiheesta:

Perjantai-dokkari: Juliette ja ADHD

Vasta itsemurhayrityksen jälkeen 16-vuotias Juliette pääsi ADHD-tutkimuksiin: osa perheistä joutuu odottamaan apua jopa vuosikymmeniä