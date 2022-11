Rap-laulaja ja entinen lapsitähti Aaron Carter on kuollut

Rap-artisti ja entisenä lapsitähtenä tunnettu pop-laulaja Aaron Carter on kuollut 34-vuotiaana.

Yhdysvaltalainen viihdeuutissivusto TMZ kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Carter löytyi lauantaina kuolleena kotoaan kylpyammeesta Kalifornian Lancasterissa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Carterin kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Carter tuli julkisuuteen 90-luvun lopulla vain yhdeksän vuoden ikäisenä, kun hän oli mukana suositun Backstreet Boys -yhtyeen kiertueilla. Aaron Carterin isoveli Nick Carter oli yksi Backstreet Boysin laulajista.

Aaron Carter kuvattuna vuonna 1998. Kuva: AOP

Aaron Carterin neljää levyä on myyty yhteensä miljoonia kappaleita. Hänen suosituin levynsä oli vuonna 2000 julkaistu Aaron's Party (Come Get It), jota myytiin yli kolme miljoonaa kappaletta.

Myöhemmin Carter siirtyi tekemään rap-musiikkia ja esiintyi musikaaleissa sekä Dancing with the Stars -televisio-ohjelmassa.

Aaron Carterilla oli ongelmia alkoholin ja huumeiden kanssa. Hän oli hakeutunut useita kertoja vieroitushoitoon ja joutui tekemisiin viranomaisten kanssa huumeiden hallussapidon ja liikennerikkomusten takia.

Vuosien varrella hän seurusteli useiden julkkisnaisten kanssa. Carter sai pojan vuonna 2021.