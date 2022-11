Suomalaiset kehittivät älypotkupuvun, jonka avulla voi selvittää lasten neurologisia ongelmia

Suomalaiset tutkijat ovat kehittäneet lapsille älypotkupuvun, jonka avulla voidaan tutkia ja mitata lasten liikunnallista kehitystä ja samalla selvittää neurologisia ongelmia.

Älypotkupuku MAIJU (Motor Assessment of Infants with a Jumpsuit) kehitettiin, sillä pienten lasten liikkuvuuden ja neurologisen kehityksen tutkimuksessa tarvittiin uusia keinoja. Lasten motoristen ongelmien tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta lapsia, joilla epäillään kehityksen hitautta tai on jokin riski olemassa, on jopa 10–15 prosenttia niin Suomessa kuin muissakin maissa, joista tietoja on saatavilla.

– Siinä tietysti on tällainen vekkuli sana – ja unelma. Meidän unelma oli siinä, että me halutaan parantaa lasten tulevaisuutta. Ja kun mietitään, että missä on isot aukot, ja kun siellä on se valtava määrä lapsia, ja kaikkialta puuttuu tapa arvioida numeerisesti, eli mitata sitä lapsen kehitystä. Ja tällä hetkellä nähdään, että toden totta, tämä eroaa kaikista muista siinä, että tämä oikeasti toimii, kertoi älypotkupuvun kehittäneen tutkimusryhmän johtaja, fysiologian professori Sampsa Vanhatalo Uudesta lastensairaalasta Ylen aamussa maanantaina.

Parhaiten tunnettu ja samalla hankalin lasten motorista kehitystä vaikeuttavista ongelmista on Vanhatalon mukaan CP-vamma. Lukumääräisesti kaikkein suurin ryhmä ovat kuitenkin niin sanotut kömpelöt lapset tai hitaasti kehittyvät lapset. Suurimmassa osassa tapauksista lapsen kömpelyys tai hidas motorinen kehittyminen ei kuitenkaan tarkoita, että lapsella olisi neurologisia ongelmia, Vanhatalo toteaa.

Älypotkupuvun avulla on kuitenkin mahdollista mitata, viittaako liikkeen kehityksen viive mahdollisiin neurologisiin haasteisiin.

– Nykyään tiedetään, että lapsen on pakko liikkua, jotta voi oppia. Kaikki älyllinen kehitys nojaa siihen, että lapsi pääsee tutkimaan maailmaa. Ja sen takia liikkeen varhainen kehitys ja sen arviointi on pullonkaula siitä eteenpäin, Vanhatalo sanoo.

Mitä aiemmin poikkeavuudet havaitaan, sitä varhaisemmassa vaiheessa myös lapsen kuntouttaminen päästään aloittamaan.

Lue lisää:

Uusi älypotkupuku mittaa vauvan jokaisen liikkeen ja auttaa näin tunnistamaan neurologisen poikkeavuuden