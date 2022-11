Kaskisten satamaa odottavat jätti-investoinnit – Metsä Boardin kartonkitehdas voisi toteutuessaan jopa tuplata sataman liikenteen

Kaskisten satamaan tarvitaan lisää varastotilaa ja ehkä myös laituripaikkoja, mikäli Metsä Board toteuttaa suunnitelmansa rakentaa taivekartonkitehtaan kaupunkiin.

Sataman toimitusjohtaja Patrik Hellmanin mukaan sataman liikenne lisääntyisi tehtaan myötä merkittävästi.

– Puhutaan miljoonasta tonnista ylimääräistä materiaalia, joka lähtee satamasta. Se on kaksinkertainen määrä verrattuna siihen, mitä tällä hetkellä kuljetamme, Hellman kertoo Yle Österbottenille.

Metsä Boardin edustajat ovat vierailleet satamassa ja ottaneet selvää alueen mahdollisuuksia.

Hellman kertoo edustajien saaneen paljon materiaalia suunnittua varten.

– Tiedän jo tässä vaiheessa, että satamaan halutaan tehokkaampaa käsittelyä ja tarvitaan myös lisää säilytystilaa. Puhutaan 21 000 tonnista materiaalia viikossa, joka on varastoitava mahdollisimman lähelle laituria.

Tavoite on yli kaksi miljoonaa tonnia

Viime vuosina liikenteen kasvu satamassa on ollut hyvällä tasolla, mutta tällä hetkellä se on maailmantilanteen vuoksi lievässä lamassa.

– Olemme 25 prosenttia jäljessä viime vuoden ennätyksestä. Toivomme, että tämä on väliaikaista, Hellman sanoo.

Hellmanin mukaan tavoitteesta jäämiseen ovat vaikuttaneet sekä Ukrainan tilanne että asiakkaiden toiminta.

Jo ensi vuonna Hellman uskoo kasvuvauhdin nousevan ja palaavan viime vuoden tasolle eli lähelle 1,3 miljoonaan tonniin. Mutta tavoite on vielä korkeampi.

– Sanoisin, että aikaisintaan vuonna 2025 olemme tavoittelemallamme tasolla, eli 1,5–1,6 miljoonassa tonnissa. Sitten tehtaan aloittaessa toimintansa tavoittelemme jopa yli kahden miljoonan tonnin luokkaa.

Sataman uloskäyntiä suunnitellaan uudelleen mahdollistamaan tuulivoimakomponenttien sujuvampi kuljetus. Kuva: Juho Teir / Yle

Miljoonien eurojen investoinnit

Tuulivoimakomponenttien kuljetukset sataman kautta ovat jo käynnistyneet.

Närpiön Pjelaxiin rakennetaan 56 tuuliturbiinin tuulipuisto ja komponentit kuljetetaan alueelle Kaskisten sataman kautta.

– On tärkeää, että meillä on liikennettä sataman yli ja se voi olla mitä tahansa liikennettä. Se on tulonlähde ja on selvää, että panostamme tähän juuri nyt. Emme edelleenkään tavoittele tuulivoimasatamaa, mutta tämä on lisäys tuotevalikoimaamme, Hellman sanoo.

Hellmanin mukaan Kaskisten sataman kautta on suunnitteilla vielä kaksi tuulivoimahanketta, mutta sopimuksia ei ole allekirjoitettu.

– Varastoalueita joudumme laajentamaan 3-4 hehtaarilla, mutta on vähän epäselvää, milloin tämä aloitetaan. Sitä suunnitellaan parhaillaan. Meidän on varmistettava, että saamme nämä sopimukset, jotta emme investoi liikaa.

Kuinka suuria investointeja on?

– Mitä tahansa kolmen ja kuuden miljoonan euron välillä ja enemmänkin. Vielä emme tiedä, mitkä ovat Metsä Board mahdollisen tehtaan tarpeet. Se voi nousta reilusti sen yläpuolelle.

Ihannetapauksessa tielle 67 rakennetaan myös uusi liittymä, jotta tuulivoimakomponenttien kuljettaminen sujuisi helpommin.

Eteläisen Pohjanmaan teollisuusbuumi

Metsä Boardin suunnitelmien lisäksi Hellman pitää silmällä myös Kristiinankaupunkiin suunniteltua vetytehdasta.

– On upeaa, jos tämä tehdas tulee. Meillä on täällä eteläisen Pohjanmaan teollisuusbuumi, jollasta ei ehkä ole koskaan ennen ollut. Tämä tuo alueelle paljon työpaikkoja ja taloudellista kasvua.

Hellman ei ole huolissaan siitä, jos Karhusaaren teollisuusalueen syväsatamaa alettaisiin käyttää enemmän vetylaitoksen kanssa.

– Mielestäni on hyvä, jos Kristiinankaupungin satama alkaa olla käytössä. Se on hyvä satama syvällä väylällä ja on hienoa, jos sitä käytetään.

Voisiko Kaskisten satama hyötyä vetylaitoksesta?

– Vaikea sanoa tässä vaiheessa. Jos vetylaitos rakennettaisiin Kristiinankaupungin sataman lähelle, se olisi luultavasti se satama, jota he siinä tapauksessa käyttäisivät kuljetuksiin. Mutta synergistisiä vaikutuksia voi olla muitakin. Katsotaan.

Artikkeli on käännetty Yle Österbottenin toimittaja Juho Teirin artikkelista: Trafiken i Kaskö hamn fördubblas om Metsä Boards kartongfabrik blir av