Marinin hallituksen ennätysputki jatkuu: Enemmistö suomalaisista pitää sen toimintaa onnistuneena

Suurin osa suomalaisista katsoo, että Sanna Marinin (sd.) hallitus on onnistunut tehtävissään hyvin. Tuoreen puoluebarometrin mukaan tätä mieltä oli 53 prosenttia. 40 prosenttia piti hallituksen toimintaa huonona.

Marinin hallitus on kerännyt vuodesta 1991 lähtien tehdyissä puoluebarometreissä poikkeuksellisen hyvät arvosanat ja on saanut sen kuusi kovinta tulosta. Se on ollut tänä aikana ainoa hallitus, jonka toimintaa enemmistö on pitänyt hyvänä.

Ainoastaan Paavo Lipposen (sd.) kakkoshallitus sai syyskuussa 2001 lähes yhtä hyvän arvion, kun 47 prosenttia vastanneista oli siihen tyytyväisiä.

Opposition suoriutumiseen tyytyväisiä oli 29 prosenttia. Melko huonoksi tai huonoksi opposition toiminnan arvioi 55 prosenttia.

Perussuomalaisten arviot nousseet

Puolueista kokoomukseen suhtauduttiin myönteisimmin. Sille antoi myönteisen arvion 47 prosenttia vastaajista. SDP:lle hyvät arviot antoi 43 prosenttia. RKP ja vihreät herättivät seuraavaksi eniten positiivisia ajatuksia ja 38 prosenttia suhtautui niihin myönteisesti. Perussuomalaisten asema on kohentunut viime keväästä kolmella prosenttiyksiköllä ja myönteisiä arvioita antoi 32 prosenttia vastaajista.

Liike Nytin arviot ovat heikentyneet keväästä seitsemällä prosenttiyksiköllä 27 prosenttiin. SDP:n myönteiset arviot ovat laskeneet kuudella prosenttiyksiköllä ja keskustan neljällä 36 prosenttiin.

Kaksi kolmesta aikoo äänestää eduskuntavaaleissa

Vastanneista 68 prosenttia sanoi aikovansa varmasti äänestää eduskuntavaaleissa. Osuus on kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2018. Viime vaalien edellä kysymys ennusti äänestysvilkkautta hyvin, sillä kevään 2019 eduskuntavaaleissa toteutunut äänestysinto oli noin 69 prosenttia.

Iäkkäät vastaajat ovat kyselyn mukaan todennäköisempiä äänestäjiä kuin nuoret. Mitä nuoremmasta äänioikeutetusta on kyse, sitä todennäköisemmin hän jättää äänensä käyttämättä. Myös korkea koulutustaso, hyvätuloisuus ja -osaisuus lisäävät äänestämisen todennäköisyyttä.

Kantar Public toteutti kyselyn puolueiden toimeksiannosta lokakuun puolivälissä. Vastaajia oli 1 210 ja kyselyn virhemarginaali 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.