Lipunmyynti ollut vilkasta – Iron Maidenille lisäkeikka Tampereelle

Heavy metal -legenda Iron Maiden saapuu ensi vuonna Suomeen osana Future Past -kiertuettaan. Lippujen vilkkaan kysynnän vuoksi brittibändi esiintyy Tampereen areenalla kahtena peräkkäisenä päivänä.

Ensimmäinen keikka pidetään lauantaina 3. kesäkuuta 2023, ja lisäkeikka alkuperäisen keikkapäivän jälkeen sunnuntaina 4. kesäkuuta. Kummankin konsertin liput ovat nyt myynnissä.

Keikoilla yhtye aikoo esittää klassikkojaan erityisesti vuonna 1986 julkaistulta Somewhere In Time -albumilta. Lisäksi luvassa on uusimman Senjutsu-albumin kappaleita.

Iron Maidenin Suomen keikan lämmittelijä ilmoitetaan myöhemmin.

Edellisen kerran Iron Maiden vieraili Tampereella vuoden 2008 Somewhere Back In Time -kiertueella.

