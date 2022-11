Autoilijat eivät ota väsymystä tosissaan – peräti 15 prosenttia ajaa välillä niin naattina, että pelkää nukahtavansa rattiin

Ajoin pitkän matkan taistellen väsymystä vastaan. Sitten kotikulmilla nukahdin liikennevaloihin. Takanani joku tööttäsi. Pelästyin, ja matka jatkui.

Liikenneturvan viimekesäinen kysely (siirryt toiseen palveluun) osoitti, että ylläoleva, Ylen toimitukseen tullut viesti ei kokemuksena ole harvinainen. Autoilijoista peräti 15 prosenttia on viimeisen vuoden aikana ajanut niin väsyneenä, että on pelännyt nukahtavansa rattiin.

Talviaikaan jopa joka viides tuntee itsensä usein väsyneeksi ajaessaan autoa.

– 15 prosenttia ohivirtaavasta liikenteestä on kyllä paljon. Ongelman ratkaisut eivät edes ole vaikeita. Miksi tilannetta ei ole korjattu, jos se on tunnistettu, mietiskelee Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti.

Kannattaa muistaa vielä sekin, että tilanteen todeksi myöntäjiä on se 15 prosenttia. Luultavasti kaikki eivät edes myönnä, vaikka näin olisikin.

Väsymys on suomalaisille tuttu matkakumppani. Sitä todistaa myös Liikenneturvan kysely viime kesältä. Kuva: Jouni Koutonen / Yle

Ruutti kertoo, että liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan moottoriajoneuvojen onnettomuuksissa jopa joka viidennessä olisi väsymys taustalla. Joskus tosin on vaikea arvioida, millainen rooli väsymyksellä on ollut.

Kymmenen sekuntia unessa – tietämättään

Uneen ja liikennelääketieteeseen erikoistuneen professori Markku Partisen mukaan ihminen voi olla ajaessaan tietämättään yli kymmenen sekuntia unessa. Aivot voivat olla jo täydessä unessa, vaikka silmät ovat auki ja kädet puristavat rattia.

Silmien lupsahtelu korostuu moottoritiellä, kun ajetaan melko suoraan. Jos mittari näyttää 125 kilometriä tunnissa ja vakionopeudensäädin on päällä, auto ehtii edetä muutamia satoja metrejä kuljettajan tietämättä.

– Vaikka auto liikkuu, se ei ole merkki siitä, että kuljettaja pystyy tekemään ratkaisuja ja hallitsemaan autoa, muistuttaa Elias Ruutti.

Rattiin nukahtamisen välttely on tuttua. Varsinkin yövuorojen jälkeen koitan pysyä hereillä syömällä jotain pientä, kuuntelemalla radiota ja laulamalla mukana.

Kuljettajan väsymys ei ole tempuilla poistettavissa, sehän on vain seurausta liian vähästä levosta. Mutta jos jostain syystä ajautuu väsyneenä ratin taakse, on tilanteeseen reagoitava välittömästi.

– Ensin on keskeytettävä ajaminen ja pidettävä taukoa. Kofeiinista ja muista piristävistä juomista puhutaan paljon, mutta kofeiininkin stimuloiva vaikutus vie 15–20 minuuttia, ennen kuin huomaa mitään, Elias Ruutti sanoo.

– Ajokuntonsa voi pilata monella tapaa, sanoo Elias Ruutti ja viittaa väsymyksen lisäksi myös lääkkeisiin ja päihteisiin. Kuva: Maj Lundström / Yle

Kumpi sitten on parempi: lyhyet tirsat autossa vai happihyppely ulkona?

– Kyllä pienet torkut ovat paras ratkaisu. Vaikka ne kestäisivät vain sen vartin, kun odottaa kofeiinin vaikutuksen alkamista, Ruutti toteaa.

Jo matkan suunnitteluvaiheessa olisi hyvä muistaa, että monenlaisia muuttujia voi tulla vastaan.

– Matkan saattaminen loppuun on tärkeintä. Kukaan ei kiitä, jos yrittää pysyä keksityssä ja liian tiukassa aikataulussa.

Nukahdin alamäessä rattiin. Heräsin, kun aurausviivat hakkasivat keulaan. Siinä oli vielä kallioleikkaus kohdalla. Se opetti.

Yksi Liikenneturvan viesti on: vältä ajamista sairaana. Pelkkä flunssakin saattaa vaikuttaa siihen, miten ajamiseen jaksaa keskittyä.

– Ajokuntonsa voi pilata monellakin tapaa. Päihteet yleensä osataan nimetä, mutta myös monet lääkkeet väsyttävät, Elias Ruutti sanoo.

Jos väsyttää ratin takana, voi ottaa 3 pientä palaa tummaa suklaata (vähintään 70 %) ja kupin kahvia. Imeskele suklaata ensin, ja sitten heti kahvia perään.

Millaisia kokemuksia Liikenneturvan yhteyspäälliköllä itsellään on rattiväsymyksestä?

– Kolmen pienen lapsen isänä väsymys on osa minunkin arkeani. Olen kyllä yrittänyt taklata riskiä hyvällä suunnittelulla. Jos tiedän, että edessä on pitkä matka, on etukäteen nukuttava hyvin.

Entä sitten motoristit? Helposti voisi ajatella, että moottoripyörän selässä väsymyksestä ei aiheudu samalla tavalla riskiä kuin auton ratissa. Tämän Ruutti kieltää.

– Joiltain osin moottoripyörällä ajaminen on virikkeellisempää kuin autolla, mutta ei pyöränkään selässä voi väsymystä kokonaan poistaa yhtälöstä.

