Ulkoministeri Pekka Haaviston mielestä ydinaseista pitää puhua, mutta on tarpeetonta lietsoa pelkoa, että niitä tulisi Suomeen

Presidentti Niinistön mukaan ydinasepuheiden arkipäiväistyminen on vaarallista. Haavisto sanoo, että nyt on syytä keskittyä omaan puolustuskykyyn ja siihen, miten apua saadaan tarvittaessa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi aamulla maanpuolustuskurssin avajaisissa, että sotapuheiden arkipäiväistyminen on vaarallista. Tänään Oulussa puhunut ulkoministeri Pekka Haavisto on sitä mieltä, että ydinasekeskustelua pitää käydä, mutta pelkoa ei tarvitse lietsoa.

– Suomi on aina tukenut aseriisuntaa, myös sitä, että olisi globaali prosessi, jossa kaikki luopuisivat ydinaseistaan. Tosiasia kuitenkin on, että niin kauan kuin ydinaseita, on niitä myöskin Natolla. Natolla ei ole mitään tarvetta niitä liikutella tai siirtää niitä muualle, eikä Suomella ole mitään tarvetta niitä tänne saada, Haavisto sanoi.

Keskustelu ydinaseista on käynyt viime päivinä vilkkaana.

– Nyt on hyvä minusta keskittyä olennaiseen, ja se on se, että miten pidetään oma puolustuskyky yllä ja miten tarvittaessa saadaan apua, jos joku kriisi tulee. Ehkä sellainen pelkotilan lietsonta, että jollain lailla Suomeen niitä tulisi, on tarpeetonta, Haavisto sanoo.

Ulkoministerin mukaan on mietittävä, mitä keinoja Venäjä tulee tulevaisuudessa käyttämään ja tuleeko joskus vastaan tilanne, jossa Venäjä ei kaihtaisi ydinaseidenkaan käyttöä.

Haastava ulkopolitiikka tukee hallitusta

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivillä puhunut Haavisto sanoi, että haastavat ulkopoliittiset tilanteet ovat kuin liima, joka pitää hallituksen koossa.

– Tällaisessa tilanteessa ei kovin helpolla pitäisi hallituskriisiä synnyttää sen vuoksi, että joudumme tekemään keskeisiä ulkopolitiikan päätöksiä. Muun muassa hallituksen esitys Natoon liittymisestä tulee vielä tämän eduskunnan käsiteltäväksi. Sen vuoksi tilanne, jossa olisikin vain jonkunlainen toimitusministeriöstö ilman poliittista päätäntävaltaa, ei tähän aikaan kyllä sovi, Haavisto sanoo.

