Raholan liikuntakeskusta pyörittävää yhtiötä haetaan konkurssiin Tampereella – verohallinnolla on yli 450 000 euroa saatavia

Verottaja hakee konkurssiin Raholan liikuntakeskusta pyörittävää Suomen Urheiluhallit oy:tä. Verohallinnon saatavat nousevat viivästyskorkoineen liki 460 000 euroon.

Konkurssihakemusta käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Hakemus on tullut vireille viime viikon perjantaina 4. marraskuuta.

Verottajan mukaan yhtiö on maksukyvytön, koska se ei ole maksanut verohallinnon lokakuun puolivälissä antamaa maksukehotusta määräajassa.

Verorästit ovat kertyneet muun muassa maksamattomista ennakonpidätyksistä, arvonlisäveroista ja kiinteistöveroista.

Yle ei tavoittanut halliyhtiön edustajaa kommentoimaan konkurssihakemusta.

Salibandyseura pelannut hallissa jo 13 vuotta

Salibandyseura Nokian KrP pelaa liigaottelunsa Raholan liikuntakeskuksessa. Seuran puheenjohtaja Marko Salmela arvioi Ylelle, että seura voisi pelata Raholassa ainakin vielä tämän kauden loppuun, mahdollisesti vielä seuraavankin.

– Me on totuttu tähän jo vuosien varrella. Useamman kerran halliyhtiö on jo mennyt velkasaneeraukseen eikä varmaan ole ensimmäinen konkurssihakemus mikä on jätetty halliyhtiölle, Salmela sanoo.

Nokian KrP:n hallituksen puheenjohtaja Marko Salmela ei pidä mahdottomana, että joukkue pelaisi kotiottelunsa eri halleissa, jos halli suljettaisiin. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Hän ei usko, että hallia suljetaan. Hallissa on viisi kenttää ja kaikkien kenttien prime time -ajat on myyty loppuun. Myös samoissa tiloissa oleva kuntosali on aktiivisessa käytössä.

– Jos ovet lyödään kiinni, niin rahaa ei virtaa halliin sisään enää ollenkaan.

Salmela kertoo joukkueen päätyneen Raholan liikuntakeskukseen 13 vuotta sitten. Nokialla ei ollut tarjolla yhtään täysimittaista salia, missä olisi ollut riittävä katsomokapasiteetti liigapelien pelaamiseen.

– Tämä oli kohtuullisen lähellä ja myös ainoa järkevä vaihtoehto, mitä meille silloin tarjottiin. Katsomoon mahtuu kuitenkin toistatuhatta ihmistä.

Vaikka halli kaipaa jo yleisilmeen kohotusta, niin perusasiat ovat kunnossa. Kenttä ja kentän ympäristö ovat kelvolliset. Plussaa on myös, että lähellä on jalkapallokentät sekä hallissa sisällä kuntosali sekä jumppasalit.

Salmela muistutti myös, että Nokialla on tehty jo päätös uuden palloiluhallin rakentamisesta. Se olisi tarkoitus avata vuonna 2024.

