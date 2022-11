Turkulainen Dennis-pitseriaketju hakeutui konkurssiin

Pizzeria Denniksen ensimmäinen ravintola on sijainnut Turussa Linnankadulla. Nykyään ravintola on muuttanut alkuperäisistä tiloista jo pois. Arkistokuva.

Turkulainen pitseriayhtiö Dennis on hakeutunut konkurssiin.

Osakeyhtiöt Pizzeria Dennis ja Dennis Food Factory ovat jättäneet tänään konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Konkurssiin hakeutumisen Ylelle vahvistaa Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomari Hanna Väliaho. Hänen mukaansa käräjäkäsittely alkaa hakemukselle todennäköisesti huomenna tiistaina.

Konkurssiin hakeutumisen vahvistaa taas STT:lle asianajaja Jari Malinen asianajotoimisto Evershedsistä.

Konkurssihakemuksesta ilmenee, että Pizzeria Denniksen hallitus päätti konkurssiin hakeutumisesta viime viikolla. Hakemuksessa sanotaan yhtiön olevan maksukyvytön.

Yhtiön velkojiin kuuluvat muun muassa Turun Seudun Osuuspankki ja eläkeyhtiö Ilmarinen. Myös esimerkiksi Verohallinto ja kauppakonserni Kesko ovat velkojien listalla. Yhteensä velkaa on lähes miljoona euroa.

Molemmissa yhtiöissä on noin 20 työntekijää.

Pitseria on perustettu aikoinaan Turussa 1974, josta se on laajentunut. Nykyään ketjulla on ravintolat Turussa ja Helsingissä, sekä valmiselintarvikkeita kaupoissa.