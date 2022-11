Sähköpotkulaudat ihastuttavat ja ärsyttävät – isolle osalle tiellä liikkujista niitä koskevat liikennesäännöt ovat epäselviä

Sähköpotkulautojen suosio on kasvanut voimakkaasti. Autokouluketjun teettämän kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia kuitenkin kokee, että sähköpotkulautailuun liittyvät liikennesäännöt ovat epäselviä.

Helsingin kantakaupungissa törmää lähes kaikkialla keskellä kulkuväyliä lojuviin sähköpotkulautoihin. Pahimmillaan ne aiheuttavat jalankulkijoille vaaratilanteita, ja esimerkiksi liikuntarajoitteiset tai näkö- ja kuulovammaiset voivat kokea suorastaan pelkoa liikkua kaupungilla.

Väärin pysäköityjen kulkupelien lisäksi myös itse käyttö voi aiheuttaa ongelmia, sillä lähes äänettömillä menopeleillä viiletetään jalkakäytävillä nopeuksilla, jotka saattavat johtaa onnettomuuksiin.

Yhtenä syynä ongelmatilanteisiin voi pitää tietämättömyyttä. Kuljettajakoulutusyritys CAP-Group Oy on teettänyt kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) suomalaisten suhtautumisesta sähköpotkulautoihin. Kyselyyn vastasi yli tuhat ihmistä ja heistä 89 prosenttia koki, että sähköpotkulautailun liittyvät liikennesäännöt ovat epäselviä.

Traficomin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari tunnistaa ongelman

– Liikennekasvatus ei ole välttämättä seurannut uuden kulkumuodon mukana. Ne, jotka ovat muutama vuosi sitten hypänneet käyttämään sähköpotkulautoja, eivät ole saaneet kunnollista opastusta ajoneuvon käyttöön, Parkkari sanoo.

Kätevän ja kevyen liikkumisen suosio sähköpotkulaudoilla on kuitenkin kasvanut Suomessa voimakkaasti. Pari vuotta sitten sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä oli neljä kaikkiaan kuudella paikkakunnalla. Tänä syksynä toimijoiden määrä on kasvanut jo kymmeneen ja vuokrasähköpotkulautoja on käytössä neljässäkymmenessä kunnassa.

Sähköpotkulautailuun pätevät samat tieliikennelain säännöt kuin pyöräliikenteeseen, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi jalkakäytävillä ajaminen ei ole sallittua. Tämä tuntuu kuitenkin helposti unohtuvan jopa kuljetuspalveluita tarjoavien yritysten läheteiltä, joiden näkee usein ajavan Helsingin keskustassa jalankulkijoille tarkoitetuilla kulkuväylillä.

Päihteiden käyttö korostuu loukkaantumistilastoissa

Sähköpotkulautojen aiheuttamista lieveilmiöistä ja vaaratilanteista on käyty julkisuudessa kriittistä keskustelua. Ongelmiin on haettu aiemmin ratkaisuja eismerkiksi rajoittamalla vuokrattavien sähköpotkulautojen nopeuksia, kehittämällä potkulautojen pysäköintiä sekä asettamalla yöaikaan ajokieltoja.

– Loukaantumistilastoissa näkyy selvästi päihteiden käyttö. Tällä hetkellä onkin käynnissä promillerajoihin liittyvä selvitys, jossa kartoitetaan mitä tälle asialle voitaisiin tehdä, sanoo Inkeri Parkkari

Pelkästään Helsingissä sähköpotkulautoja on yli 15 000 ja enimmillään määrä on tänä vuonna ollut jopa 18 000.

– On käyty keskusteluja siitä, pitäisikö sähköpotkulautojen määrää rajoittaa tai nopeuksia laskea entistä enemmän tietyillä alueilla. Se on teknisesti ihan mahdollista. On kuitenkin hyvä muistaa, että tällaiset yhteisesti sovittavat rajoitukset, joita kunnat ja operaattorit tekevät, eivät koske yksityisiä sahköpotkulautoja.

Yksityisiä sähköpotkulautoja näkyy Suomessakin, mutta etenkin maailmalla niiden suosio on Parkkarin mukaan kasvanut, kun vuokrattavien lautojen määriä on vähennetty.

Vapaaehtoinen skuuttikortti tarjolla

Ratkaisuja sähköpotkulautojen eli sähköskuuttien tuottamiin ongelmiin pyritään löytämään myös yksityisellä sektorilla. Esimerkiksi kuljettajakoulutusketju CAP Group on julkaissut verkossa suoritettavan vapaaehtoisen ja maksullisen skuuttikortin, jonka toivotaan antavan paremmat valmiudet sähköpotkulautojen käyttöön.

– Liikenteeseen lähdetään usein ilman minkäänlaista harjoittelua tai tietoa, miten sähköpotkulauta toimii. Tällä hetkellä ympäristö, missä ajetaan, on monelle haastava. Sitä ei välttämättä tiedetä, ajetaanko pyörätiellä vai jalkakäytävällä, liikennekouluttaja Olli Mäkelä kertoo.

Olli Mäkelä toivoo myös panostuksia koulujen liikennekasvatukseen.

– Yhä nuoremmat ja nuoremmat liikkuu näillä sähköisillä menopeleillä ja perusasteen opetuksen taso on tietyillä paikoilla valitettavan huono. Eli jo kouluihin pitäisi saada opastusta tähän liikkumiseen ja se tulisi sitten vanhemmillekin selväksi.

Myös Traficomin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari näkee liikennekasvatuksessa mahdollisuuksia ratkaista ongelmia ja muokata koko sähköpotkulautoihin liittyvää ajatusmaailmaa.

– Olen miettinyt, kuinka hyvin ihmiset mieltää sen, että kyseessä on ajoneuvo. Se ei ole tarkoitettu temppuiluun, vaan nimenomaan kulkemiseen paikasta toiseen.

Katso Puoli seitsemän -ohjelmassa 3.11.2022 esitetty juttu tästä: