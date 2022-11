Syyte murhan yrityksestä Milan Jaffia vastaan hylättiin käräjäoikeudessa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tänään maanantaina tuomion niin sanottujen katujengien ammuskelusta Vantaan Leinelessä.

Räppäri Milan Jaffin syytteet murhan yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta hylättiin. Tuomion mukaan hänet on päästettävä heti vapaaksi, ellei hänen kiinnipitämiseen ole muita syitä.

Tuomion mukaan helsinkiläiseen ja espoolaiseen katujengiin liittyvät miehet ampuivat toisiaan kohti kadulla viime vuoden elokuussa.

Video näyttää, kuinka tapahtumat etenivät Leinelässä syksyllä 2021.

Keskusrikospoliisin esitutkinnassa saamien tietojen perusteella tehty video esitettiin syyttäjän näkemyksen tueksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 10. lokakuuta 2022. Nimet mustattu. Lähde: Keskusrikospoliisi.

Yle julkaisee Milan Jaffin nimen, koska hän on alentanut yksityisyydensuojaansa julkaisemalla avoimissa somekanavissa materiaalia, on seuraajamääriensä perusteella mielipidevaikuttaja ja on tuomittu sekä syytettynä vakavista rikoksista.

Juttu täydentyy.