Ukrainan sodan polttopiste on alkutalven aikana Hersonissa – nämä viisi seikkaa tekevät alueen hallinnasta erityisen tärkeän

Ukrainan sotaa seuraava yleisö pohtii parhaillaan, mikä on Venäjän suunnitelma Hersonin kaupungin ja Dneprjoen länsirannan sillanpääaseman suhteen.

Venäjän Hersonin alueelle perustaman miehityshallinnon varajohtaja Kirill Stremousov sanoi eilen torstaina venäläisjoukkojen olevan lähdössä Hersonista. Hän kehotti kaupunkiin jääneitä siviilejä joko poistumaan kaupungista tai pysyttelemään suojassa, ”jotta he olisivat turvassa”.

Venäjä väittää liittäneensä Hersonin alueen itseensä alueella suoritetun näytöskansanäänestyksen jälkeen. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin otti tänään perjantaina kantaa Hersonin siviilien tilanteeseen.

– Nyt tosiaan, kaikkien, jotka asuvat Hersonin alueella pitäisi poistua kaikkein vaarallisimmalta taistelualueelta, koska siviiliväestön ei pitäisi kärsiä, Putin varoitti.

Hersonin alueeseen liittyy eräitä seikkoja, jotka tekevät sen keskeiseksi Ukrainan ja Venäjän sodan jatkumisen kannalta.

Miten edetä Odessaan?

Venäjä sai Hersonin kaupungin hallintaansa heti sodan ensi päivinä helmikuun lopussa. Krimin suunnalta vyöryneet moottoroidut yksiköt mursivat ukrainalaisten vastarinnan ja pääsivät Dneprjoen siltojen yli. Eteneminen jatkui noin 40 kilometriä kohti länttä, mutta tyssäsi ennen Mykolajivin kaupunkia.

Hersonin suurkaupungissa oli ennen sotaa noin 300 000 asukasta, ja lähes puolet heistä oli venäjänkielisiä. Huomattava osa hersonilaisista myös kannatti Venäjän toimia ennen sotaa.

Se, miten mielialat ovat muuttuneet miehityksen aikana, vaikuttaa olennaisesti Venäjän mahdollisuuksiin pitää kaupunki hallussaan. Miehitysaikana Hersonista tuli paljon uutisia siviilivastarinnasta ja jopa venäläisiä vastaan tehdyistä attentaateista.

Hersonin valloitus oli Venäjän armeijalle tärkeä, koska Herson on ainoa Ukrainan hallintoalueen, eli oblastin pääkaupunki, jonka Venäjä on tässä sodassa saanut haltuunsa. Hersonissa on myös suuri satama ja laivanrakennusteollisuutta.

Venäjän sotatavoitteena on ilmeisesti ollut edetä Mustanmeren rantaa aina Odessaan ja Moldovan rajalle saakka. Näin se eristäisi Ukrainan merestä ja saisi maayhteyden Transnistriaan, jota se käytännössä hallitsee. Jos Venäjä nyt menettää Dneprin yli menevät sillat Hersonissa ja Nova Kahovkassa, on sille lähes mahdotonta saavuttaa muitakaan tavoitteitaan Mustanmeren rannalla.

Kuva: Samuli Niemi-hukkala / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Mitä tehdä Hersonista siirretyille siviileille?

Venäjä on jo parin viikon ajan kehottanut siviilejä lähtemään Hersonista. Arvioiden mukaan kaupungista onkin lähtenyt noin 70 000 ihmistä.

Toistaiseksi ei ole juuri tietoa, miten mielellään ihmiset poistuivat kodeistaan. Kaupungista välitetyissä videokuvissa ei näkynyt kapinointia.

Evakuoinnin alussa ihmisille sanottiin, että heidän pitäisi pysyä poissa viikon tai kaksi. Dneprin yli kulkeville lautoille tuli ihmisiä melko pienet matkatavarat mukanaan. Rintamalinjan yli Ukrainan puolelle ei ollut pääsyä.

Viime aikoina Kreml tai muut venäläisvirkailijat eivät ole kertoneet, kuinka kauan ihmisten olisi pysyttävä evakossa. Lausunnoista on pääteltävissä, että Hersonista luovutaan kokonaan. Jos evakoita ei päästetä takaisin kaupunkiin, on Venäjän viranomaisten ratkaistava, mihin kymmenet tuhannet ihmiset majoitetaan talven tullessa.

Hersonilaisista tiettävästi vastaosa on siirretty muutaman kilometrin päähän, eli tykinkantaman ulkopuolelle Dneprjoesta. Vahvistamattomia tietoja on tullut myös Krimille ja kauemmas Venäjälle siirretyistä ihmisistä.

Dneprin ongelma

Dneprjoki on valtava luonnollinen este mille tahansa sotatoimelle. Joki on kapeimmillaankin sateja metrejä leveä.

Kapeimmassa osassaan Kahovkan padon eteläpuolella Dneprin rannat ovat alavat ja soiset. Padon yläpuolella joki levenee yli kilometrin leveäksi tekojärveksi.

Kahovkan padon ja tekojärven eteläpuolella Dneprissä on padon lisäksi vain kaksi siltaa. Ukraina on tuhonnut molemmat. Venäjä on rakentanut joen yli keveitä ponttoonisiltoja, mutta ne tuskin kestävät kymmeniä tonneja painavia panssarivaunuja. Raskas kalusto on siis kuljetettava joen yli lautoilla ja losseilla.

Jos Ukraina pystyy lyömään venäläisjoukot Dneprin itärannalle, on joen ylittäminen ja hyökkäyksen jatkaminen äärimmäisen vaikea tehtävä. Ukrainalla tuskin on kykyä kuljettaa joukkojaan ilmateitse, koska Venäjä pystyy asettamaan joen lähelle vahvan ilmatorjunnan. Myös vesitse tapahtuvaa joen ylitystä on helppo torjua.

Ukrainan sotilaita Hersonin alueen pohjoisosassa perjantaina. Kuva: Hannibal Hanschke / EPA

Dnepriltä lähtevä kanava on Krimin elämänlanka

Vladimir Putinin silmäterä on Ukrainalta vuonna 2014 vallattu Krimin niemimaa.

Krimin vesihuolto on riippuvainen Pohjois-Krimin kanavasta, joka saa alkunsa Kahovkan tekojärvestä. Kanavan alkupiste on aivan Kahovkan padon vieressä.

Venäjän on sanottu miinoittaneen Kahovkan padon ja uhkaavan siten synnyttää tulvan Dneprin alajuoksulle ja Hersoniin. Padon räjäyttäminen on epätodennäköistä, sillä vedenpinnan lasku tekojärvessä haittaisi todennäköisesti pahoin Krimin vesihuoltoa.

Yli 400 kilometriä pitkä kanava tuo juoma- ja kasteluvettä kaikkialle Krimin niemimaalle. Putkistojen kautta vettä siirretään aina Kertšin kaupunkiin niemimaan itäisimmässä kolkassa.

Kun Venäjä valtasi Krimin, Ukraina katkaisi veden kulun niemimaalle, mikä aiheutti suuria ongelmia venäläishallinnolle.

Mitä sillanpääasemassa tapahtuu?

Rintamalinja ei Hersonin sillanpääasemassa ole liikkunut mainittavasti muutamaan viikkoon. Syys-lokakuun taitteessa ukrainalaiset saivat nopealla rynnäköllä venäläiset perääntymään sillanpääaseman pohjoisosasta, mutta tämän jälkeen rintama pääosin vakiintui.

Vetäytymispuheista huolimatta venäläisjoukkojen poistumisaikeista ei ole näyttöä. Päinvastoin, Ukrainan armeijan tietojen mukaan sillanpään vahvistukseksi on tuotu noin tuhat reserviläissotilasta.

Kaikkiaan sillanpäässä on Ukrainan tietojen mukaan 40 000 venäläistä sotilasta (siirryt toiseen palveluun), mikä on erittäin voimakas voimaryhmä. Sillanpäässä on vahvaa panssariaseistusta, mutta tykistöstä osa on ilmeisesti siirretty Dneprin itärannalle.

Venäläisjoukkojen vetäminen pois sillanpäästä olisi erittäin suuri logistinen operaatio.

Yleinen arvio onkin, että vaikka Venäjä luopuisikin muusta osasta sillanpääasemaa, Hersonista taisteltaisiin. Näin sidottaisiin suuri määrä ukrainalaisia joukkoja kuluttavaan kaupunkisotaan.

Ukrainan mukaan venäläiset ovat kuitenkin varastaneet Hersonista valtavasti tavaraa.

– Aivan kaikki kaupungin viranomaisille kuulunut omaisuus, joka tuotti elintärkeitä palveluita, on ryöstetty, sanoi Ukrainan paikallishallinnon johtaja Halyna Luhova Washington Post -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Luhovan mukaan siviiliasuiset venäläiset ovat vieneet Hersonin hallintorakennuksista kaiken, minkä ovat irti saaneet: toimistotarvikkeita, huonekaluja ja jopa vesiputkistojen osia.

Erikoisin tieto on, että Hersonin venäläinen siviilihallinto on poistunut kaupungista ja siirtynyt 50 kilometrin päähän Skadovskin pikkukaupunkiin Mustanmeren rannalle. Asiasta kertovat monet ukrainalaiset tiedotusvälineet, kuten esimerkiksi Kyiv Independent -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltaislehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Skadovskin venäläishallitsijat ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusrikoksiin.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 5.11. klo 23 asti.

