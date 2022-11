45-vuotias mies raiskasi 14-vuotiaan kehitysvammaisen lapsen – hovioikeus vahvisti pitkän vankeustuomion

Itä-Suomen hovioikeus on pitänyt voimassa 45-vuotiasta miestä koskevan viiden vuoden ja kuuden kuukauden ehdottoman vankeustuomion törkeästä lapsenraiskaamisesta.

Teko tapahtui joulukuussa 2021 Kouvolan Kuusankoskella. Tuomittu tapasi 14-vuotiaan uhrin Kuusankosken keskustassa. Tämän jälkeen he olivat yhdessä siirtyneet hotelli Sommelon takana sijainneelle aidatulle alueelle, jossa mies oli raiskannut lapsen.

Mies ja lapsi olivat aiemmin olleet yhteydessä toisiinsa viestipalvelu Grindrissa.

Oikeus katsoo raiskauksen törkeäksi, koska uhri on huomattavasti tekijää nuorempi. Uhrilla on diagnosoitu myös lievä älyllinen kehitysvammaisuus. Teko on sisältänyt sekä sormella että sukupuolielimellä tapahtuneen sukupuoliyhteyden.

Hovioikeus piti ennallaan käräjäoikeuden asettamat korvausvaatimukset. 45-vuotias mies velvoitetaan maksamaan uhrille korvausta 4 000 euroa. Oikeudenkäyntikuluja tuomittu joutuu maksamaan 4 364 euroa.

Mies voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Valitusaika päättyy 2. päivä tammikuuta 2023.