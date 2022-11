Pariskunta pudotti omakotitalonsa sähkönkulutusta 60 prosenttia: viileässä makuuhuoneessa parempi uni, takassa makoisammat puurot ja padat

Eveliina ja Jouko Alinen onnistuivat pudottamaan lokakuun sähkönkulutustaan radikaalisti vuoden takaisesta. Itse he puhuvat kiinnostavasta kokeilusta, ei kituuttamisesta tai palelemisesta.

Eveliina ja Jouko Alisen omakotitalo on 1980-luvun puolivälissä rakennettu tiilitalo. Puurunkoinen ja aumakattoinen.

Nykyisillä sähkönhinnoilla moni kauhistelisi talon suoraa sähkölämmitystä. Tosin talossa on myös kaksi takkaa, ja saunassa on puulämmitteinen kiuas.

Sähkön hintakeskustelun velloessa päivä päivältä Aliset päättivät ryhtyä kokeiluun: paljonko he saisivat sähkönkulutustaan pienemmäksi lokakuussa?

Saivathan he. Lokakuun sähkölasku oli tänä vuonna vain 40 prosenttia siitä, mitä se oli vuosi sitten.

Millaisia myönnytyksiä sähkönsäästön eteen on jouduttu tekemään. Aliset vastaavat, että ei kummoisiakaan.

1980-luvulla rakennettu tiilitalo suoralla sähkölämmityksellä saattaa kauhistuttaa monia. Alisen pariskunta selviää hyvin kahta takkaa lämmittämällä. Kuva: Tapio Termonen

Parinsadan neliön talossa lämpötila on valtaosaltaan 20 astetta, mutta suljettuja ovia on tavallista enemmän. Lämpötilaa on laskettu makuuhuoneissa sekä varastossa ja autotallissa.

– Kohta 40 vuotta vanhassa talossa on tehty vain pintaremonttia. Lämmöneristyksille ei ole tehty mitään ihmeellistä. Seinät on aikanaan hyvin villoitettu, ja lattiassa on välipohja, kuvailee Jouko Alinen.

Kahden hengen taloudessa Alisilla kuluu yleensä vuodessa noin 14 000 kilowattituntia sähköä.

– Onhan se aika alakanttiin, säästeliästä käyttöä. Kaksi aikuista ihmistä suihkuttelee vähemmän kuin nuoriso, Jouko Alinen hymähtää.

Tilanne on tuttu monelle. Isot lapset lähtevät, ja taloon jää tilaa. Silti ei malteta vaihtaa pienempään, kun siihen on totuttu.

– Nautimme neliöistä, kun kuitenkin pärjäämme kustannusten kanssa. Pandemian aikana olemme pystyneet muuttamaan huoneita etätyöskentelytiloiksi.

Aliset ovat kuin suoraan Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta tutkimuksesta. Sen mukaan yleisin suomalaisten säästökohde seuraavan vuoden aikana on nimenomaan sähkö ja muu energian käyttö.

Viileään makuuhuoneeseen tottui parissa päivässä

Vuosi sitten Aliset kuluttivat lokakuun aikana sähköä melkein tuhat kilowattituntia. Tämän vuoden lokakuussa kului vain vajaa 400. Millä moinen temppu tehdään?

– Ei se ole vaatinut poppakonsteja. Päätimme vain kokeilla uusia asioita, Jouko Alinen vakuuttaa.

Jouko ja Eveliina Alisella kului sähköä vuosi sitten lokakuussa melkein 1 000 kilowattituntia, tämän vuoden lokakuussa enää vajaa 400. Kuva: Tapio Termonen

Makuuhuoneessa lämpötila on vaatimattomat 15 astetta. Ovi on kiinni ja patteri pois päältä.

– Pari, kolme päivää meni, että tottui. Nyt nukumme huomattavasti paremmin, kun on viileää ja raikasta, Eveliina Alinen kertoo.

Hänellä on edelleen kesäpeitto, mutta puoliso on siirtynyt jo untuvapeittoon.

– Aluksi minulla oli villasukatkin peiton alla, mutta ei enää, naureskelee Jouko Alinen.

Eivätkö petivaatteet tunnu viileiltä nukkumaan mennessä?

– Tunne kestää minuutin tai puolitoista, ei sen kauempaa. Sen jälkeen ihminen lämmittää itsensä, Eveliina Alinen vakuuttaa.

Viileys ei estä edes öisiä WC-käyntejä. Peittoa ei tarvita harteille.

Alisten ajatuksena oli kokeilla sähkönsäästöä lokakuun ajan. Marraskuun alussa he ovat jo tottuneet kaikkeen niin, että uskovat jatkavansa uutta elämäntapaansa pitempäänkin.

Takassa hautuu paras ruismarjapuuro

Toinen tuntuva muutos on tapahtunut ruoanlaitossa. Kahta takkaa hyödynnetään ihan uudella tavalla.

– Joskus on ollut puhetta, että kypsennetään kokeeksi joulupuuro takassa. Nyt siellä valmistuvat puuron lisäksi myös laatikot ja padat, Jouko Alinen sanoo.

Eveliina Jokisen mielestä ennen ei ruismarjapuuro maistunut yhtä hyvältä kuin nyt takassa haudutettuna. Pohjaanpalamistakaan ei tarvitse varoa, kun lämpö tulee joka puolelta.

Alisten olohuoneessa on yleensä lämpöä noin 20 astetta, mutta makuuhuoneessa, suljetun oven takana, on vain 15 astetta. Kuva: Tapio Termonen

Isäntäpari opastaa katsomaan myös takapihan kuistille. Siellä on kaasuhella ja -grilli.

– Ostin neljälläkympillä kaasulieden. Emme ole tarvinneet enää mihinkään sähköuunia tai sähköliettä.

Puoliso korjaa miestään yhdellä asialla.

– On yksi, joka ei onnistu yhtä hyvin takassa, nimittäin pitsa. Kokeilimme kerran. Kyllä siitä syötävää tuli, mutta uunissa tulee parempaa.

Sähköuuni toki kuluttaa kovasti sähköä, mutta miten voi tietää, missä vaiheessa esimerkiksi laatikot on hyvä laittaa takan jälkilämpöön ja kauanko niitä siellä pidetään.

– Kokemuksen kautta selviää. Juuri seurasin, että laatikko alkoi vartissa kiehua reunoilta, Jouko Alinen kertoo ilahtuneena.

Mahtaako Alisten kokeilu jatkua vielä, kun pakkaset tulevat?

– Ei tässä oikeastaan mitään kysymysmerkkejä ole. Jos kaikki tekisivät pienen osuuden omissa kotitalouksissaan, kokonaisvaikutus olisi tässä energiakriisissä suuri. Vaikka siirryimme pörssisähköön, emme halua öisinkään tuhlailla.

Voit keskustella asiasta sunnuntaihin 6.11. kello 23:een asti.

