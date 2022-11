Suomi vie Egyptin ilmastokokoukseen 1,5 asteen tavoitteen lisäksi myös vähemmistöjen oikeudet, sanoo ministeri Maria Ohisalo

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) pitää Egyptissä alkaneen ilmastokokouksen tärkeimpänä teemana pysymisen jo aiemmin sovitussa 1,5 asteen tavoitteessa.

– Tärkein tavoite on ehdottomasti se, että pidetään kiinni 1,5 asteen tavoitteesta, eli siitä että Maapallon lämpötila ei nouse enempää kuin sen 1,5 astetta. Me olemme olleet tilanteessa, jossa on puhuttu jopa 7, 5 tai 3 asteen lämpenemisestä. Nyt olemme päässeet tähän 1,5–2 asteeseen, ja nyt pitäisi pitää kiinni siitä että ei päästetä taas tavoitteita kauemmas, vaikka ollaan keskellä energiakriisiä, Ohisalo sanoi maanantaina Ylen aamun haastattelussa.

Egyptin Sharm-el-Sheikhissä järjestettävän YK:n ilmastokokouksen tärkein tavoite on pitää Pariisin ilmastosopimukseen kirjattu 1,5 asteen tavoite saavutettavissa.

– Nyt täytyy irtautua fossiilienergiasta mahdollisimman nopeasti, tehdä vihreää siirtymää. Se on paitsi turvallisuus-, niin myös ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta kestävintä, Ohisalo totesi.

Ohisalo myöntää, että on olemassa näyttöjä siitä, että monet valtiot eivät ole kyenneet tekemään sitoumuksia päästöjen vähentämisestä tai hiilinielujen kasvattamisesta, jotta 1,5 asteen tavoitteeseen päästäisiin.

– Tämä kokous on senkin takia tärkeä, että keskellä tällaista tilannetta, jossa Venäjän brutaali hyökkäyssota jatkuu, geopoliittinen tilanne elää, energiakriisi on päällä, niin silti kokoonnutaan tämän asian äärelle. Valtiot eivät ole unohtaneet ilmastonmuutoskriisiä, Ohisalo totesi.

Köyhien maiden korvaukset asialistalla

Ilmastonmuutos runtelee erityisesti köyhempiä maita, ja sen aiheuttamien tuhojen ja vahinkojen korvaaminen on tärkeä asia paitsi kokouksen isäntämaa Egyptille, myös monille kehittyville maille. Köyhät maat saapuvatkin kokoukseen aiempaa vaativampina. Ne haluavat, että rikkaat teollisuusmaat kantaisivat viimein vastuunsa hirmumyrskyistä ja tulvatuhoista.

Ministeri Ohisalo muistuttaa, että jo aiemmin on sovittu, että kehittyneet maat tukevat kehittyviä maita, kun puhutaan sään ääri-ilmiöiden aiheuttamista vahingoista ja menetyksistä.

– Vieläkään kehittyneet maat eivät ole kaikkia sitoumuksiaan täysillä laittaneet toimeen. Nyt ollaan sen äärellä, että tehdäänkö aiemmin luvatuista asioista totta, Ohisalo kommentoi.

Ohisalo sanoo Suomen lisänneen tällä hallituskaudella ilmastorahoitustaan, ja näkökulmana on nimenomaan ollut, että tuetaan niitä valtioita, joihin ilmastonmuutos osuu.

– Suomi on muiden maiden kanssa yhteistyössä sitoutunut laajempaan rahoituspottiin, jota valtiot ovat yrittäneet kuroa kasaan. Me olemme tuplanneet Suomen osuuden, puhutaan siis yli 200 miljoonasta eurosta, Ohisalo kertoi.

Myös vähemmistöjen asia esillä

Ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo mainitsee Suomen tavoitteiksi 1,5 asteen saavuttamisen, rahoituksen oikeudenmukaisuuden ja päästöjen vähentämisen lisäksi vielä vähemmistöjen oikeudet.

– Suomi tuo aina näihin pöytiin myös sen, että naisten, tyttöjen, alkuperäiskansojen, vähemmistöjen oikeuksista pidetään huolta osana näitä keskusteluja, Ohisalo sanoi.

Hän muistuttaa, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt iskevät usein erittäin köyhiin maihin, ja niissä erityisesti heihin, joilla on jo muutenkin hyvin vähän mahdollisuuksia pärjätä muuttuvissa olosuhteissa.

