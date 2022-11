Itä- ja Pohjois-Suomea varoitetaan huonosta ajokelistä – lunta on satanut yön aikana parisen senttiä ja kesärenkailla liikenteeseen ei kannata lähteä

Lunta on satanut yön aikana maan itäosassa sekä pohjoisessa. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Laura Tuomolan mukaan lunta on satanut tähän mennessä parisen senttiä. Säärintama liikkuu aamun ja aamupäivän aikana Suomen yli itään. Maan itä- ja pohjoisosassa on varoitus huonosta ajokelistä.

– Varovainen kannattaa liikenteessä olla, huomauttaa Tuomola.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Ossi Riikosen mukaan kesärenkailla ei kannata lähteä Itä- ja Pohjois-Suomessa sunnuntaiaamuna liikenteeseen. Fintrafficin kelikameroiden perusteella tiet ovat lumisia esimerkiksi Kuopion ja Mikkelin suunnalla.

– Lunta on maassa ja kyllä sitä sen verran on tullut, että aurausautoja on näkynyt kuvissa. Talvirengaskeli, sanoo Riikonen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan säärintaman jälkeen lounaasta virtaa lauhaa ilmaa ja mahdolliset sateet tulevat vetenä.