Norjan kodinturvajoukot kutsuttiin vartiointitehtäviin poliisin puolesta – poikkeuksellisen toimen taustalla droonihavainnot

Kuva: Michael Rose/Shutterstock/All Over Press

Aseistetut kodinturvajoukot ovat vartioineet Norjan öljyn- ja kaasuntuotantolaitoksia Pohjanmeren rannikolla jo kuukauden ajan. Se on poikkeuksellista. Ne suorittavat ensimmäistä kertaa aseellista tehtävää poliisin puolesta.

– Kodinturvajoukoilla on aseet ja samat valtuudet kuin poliisilla. Avustamme heitä, jos tilanne eskaloituu, mutta ihmisten pitää ymmärtää, että kodinturvajoukot toimivat poliisin puolesta, Länsi-Norjan polisiin henkilöstöpäällikkö Gustav Landro sanoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle (siirryt toiseen palveluun) lokakuun alussa.

Norja on Ukrainan sodan ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi Euroopan suurin kaasuntuottaja. Samalla öljyn- ja kaasuntuotantolaitosten läheisyydessä on tehty merkittävä määrä (siirryt toiseen palveluun) havaintoja drooneista, ja useita venäläisiä on otettu kiinni droonien lennättämisestä Norjassa.

Norja nosti valmiustasoaan öljy- ja kaasulaitosten luona jo Nord Stream -kaasuputkien oletetun sabotoinnin seurauksena syyskuun lopulla. Aluksi vartioinnista huolehti poliisi, lokakuun alkupuolella vastuun ottivat kodinturvajoukot.

– Se kertoo paljon siitä, miten vakava Euroopan turvallisuustilanne on, Vestlandetin kodinturvajoukkojen johtaja Christoffer Thomas Knutsen sanoi Ruotsin televisiolle (siirryt toiseen palveluun) tällä viikolla.

Kodinturvajoukot vartioivat muun muassa Mongstadin öljynjalostamoa Bergenin pohjoispuolella. Joukossa on puuseppiä, it-teknikkoja, optikkoja ja sairaanhoitajia.

– Onhan tämä ihan toista kuin arkityöni. Otan tämän vakavasti ja teen, mitä vaaditaan, luutnantti Paal Nävdal sanoo Ruotsin televisiolle. Hänen ammattinsa on optikko.

Norjan kodinturvajoukkojen sotilaiden on kutsuttaessa astuttava palvelukseen. Moni on ilmoittautunut kaasu- ja öljylaitosten vartiointitehtäviin vapaaehtoisesti.

– Emme kerro lukuja siitä, kuinka moni on kutsuttu palvelukseen, mutta määrä ei ole kovin suuri siihen nähden, että Norjassa on kaikkiaan 40 000 kodinturvajoukkojen sotilasta, viestintäpäällikkö Per Gunnar Grosberghaugen sanoi TV2:lle (siirryt toiseen palveluun) lokakuussa.

Kodinturvajoukkojen tehtävän piti alun perin kestää vain kahdesta viiteen viikkoa. Norjan hallitus kuitenkin ilmoitti maanantaina (siirryt toiseen palveluun), että tehtävä jatkuu toistaiseksi. Se kertoi samalla Norjan puolustusvoimien valmiustilan nostosta.

– Viime päivinä ei ole tapahtunut mitään, mikä saa meidät tekemään näin juuri nyt. Syynä on ajan mittaan tapahtunut eskalaatio, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoi.