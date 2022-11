Venäjä väittää: Nova Kahovkan pato vaurioitui Ukrainan raketti-iskussa – tutkija: ”Padon tuhoutuminen vaikeuttaisi ukrainalaisten etenemistä”

Venäläiset sotilaat vartioivat Kahovkan voimalaitosta. Kuva on otettu viime toukokuussa.

Ukraina on syyttänyt Venäjää voimalaitoksen padon miinoittamisesta räjäyttämistä varten.

Venäläiset uutistoimistot väittävät, että Venäjän hallinnassa oleva Nova Kahovkan vesivoimalan pato Hersonin alueella on vaurioitunut Ukrainan asevoimien tekemässä raketti-iskussa.

Venäläistoimistot sanovat perustavansa tietonsa alueen hätäviranomaisten lausuntoihin. Uutistoimisto Ria Novostin haastattelema Venäjän miehityshallinnon edustaja sanoi, että tilanne on hallinnassa, eikä pato kärsinyt kriittisiä vaurioita.

Venäläinen uutistoimisto Tass väittää, että vesivoimalan pato vaurioitui iskussa, joka tehtiin amerikkalaisen Himars-raketinheitinjärjestelmän avulla. Hätäviranomaisen mukaan iskussa olisi käytetty kuutta rakettia, joista ilmapuolustus olisi torjunut viisi ja yksi olisi vaurioittanut patoa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Tassin siteeraama viranomainen sanoi, että kyseessä oli ”yritys aiheuttaa humanitaarinen katastrofi”.

Venäläislähteet eivät ole esittäneet minkäänlaisia todisteita väitteilleen.

Kuva: Riikka Tähtinen / Yle

Padon merkitys on lisääntynyt

Nova Kahovkan pato sijaitsee Hersonista katsottuna Dniprojoen yläjuoksulla. Ukrainan joukot ovat viime aikoina edenneet alueella. Samalla padon strateginen merkitys on kasvanut.

Venäjä ja Ukraina ovat toistuvasti syyttäneet toisiaan padon räjäyttämisen suunnittelemisesta.

Padon vaurioituminen on vakava asia monesta syystä, arvioi Ylelle Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.

– Padolla on suuri merkitys siksi, että Krimin alueen vesivarat tulevat tältä alueelta. Jos tämä pato nyt vaurioituu, niin se merkitsee sitä, että Krimin alue ei enää sen jälkeen saa vettä, Käihkö sanoo.

Padon rikkoutuminen aiheuttaisi tulvia, jotka todennäköisesti johtaisivat laajoihin tuhoihin Hersonin seudulla.

– Välitön vaikutus on se, että padon tuhoutuminen vaikeuttaisi ukrainalaisten etenemistä Hersonin alueella, Käihkö toteaa.

Tutkija katsoo, että Venäjä voisi myös harjoittaa poltetun maan taktiikkaa tuhoamalla padon itse.

– Eli jos Venäjä ei pysty Hersonin aluetta pitämään, niin he eivät halua myöskään jättää sitä ukrainalaisille.

Lokakuun lopussa Ukraina väitti, että Venäjä on miinoittanut Nova Kahovkan vesivoimalan aggregaatin ja padon.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) puolestaan arvioi tilannekatsauksessaan lokakuussa, että Venäjä olisi iskemässä Dneprjoen varrella sijaitsevaan voimalaitokseen.

ISW arvioi, että Venäjä valmistelee peitetarinaa iskulle voimalaitokseen ja syyttäisi siitä Ukrainaa. Iskun aiheuttama tulva voisi estää tai hidastaa Ukrainaa ylittämästä Dneprjokea.

Lähteet: AFP, Reuters